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ब्रेन स्टेम डेथ: भारत में मृतक अंगदान अभियान में गायब कड़ी

नई नेशनल गाइडलाइंस सर्टिफिकेशन को स्टैंडर्ड बनाने, फैमिली काउंसलिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

Brain stem death: The missing link in deceased organ donation campaigns in India
ब्रेन स्टेम डेथ: भारत में मृतक अंगदान अभियान में गायब कड़ी (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2026 at 5:17 PM IST

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नई दिल्ली: केरल के मलप्पुरम जिले के पेरिंथलमन्ना के रहने वाले सोलह साल के आदिल को हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आने के बाद ब्रेन-डेड घोषित कर दिया गया. बहुत दुख के बीच, आदिल के परिवार ने एक नेक काम करते हुए उसके अंग दान करने का फैसला किया, जिससे ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे तीन मरीजों को उम्मीद मिली.

भारत के अंग दान कार्यक्रम के लिए, ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन, एक संभावित डोनर और कई जानें बचाने की संभावना के बीच एक जरूरी रास्ता बनकर उभर रहा है. हालांकि देश ने अंग प्रत्यारोपण में काफी तरक्की की है, लेकिन ब्रेन स्टेम डेथ की पहचान और सर्टिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे मरे हुए दाताओं की संख्या कम हो रही है और जीवित दान पर निर्भरता बढ़ रही है.

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन पर नई राष्ट्रीय गाइडलाइंस जारी की हैं. ये गाइडलाइंस ब्रेन स्टेम डेथ के एक जैसे पता लगाने और सर्टिफिकेशन के लिए पहला पूरा राष्ट्रीय ढांचा देती हैं.

गाइडलाइंस का मकसद चिकित्सा ​​अभ्यास (Clinical Practice), दस्तावेजीकरण और संस्थागत तत्परता तैयारी में अंतर को दूर करना है, साथ ही मृतक अंग दान को नैतिक और पारदर्शी बनाना है.

डॉ अनिल कुमार, निदेशक, NOTTO ने सोमवार को ईटीवी भारत से विशेष रूप से कहा, "भारत के मृतक अंग दान कार्यक्रम की सफलता ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन को एक जरूरी मेडिकल जिम्मेदारी मानने पर निर्भर करती है. एक जैसे प्रोटोकॉल, प्रशिक्षित मैनपावर, मजबूत हॉस्पिटल सिस्टम, ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग और लगातार ऑडिटिंग से हज़ारों छूटे हुए मौकों को जान बचाने वाले ट्रांसप्लांट में बदलने में मदद मिल सकती है."

इस गाइडलाइन के साथ, डॉक्टर आत्मविश्वास से ब्रेन डेथ को प्रमाणित कर सकते हैं ताकि हमें अधिक अंग दान मिल सके." यह कहते हुए कि ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, डॉ. कुमार ने कहा, “जो डॉक्टर ब्रेन स्टेम डेथ को हैंडल करते हैं, उन्हें अपना नजरिया साफ रखना चाहिए.”

Dr. Anil Kumar, Director, NOTTO
डॉ अनिल कुमार, निदेशक, NOTTO (Special Arrangement)

ब्रेन स्टेम मृत्यु और अंग दान
ब्रेन स्टेम डेथ को मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA) 1994 के तहत कानूनी तौर पर मौत का एक वैध रूप माना गया है. इसका मतलब है ब्रेनस्टेम के सभी कामों का हमेशा के लिए और ऐसा बंद होना जिसे ठीक नहीं किया जा सकता. यह दिमाग का वह हिस्सा है जो चेतना, अपने आप सांस लेने और कई जरूरी सजगता के लिए जिम्मेदार हैं. जिस व्यक्ति का ब्रेन स्टेम डेड घोषित हो जाता है, वह कानूनी तौर पर मृत हो जाता है, भले ही उसका दिल वेंटिलेटर और इंटेंसिव केयर के सहारे धड़कता रहे.

यह अंतर अंग दान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वेंटिलेशन कुछ समय के लिए सर्कुलेशन बनाए रख सकता है और मौत सर्टिफाइड होने के बाद ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन को बचाकर रख सकता है.

गाइडलाइंस में मौत का पता लगाने और अंग दान के बीच साफ अंतर बताया गया है. इसमें कहा गया कि ब्रेन स्टेम डेथ का पता सिर्फ तय क्लिनिकल और कानूनी मानदंड के आधार पर ही लगाया जाना चाहिए और इस पर अंग दान की संभावना का असर नहीं पड़ना चाहिए.

गाइडलाइंस में कहा गया है कि सर्टिफिकेशन पूरा होने के बाद, प्रक्रिया, अंग दान करने वाले व्यक्ति (Donor Maintenance), परिवार परामर्श और सहमति, क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (SOTTO), क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (ROTTO) और राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) नेटवर्क के जरिए अंग आवंटन, पुनर्प्राप्ति और ट्रांसप्लांटेशन की ओर बढ़ सकता है.

