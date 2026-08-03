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नूंह में भारी सुरक्षा के बीच निकली भव्य ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा, भारी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल, बनी सौहार्द की मिसाल

"यात्रा ने भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का बड़ा संदेश दिया": यात्रा के सफल आयोजन के बाद उपायुक्त अखिल पिलानी ने मेवात के नागरिकों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि, "ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा ने भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का बड़ा संदेश दिया है. नूंह में यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और श्रद्धालु फिरोजपुर झिरका होते हुए अपने अगले पड़ाव की ओर रवाना हुए. सभी समुदायों के सहयोग से यह यात्रा सफलतापूर्वक जारी है. मेवात के लोगों का सहयोग पूरे प्रदेश के लिए सकारात्मक उदाहरण बना है."

सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद: यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए. संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. वाहनों की गहन जांच के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी गई. ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की गई, जबकि सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी गई ताकि किसी भी तरह की अफवाह या अवांछित गतिविधि को तुरंत रोका जा सके. प्रशासन की सतर्कता के चलते यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण रही.

नूंह: सावन मास के पहले सोमवार को मेवात में ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभायात्रा निकली. जिले में यात्रा के प्रवेश करते ही स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया. पूरे मार्ग पर धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सौहार्द का वातावरण देखने को मिला. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यात्रा में हिस्सा लिया, जबकि स्थानीय नागरिकों ने विभिन्न स्थानों पर स्वागत और सेवा की व्यवस्था कर भाईचारे का संदेश दिया.

एक महीने पहले से चल रही थीं तैयारियां: वहीं, नूंह के पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने बताया कि, "यात्रा की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से तैयारियां की जा रही थीं. यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले एक महीने से लगातार तैयारियां चल रही थीं. विभिन्न समुदायों और सामाजिक संगठनों के साथ कई दौर की बैठकें की गईं. ड्रोन निगरानी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के कारण यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई. पुलिस की पूरी टीम लगातार सक्रिय रही."

"स्वागत ने दिया हिंदू-मुस्लिम भाईचारे का संदेश": भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने कहा कि, "ब्रजमंडल यात्रा के स्वागत ने हिंदू-मुस्लिम भाईचारे का सकारात्मक संदेश दिया है. मेवात की पहचान हमेशा आपसी सौहार्द और एकता रही है. मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा श्रद्धालुओं का स्वागत सामाजिक सद्भाव का सुंदर उदाहरण है और इस परंपरा को आगे भी मजबूत बनाए रखने की जरूरत है."

"एकता ही देश की सबसे बड़ी ताकत": यात्रा में शामिल धार्मिक नेता स्वामी ब्रह्मानंद ने कहा कि, "पूरे आयोजन के दौरान किसी प्रकार का भेदभाव देखने को नहीं मिला. देश के सभी समुदाय शांति, सौहार्द और विकास चाहते हैं. ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाते हैं और भारत की उन्नति के लिए सभी वर्गों के बीच आपसी विश्वास और एकता आवश्यक है."

"हर साल बढ़ रहा श्रद्धालुओं का उत्साह": इसके साथ ही ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा समिति के अध्यक्ष नथूराम गुर्जर ने बताया कि, "इस वर्ष यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या और उत्साह पहले की तुलना में अधिक रहा. हर वर्ष की तरह इस बार भी यात्रा का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ. प्रशासन ने बेहतर तैयारियां की थीं और स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिला. यात्रा मुख्य रूप से संत-महात्माओं और श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्रा है, लेकिन इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल हुईं."

बता दें कि ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभायात्रा का शांतिपूर्ण आयोजन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और आपसी विश्वास की मिसाल भी बना. प्रशासन, पुलिस, स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं के समन्वय से यह आयोजन सफल रहा.

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