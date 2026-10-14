माता रानी की कृपा से नवरात्र में मिली है नई जिम्मेदारी, ओडिशा के विकास पर होगा फोकस, नगर भगवती मंदिर में पहुंचे भावी राज्यपाल ब्रजमोहन राम
ओडिशा का राज्यपाल मनोनीत होने के बाद ब्रजमोहन राम चंदवा के मां उग्रतारा नगर भगवती मंदिर पहुंचे और आशीर्वाद लिया.
Published : October 14, 2026 at 2:49 PM IST
लातेहार: जिले के चंदवा प्रखंड मुख्यालय निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन राम ओडिशा का राज्यपाल मनोनीत होने के बाद बुधवार को अपने पूरे परिवार के साथ गृह प्रखंड में स्थित प्रसिद्ध मां उग्रतारा नगर भगवती मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि नवरात्र के महीने में माता रानी की कृपा से उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है. माता का आभार जताने वह यहां आए हैं.
दरअसल, बज्रमोहन राम चंदवा प्रखंड मुख्यालय स्थित कंचन नगरी मोहल्ला के रहने वाले हैं. वह एक बार लातेहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक और तीन बार पलामू लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में कार्य कर चुके हैं. इसी बीच राष्ट्रपति ने उन्हें ओडिशा राज्य का राज्यपाल मनोनीत कर दिया.
राज्यपाल के रूप में मनोनीत होने के बाद वह अपने गृह प्रखंड में स्थित प्रसिद्ध नगर भगवती मंदिर पहुंचकर पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की और क्षेत्र की समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा. मौके पर उन्होंने कहा कि नवरात्र के महीने में केंद्र सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे माता की कृपा मानकर पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे.
ओडिशा का विकास रहेगा मुख्य लक्ष्य
ब्रजमोहन राम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें जिस उम्मीद और विश्वास के साथ नई जिम्मेदारी सौंपी है, उसपर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करूंगा. उन्होंने कहा कि ओडिशा राज्य का विकास है उनका लक्ष्य होगा.
उन्होंने कहा कि ओडिशा राज्य में विकास की तमाम संभावनाएं हैं, परंतु कहीं ना कहीं यह राज्य अभी भी विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके इसके लिए पूरा प्रयास होगा.
'माता का आभार जताने आया हूं मंदिर'
ब्रजमोहन राम ने कहा कि नवरात्र के महीने में माता के आशीर्वाद से उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है. इसीलिए माता के दरबार में आभार जताने आया हूं. उन्होंने खुद को राज्यपाल मनोनीत होने पर लातेहार और पलामू प्रमंडल के साथ-साथ पूरे झारखंड के लोगों को भी बधाई दी. मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष बंसी यादव समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और उनके समर्थक उपस्थित थे.
मां उग्रतारा नगर भगवती मंदिर पूरे राज्य में प्रसिद्ध
चंदवा प्रखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां उग्रतारा नगर भगवती मंदिर सिर्फ लातेहार जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य में प्रसिद्ध है. लगभग 400 वर्ष पुरानी इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां भक्त सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगते हैं, वह जरूर पूरी हो जाती है. इसी कारण यहां सालों भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है. नवरात्र के महीने में तो यहां भक्तों की काफी भीड़ लगती है. इस मंदिर में 16 दिनों का दशहरा होता है.
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