कई जानें बचाने की संभावना
समय पर ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन का महत्व इस बात में है कि एक मृत डोनर से कितने अंग दान किए जा सकते हैं. गाइडलाइंस के अनुसार, परिवार की सहमति से, एक ब्रेन-डेड डोनर एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर से जूझ रहे कम से कम छह से आठ मरीजों की मदद कर सकता है.

अजीब बात है कि भारत में मरने वालों के अंग दान की दर अभी भी हर दस लाख आबादी पर एक डोनर से कम है, जबकि देश में बहुत सारे गंभीर रूप से बीमार और ट्रॉमा के मरीज हैं जो संभावित डोनर बन सकते हैं. गाइडलाइंस में इसे एक बड़ा चूका हुआ मौका बताया गया है, खासकर तब जब भारत अभी भी जीवित दाताओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर है.

अंगदान के बारे में जानकारी

  • ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन, एक संभावित डोनर और कई जानें बचाने की संभावना के बीच एक जरूरी रास्ता है.
  • 3 मार्च 2026 तक, 89,839 मरीज प्रमुख अंग के लिए राष्ट्रीय प्रतिक्षा सूची में थे.
  • 2025 में रिकॉर्ड किए गए 20,138 ट्रांसप्लांट में से सिर्फ 3,526 में मरे हुए डोनर के अंग इस्तेमाल किए गए.
  • देश में हर साल 1.73 लाख सड़क हादसों में मौतें होती हैं, इसलिए जागरूकता के जरिए एक बड़े दाताओं के समूह का इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के बीच जानकारी का अंतर और ब्रेन स्टेम डेथ को पहचानने में हिचकिचाहट को बड़ी रुकावटों के तौर पर पहचाना गया है.

प्रमुख चुनौतियां

  • नई गाइडलाइंस में ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन और अंग दान प्रक्रिया में कई रुकावटों की पहचान की गई है.
  • पहला है क्लिनिकल प्रैक्टिस और प्रोटोकॉल में अंतर. अलग-अलग अस्पताल कानूनी जरूरतों, नैदानिक ​​परीक्षण, डॉक्यूमेंटेशन और संस्थागत प्रक्रियाएं को अलग-अलग तरह से समझ सकते हैं। गाइडलाइंस का मकसद प्रोसेस में तालमेल बिठाना है ताकि ब्रेन स्टेम डेथ की पहचान की जा सके और उसे एक जैसे राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से प्रमाणित किया जा सके.
  • दूसरी बड़ी चुनौती प्रशिक्षित पेशेवर की कमी है. ब्रेन स्टेम डेथ का पता लगाने के लिए खास क्लिनिकल काबिलियत की जरूरत होती है, जिसमें डीप कोमा की पहचान, ब्रेनस्टेम रिफ्लेक्स का परीक्षण, एपनिया टेस्टिंग और उन स्थितियों की पहचान जो डायग्नोसिस की नकल कर सकती हैं या उसे कन्फ्यूज कर सकती हैं, जैसे हाइपोथर्मिया, सेडेटिव दवाएं या मेटाबॉलिज्म गड़बड़ी.
  • हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के बीच जानकारी का अंतर और ब्रेन स्टेम डेथ को पहचानने में हिचकिचाहट को बड़ी रुकावटों के तौर पर पहचाना गया है.
  • गाइडलाइंस में डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे हेल्थकेयर वर्कर्स के लिए संरचित शिक्षा, सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण और योग्यता मूल्यांकन की बात कही गई है.
  • एक और चुनौती सही संस्थागत अवसंरचना और कोऑर्डिनेशन की कमी है, खासकर बड़े ट्रांसप्लांट सेंटर्स के बाहर. अस्पतालों को ट्रेंड आईसीयू कर्मचारियों, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, लैब, ब्लड बैंक, ऑपरेटिंग थिएटर, जरूरी सामान और ऑर्गन देने वाली अथॉरिटी के साथ अच्छे कम्युनिकेशन चैनल की जरूरत होती है.

स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता
हालांकि ब्रेन-स्टेम डेथ के बाद मृतक का डोनेशन बहु-अंग पुनर्प्राप्ति का मुख्य रास्ता बना हुआ है, लेकिन सर्कुलेटरी डेथ के बाद डोनेशन को एक पूरक रास्ते के तौर पर अपनाया जाता है.

मंत्रालय ने कहा है, “देश में हर साल करीब 1.73 लाख सड़क हादसों में मौतें होती हैं, ऐसे में जागरूकता, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रिया में सुधार के जरिए जिम्मेदारी से डोनर के एक बड़े संभावित दाताओं के समूह का इस्तेमाल किया जाना बाकी है.”

