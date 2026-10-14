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माता रानी की कृपा से नवरात्र में मिली है नई जिम्मेदारी, ओडिशा के विकास पर होगा फोकस, नगर भगवती मंदिर में पहुंचे भावी राज्यपाल ब्रजमोहन राम

पूजा करते ओडिशा के भावी राज्यपाल ब्रजमोहन राम ( Etv Bharat )

लातेहार: जिले के चंदवा प्रखंड मुख्यालय निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन राम ओडिशा का राज्यपाल मनोनीत होने के बाद बुधवार को अपने पूरे परिवार के साथ गृह प्रखंड में स्थित प्रसिद्ध मां उग्रतारा नगर भगवती मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि नवरात्र के महीने में माता रानी की कृपा से उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है. माता का आभार जताने वह यहां आए हैं.

दरअसल, बज्रमोहन राम चंदवा प्रखंड मुख्यालय स्थित कंचन नगरी मोहल्ला के रहने वाले हैं. वह एक बार लातेहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक और तीन बार पलामू लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में कार्य कर चुके हैं. इसी बीच राष्ट्रपति ने उन्हें ओडिशा राज्य का राज्यपाल मनोनीत कर दिया.