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बहादुर पालतू कुत्ते ने मालिक को बचाने के लिए कोबरा से लड़ते हुए अपनी जान दे दी

ओडिशा में कुत्ते ने जहरीले कोबरा से अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसने सांप को भी मार डाला.

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सांप (सांकेतिक तस्वीर. (IANS))
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 25, 2026 at 4:32 PM IST

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भुवनेश्वर: कुत्ते की जबरदस्त वफादारी दिखाने वाली एक घटना में, भुवनेश्वर के चिली पोखरी इलाके में एक पालतू कुत्ते 'फोनी' ने एक जहरीले कोबरा सांप से बहादुरी से लड़ाई लड़ी और आखिर में अपने मालिक की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी.

उक्त घटना झूना जेना के घर पर हुई. जेना के मुताबिक, एक कोबरा अचानक घर के पास आ गया. इस पर फोनी, तीन दूसरे पालतू कुत्तों के साथ, तुरंत हरकत में आ गए ताकि सांप को घर के अंदर आने और अपने मालिक तक पहुंचने से रोका जा सके.

झूना ने भावुक होकर बताया, “मैं लाचार थी और अपने कुत्तों को रुकने के लिए चिल्लाई, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी.” “मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की और खुद भी कोबरा का पीछा किया, लेकिन मैं नाकाम रही. इसी बीच कुत्ते फोनी ने बिना डरे सांप पर हमला कर दिया. इस जबरदस्त लड़ाई में, कोबरा ने फोनी को काट लिया, लेकिन बहादुर कुत्ते ने लड़ना जारी रखा और सांप को मौके पर ही मार डाला.

दुख की बात है कि लड़ाई के कुछ ही देर बाद फोनी जहर की वजह से मर गया. वहीं बाकी तीन कुत्ते भी लड़ाई में शामिल हो गए, जिससे सांप की मौत हो गई. स्नेक हेल्पलाइन के सदस्यों को इसकी जानकारी दी गई और वे मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक वे पहुंचे, कोबरा मर चुका था.

स्नेक हेल्पलाइन के सदस्य सुवेंदु मलिक, जो मौके पर पहुंचे, ने बताया कि कोबरा के काटने के बाद कुत्ता शुरू में बेहोश हो गया था. उन्होंने कहा, “घर के मालिक ने बेहोश कुत्ते पर पानी छिड़का, जिससे बदकिस्मती से जहर तेजी से फैल गया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई.”

इस घटना से परिवार टूट गया है, लेकिन वे अपने बहादुर पालतू जानवर के प्रति बहुत शुक्रगुजार भी हैं.

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