डेटा के मुताबिक, 3 मार्च 2026 तक, 89,839 मरीज प्रमुख अंग के लिए राष्ट्रीय प्रतिक्षा सूची में थे. यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत ने 2025 में 20,019-20,138 अंग दान किए. सबसे बड़ी चुनौती मरे हुए अंग दाताओं की कमी है. 2025 में रिकॉर्ड किए गए 20,138 ट्रांसप्लांट में से सिर्फ 3,526 में मरे हुए अंग दाताओं के अंग इस्तेमाल किए गए, जबकि ज़्यादातर जीवित अंग दाता पर निर्भर थे.

पारिवारिक परामर्श और सार्वजनिक विश्वास
गाइडलाइंस में इस पूरे प्रक्रिया में पारिवारिक काउंसलिंग और लोगों के विश्वास को एक बड़ा फैक्टर बताया गया. गाइडलाइंस के अनुसार, डॉक्टरों को संवेदनशीलता से और साफ-साफ बताना चाहिए कि ब्रेन स्टेम डेथ का मतलब मौत है, भले ही लाइफ-सपोर्ट सिस्टम के साथ हृदय गतिविधि कुछ समय के लिए जारी रहे.

खराब बातचीत से अंग दान को अस्वीकार किया जा सकता है, अविश्वास हो सकता है और निर्णय लेने में देरी हो सकती है, जिससे अंग की व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है. इसमें कहा गया है, "इसलिए ट्रेंड ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, ग्रीफ काउंसलर और क्रिटिकल केयर स्टाफ की इस प्रक्रिया में परिवारों को सपोर्ट करने में अहम भूमिका है."

गाइडलाइंस में सांस्कृतिक और धार्मिक चिंताओं, ऑर्गन निकालने से जुड़ी गलतफहमियों और व्यावसायिक इस्तेमाल के डर को भी लोगों के भरोसे पर असर डालने वाले फैक्टर्स के तौर पर बताया गया है. इसमें कहा गया, "इन चिंताओं को दूर करने के लिए लगातार जन जागरूकता अभियान और समुदाय व धार्मिक नेताओं के साथ जुड़ाव की जरूरत होगी."

डॉ. कुमार ने कहा कि कई मुद्दे हैं जो खासकर डॉक्टर्स के बीच साफ नहीं हैं, जैसे कि जब किसी मरीज को ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है तो क्या किया जाना चाहिए.

गाइडलाइंस में सब कुछ साफ-साफ बताया गया है. डॉ. कुमार ने कहा, "ब्रेन डेथ के लिए पैरामीटर्स साफ तौर पर बताए गए हैं, जो पहले अलग-अलग एक्ट्स और रूल्स में नहीं थे, जैसे कि ब्रेन स्टेम डेथ की टेस्टिंग शुरू करने से पहले सोडियम स्तर का पैरामीटर क्या होना चाहिए."

उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस में कई और मुद्दे भी बताए गए हैं, जैसे सहायक परीक्षण, जिन्हें पहले साफ तौर पर परिभाषित नहीं किया गया था.

बहु-स्तरीय दृष्टिकोण और समाधान
एक मुख्य सुझाव यह है कि संभावित ब्रेन स्टेम डेथ मामलों की जल्दी पहचान और रिपोर्टिंग को मजबूत किया जाए, खासकर आईसीयू में. इसमें कहा गया, "नियमित ऑडिट से अस्पतालों को छूटे हुए मौकों की पहचान करने, सर्टिफिकेशन में देरी का आकलन करने और यह मापने में मदद मिल सकती है कि कितने संभावित दाता आखिरकार असली दाता बनते हैं."

गाइडलाइंस में यह भी सलाह दी गई है कि एक खास इंटेंसिविस्ट या नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाए जो जल्दी पहचान और समन्वय के लिए जिम्मेदार हो, और जिसे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का समर्थन मिले जो परिवारों को गाइड कर सकें और अंगदान की प्रक्रिया को आसान बना सकें.

एक और सुझाया गया समाधान है बड़े पैमाने पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग और मान्यता, जिसमें ब्रेन स्टेम डेथ एग्जामिनेशन, एपनिया परीक्षण, डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन पर स्टैंडर्ड कोर्स शामिल हों. इसमें कहा गया, "टेलीमेडिसिन और रिमोट वेरिफिकेशन से ग्रामीण और छोटे अस्पतालों में स्पेशलिस्ट की कमी को दूर करने में भी मदद मिल सकती है."

गाइडलाइंस में सर्टिफाइड डॉक्टरों के लिए दाता रखरखाव लागत की अदायगी, समर्पित समन्वयक, प्रमाणित डॉक्टरों के लिए अनुदान और चिकित्सा-कानूनी सुरक्षा पर जोर दिया गया, साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि सर्टिफिकेशन अंग निकालने और पैसे की बातों से अलग होना चाहिए.

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