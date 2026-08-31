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ब्रेन स्टेम डेथ: भारत में मृतक अंगदान अभियान में गायब कड़ी

नई दिल्ली: केरल के मलप्पुरम जिले के पेरिंथलमन्ना के रहने वाले सोलह साल के आदिल को हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आने के बाद ब्रेन-डेड घोषित कर दिया गया. बहुत दुख के बीच, आदिल के परिवार ने एक नेक काम करते हुए उसके अंग दान करने का फैसला किया, जिससे ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे तीन मरीजों को उम्मीद मिली.

भारत के अंग दान कार्यक्रम के लिए, ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन, एक संभावित डोनर और कई जानें बचाने की संभावना के बीच एक जरूरी रास्ता बनकर उभर रहा है. हालांकि देश ने अंग प्रत्यारोपण में काफी तरक्की की है, लेकिन ब्रेन स्टेम डेथ की पहचान और सर्टिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे मरे हुए दाताओं की संख्या कम हो रही है और जीवित दान पर निर्भरता बढ़ रही है.

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन पर नई राष्ट्रीय गाइडलाइंस जारी की हैं. ये गाइडलाइंस ब्रेन स्टेम डेथ के एक जैसे पता लगाने और सर्टिफिकेशन के लिए पहला पूरा राष्ट्रीय ढांचा देती हैं.

गाइडलाइंस का मकसद चिकित्सा ​​अभ्यास (Clinical Practice), दस्तावेजीकरण और संस्थागत तत्परता तैयारी में अंतर को दूर करना है, साथ ही मृतक अंग दान को नैतिक और पारदर्शी बनाना है.

डॉ अनिल कुमार, निदेशक, NOTTO ने सोमवार को ईटीवी भारत से विशेष रूप से कहा, "भारत के मृतक अंग दान कार्यक्रम की सफलता ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन को एक जरूरी मेडिकल जिम्मेदारी मानने पर निर्भर करती है. एक जैसे प्रोटोकॉल, प्रशिक्षित मैनपावर, मजबूत हॉस्पिटल सिस्टम, ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग और लगातार ऑडिटिंग से हज़ारों छूटे हुए मौकों को जान बचाने वाले ट्रांसप्लांट में बदलने में मदद मिल सकती है."

इस गाइडलाइन के साथ, डॉक्टर आत्मविश्वास से ब्रेन डेथ को प्रमाणित कर सकते हैं ताकि हमें अधिक अंग दान मिल सके." यह कहते हुए कि ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, डॉ. कुमार ने कहा, “जो डॉक्टर ब्रेन स्टेम डेथ को हैंडल करते हैं, उन्हें अपना नजरिया साफ रखना चाहिए.”

डॉ अनिल कुमार, निदेशक, NOTTO (Special Arrangement)

ब्रेन स्टेम मृत्यु और अंग दान

ब्रेन स्टेम डेथ को मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA) 1994 के तहत कानूनी तौर पर मौत का एक वैध रूप माना गया है. इसका मतलब है ब्रेनस्टेम के सभी कामों का हमेशा के लिए और ऐसा बंद होना जिसे ठीक नहीं किया जा सकता. यह दिमाग का वह हिस्सा है जो चेतना, अपने आप सांस लेने और कई जरूरी सजगता के लिए जिम्मेदार हैं. जिस व्यक्ति का ब्रेन स्टेम डेड घोषित हो जाता है, वह कानूनी तौर पर मृत हो जाता है, भले ही उसका दिल वेंटिलेटर और इंटेंसिव केयर के सहारे धड़कता रहे.

यह अंतर अंग दान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वेंटिलेशन कुछ समय के लिए सर्कुलेशन बनाए रख सकता है और मौत सर्टिफाइड होने के बाद ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन को बचाकर रख सकता है.

गाइडलाइंस में मौत का पता लगाने और अंग दान के बीच साफ अंतर बताया गया है. इसमें कहा गया कि ब्रेन स्टेम डेथ का पता सिर्फ तय क्लिनिकल और कानूनी मानदंड के आधार पर ही लगाया जाना चाहिए और इस पर अंग दान की संभावना का असर नहीं पड़ना चाहिए.

गाइडलाइंस में कहा गया है कि सर्टिफिकेशन पूरा होने के बाद, प्रक्रिया, अंग दान करने वाले व्यक्ति (Donor Maintenance), परिवार परामर्श और सहमति, क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (SOTTO), क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (ROTTO) और राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) नेटवर्क के जरिए अंग आवंटन, पुनर्प्राप्ति और ट्रांसप्लांटेशन की ओर बढ़ सकता है.

कई जानें बचाने की संभावना

समय पर ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन का महत्व इस बात में है कि एक मृत डोनर से कितने अंग दान किए जा सकते हैं. गाइडलाइंस के अनुसार, परिवार की सहमति से, एक ब्रेन-डेड डोनर एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर से जूझ रहे कम से कम छह से आठ मरीजों की मदद कर सकता है.

अजीब बात है कि भारत में मरने वालों के अंग दान की दर अभी भी हर दस लाख आबादी पर एक डोनर से कम है, जबकि देश में बहुत सारे गंभीर रूप से बीमार और ट्रॉमा के मरीज हैं जो संभावित डोनर बन सकते हैं. गाइडलाइंस में इसे एक बड़ा चूका हुआ मौका बताया गया है, खासकर तब जब भारत अभी भी जीवित दाताओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर है.

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