आत्मिक शांति के लिए ब्राजील से उत्तराखंड आई फर्नाडा, भक्ति भाव से कर रही हैं शीतकालीन यात्रा

ब्राजील की 35 साल की वकील फर्नाडा ने हरिद्वार से शीतकालीन यात्रा शुरू की, उन्हें मंदिरों के दर्शन करके आत्मिक शांति मिल रही है

Brazilian woman winter trip
ब्राजील की वकील फर्नाडा (Photo- ETV Bharat)
Published : December 12, 2025 at 12:35 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 12:56 PM IST

चमोली: चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद उत्तराखंड सरकार शीतकालीन यात्रा को प्रमोट कर रही है. इसके तहत बड़ी संख्या में लोग धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं. इनमें विदेशी भी शामिल हैं. ब्राजील की महिला फर्नाडा भी उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा पर पहुंचीं हैं. सबसे बड़ी बात तो ये है कि फर्नाडा बिना जूते-चप्पल पहने यात्रा कर रही हैं.

शीतकालीन यात्रा पर पहुंचीं ब्राजील की फर्नाडा: मन में आस्था की गंगा बही तो ब्राजील की फर्नाडा देवभूमि उत्तराखंड पहुंच गईं. इन दिनों उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा चल रही है. फर्नाडा भी शीतकालीन यात्रा पर निकल पड़ीं. भारतीय पहनावा साड़ी और सिर पर पल्लू रखकर बिना जूते चप्पल पहने फर्नाडा पहाड़ के पथरीले रास्तों पर पैदल ही हरि नाम जपते मंदिरों की दर्शन कर रही हैं.

Brazilian woman winter trip
ब्राजील की फर्नाडा आत्मिक शांति के लिए उत्तराखंड आईं (Photo- ETV Bharat)

वकील हैं 35 साल की फर्नाडा: फर्नाडा ब्राजील की अधिवक्ता हैं. उनकी उम्र अभी सिर्फ 35 वर्ष है. वह ब्राजील से भारत आने के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचीं. यहां उन्होंने भारतीय परिधान धारण किया और जूते-चप्पल उतारकर शीतकालीन यात्रा के लिए वह निकल पड़ीं. आत्म शांति के लिए उत्तराखंड के चारों धामों की शीतकालीन यात्रा पर निकली फर्नाडा चमोली जिले के तीर्थस्थल भी पहुंची.

फर्नाडा ने हरिद्वार से शुरू की शीतकालीन यात्रा: फर्नाडा ने बताया कि-

मैं हरिद्वार पहुंची. मुझे उत्तराखंड के आध्यात्मिक चारधाम की यात्रा करनी थी. धाम के कपाट बंद होने के कारण मैंने शीतकालीन यात्रा शुरू की. मैं 5 दिसंबर को उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री के शीतकालीन पूजा स्थल खरसारी गांव पहुंची. वहां पूजा दर्शनों के बाद गंगोत्री के शीतकालीन पूजा स्थल मुखबा गांव पहुंची. इसके बाद हर्षिल होते हुए केदारनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल उखीमठ में दर्शन किए. इसके बाद ज्योतिर्मठ नरसिंह मंदिर, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बदरी मंदिर पहुंची.
-फर्नाडा, ब्राजील से शीतकालीन यात्रा पर आई श्रद्धालु-

हर सुबह स्नान करके करती हैं मंदिरों के दर्शन: फर्नाडा की आस्था को देखकर लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं. हालांकि फर्नाडा को अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं का ज्ञान न होने के चलते वह शीतकालीन यात्रा पर लोगों से अपने विचार खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रही हैं. उन्होंने कहा कि लोग मेरी आस्था को देखकर काफी खुश हैं और मेरी प्रशंसा कर रहे हैं. उनके साथ बिहार के दरभंगा के रहने वाले सुजीत कुमार चौधरी भी यात्रा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि फर्नाडा हर सुबह स्नान के बाद ही मंदिरों में दर्शन करती हैं. हमेशा माथे पर पूजा का तिलक के साथ मंदिर में पुजारियों और पुरोहितों के पैर छू कर प्रणाम करती हैं.

Brazilian woman winter trip
फर्नाडा शीतकालीन यात्रा पर हैं (Photo- ETV Bharat)

फर्नाडा आत्म शांति के लिए शीतकालीन यात्रा पर आई: फर्नाडा ने बताया कि-

मुझे यहां के मंदिरों की बनावट काफी पसंद आई. मंदिरों की जो निर्माण शैली है, वह अलग तरीके की बने हैं. केदारनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल उखीमठ में तो घरेलू विवाद के समाधान का महत्व भी मुझे बताया गया. मेरी एक 10 वर्ष की बेटी है. पारिवारिक अव्यवस्था और दिक्कतों के बीच आत्म शांति के लिए मैंने उत्तराखंड का नाम सुना था. यहां की अटूट आस्था पर मुझको भरोसा था. इसलिए मैं शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंची हूं. मुझे यहां दर्शन करके आत्म शांति मिल रही है.-फर्नाडा, ब्राजील से शीतकालीन यात्रा पर आई श्रद्धालु-

6 महीने चलेगी शीतकालीन यात्रा: गौरतलब है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा विश्व प्रसिद्ध है. चारधाम के कपाट सिर्फ 6 महीने गर्मी में खुले रहते हैं. अक्टूबर और नवंबर में ठंड पड़ने और बर्फबारी होने के कारण हिमालय में स्थित चारधाम के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. कपाट बंद होने के दौरान 6 महीने तक इन धामों के शीतकालीन प्रवास स्थल पर भगवान के दर्शन होते हैं.

यहां हैं चारधाम के शीतकालीन प्रवास स्थल: शीतकाल में जब उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं तो फिर इस दौरान मां गंगा मुखबा में दर्शन देती हैं. मां यमुना शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली में दर्शन देती हैं. केदारनाथ भगवान शीतकाल में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन देते हैं. भगवान बदरीनाथ का शीतकालीन प्रवास स्थल पांडुकेश्वर चमोली जिले में है.
