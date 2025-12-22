ब्रेन ड्रेन या ग्लोबल गेन? नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत को ग्लोबल हायर एजुकेशन हब बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने पर जोर
नीति आयोग की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत दुनिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सोर्स है.
Published : December 22, 2025 at 9:57 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: NITI आयोग में सोमवार को जारी एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2047 तक ग्लोबल नॉलेज पावरहाउस बनने का भारत का सपना काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपने हायर एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंटरनेशनलाइज करता है.
इंटरनेशलाइजेशन ऑफ हायर ऐजुकेशन: प्रॉस्पेक्ट्स, पोटेंशियल, और पॉलिसी रिकमेंडेशन्स' नाम की यह रिपोर्ट ग्लोबल स्टूडेंट मोबिलिटी ट्रेंड्स, भारत में बढ़ते आउटबाउंड स्टूडेंट मूवमेंट, और देश को एक कॉम्पिटिटिव एजुकेशन डेस्टिनेशन बनाने के लिए जरूरी सुधारों का एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट देती है.
भारत आज एक यूनिक डेमोग्राफिक मोमेंट पर है. इसमें दुनिया का सबसे बड़ा हायर एजुकेशन-एज ग्रुप है, जिसमें 18-23 साल के 15.5 करोड़ लोग हैं और यह पहले से ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ स्टूडेंट एनरोल हैं. 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो के 50 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे स्टूडेंट्स की कुल संख्या लगभग 7.5 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ग्लोबली अलाइन्ड एजुकेशन सिस्टम और इंटरनेशनल पार्टनरशिप की जरूरत और बढ़ जाएगी.
ग्लोबल मोबिलिटी तेजी से बढ़ रही है
रिपोर्ट में दुनिया भर में इंटरनेशनल स्टूडेंट मोबिलिटी में जबरदस्त बढ़ोतरी पर जोर दिया गया है. 2001 और 2022 के बीच इंटरनेशनली मोबाइल स्टूडेंट की संख्या 214 प्रतिशत बढ़ी, जो 22 लाख से बढ़कर 69 लाख हो गई. ग्रोथ सबसे ज़्यादा 2001-10 के समय में हुई, जब एनरोलमेंट में 73 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. इसके बाद 2015 और 2020 के बीच 37.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.
2022 में, COVID-19 महामारी की वजह से इंटरनेशनल एजुकेशन में कुछ समय के लिए गिरावट आने के बाद, महामारी के बाद पढ़ाई के मकसद से इंटरनेशनल ट्रैवल करने की चाहत रखने वाले लोगों की बढ़ती डिमांड की वजह से इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में 7.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.
यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे पॉपुलर होस्ट देश बने हुए हैं. 2024 तक यूनाइटेड स्टेट्स अपने टॉप पांच सोर्स देशों से 704,000 से अधिक स्टूडेंट्स को होस्ट करेगा. कनाडा में भी 2012 से तेजी से ग्रोथ हुई है, जिसमें विदेशी एनरोलमेंट में 93 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है - 2012 में 161,000 स्टूडेंट्स से बढ़कर 2024 में 336,000 हो गए.
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने 2022 में कनाडा के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) का लगभग 1.2 फीसदी दिया, जो CAD 30.9 बिलियन के बराबर है. ऑस्ट्रेलिया में भी 2014 से 2024 तक इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट में 62.18 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ काफी ग्रोथ हुई है. 2023-2024 एकेडमिक ईयर में, इंटरनेशनल एजुकेशन ने AUD 51 बिलियन या ऑस्ट्रेलिया की GDP का 1.9 पर्सेंट हिस्सा दिया.
ऊपर बताई गई सभी बातें इस बात को कंफर्म करती हैं कि भारत दुनिया में बाहर जाने वाले स्टूडेंट फ्लो का सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है. 2024 में 1.335 मिलियन से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट विदेश में पढ़ रहे हैं. 2016 और 2024 के बीच भारत की आउटबाउंड मोबिलिटी 8.84 फीसदी की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 95 पर्सेंट बढ़ी. कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ने भारतीय स्टूडेंट के लिए ट्रेडिशनल पैड डेस्टिनेशन को पीछे छोड़ दिया है, 2024 में इन दोनों देशों में लगभग 760,000 भारतीय स्टूडेंट पढ़ रहे हैं. 2024 में कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स के बाद भारतीय स्टूडेंट का दूसरा सबसे बड़ा रिसीवर था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है.
रिपोर्ट का अनुमान है कि 2025 तक भारतीय स्टूडेंट्स का ट्यूशन और रहने के खर्च पर विदेश में खर्च 6.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जो भारत की GDP का लगभग 2 प्रतिशत है. अनुमान है कि ये खर्च पूरे फिस्कल ईयर (FY) 2024 से 2025 के लिए भारत के कुल ट्रेड डेफिसिट का लगभग 75 फीसदी होगा.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत एजुकेशन के मकसद से बाहर भेजा जाने वाला पैसा 2014 और 2024 के बीच लगभग 2000 पर्सेंट की दर सेबढ़ा, 2014 में 975 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 29,000 करोड़ रुपये हो गया, जो भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम और चॉइस से जुड़े बहुत बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को दिखाता है. हालांकि भारत में आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, फिर भी यह इंटरनेशनल मोबिलिटी में इम्बैलेंस महसूस करता है.
इनबाउंड एंड पर 2001 और 2022 के बीच भारतीय संस्थानों में एडमिशन लेने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या में तीन चरणों में लगभग 580 प्रतिशतकी बढ़ोतरी हुई, 2000 के दशक की शुरुआत से 2012 तक धीरे-धीरे बढ़ोतरी हुई, जबकि 2012 से 2019 तक तेज़ी से बढ़ोतरी हुई. वहीं, 2020 के बाद मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला 2021-22 तक, नेपाल वह देश था जहां से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भारत आए (13,126); इसके बाद अफगानिस्तान, USA और बांग्लादेश थे.
हालांकि, इंटरनेशनल मोबिलिटी में अभी भी काफी असंतुलन है. 2024 में भारत में पढ़ने वाले हर 1 इंटरनेशनल स्टूडेंट के मुकाबले 28 भारतीय स्टूडेंट्स भारत के बाहर पढ़ रहे थे, जो एक बड़े ब्रेन ड्रेन का संकेत देता है. 2011 से अब तक 1.6 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, जिससे विदेशी रिसर्च, इनोवेशन और ज्ञान पर भारत की निर्भरता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं.
रिपोर्ट का अनुमान है कि 2047 तक भारत में 300,000 से 1,119,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जिसमें ग्लोबल बेंचमार्क के फ्रेमवर्क के तहत 2035 के लिए 244,000 के इंटरमीडिएट लक्ष्य तय किए गए हैं.
कैंपस, सहयोग और सुधार
भारत में उच्च शिक्षा का परिदृश्य महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलावों से गुजर रहा है. रिपोर्ट बताती है कि इन नियोजित भारतीय ऑफ-कैंपस संस्थानों (UAE, UK, मध्य एशिया और अफ्रीका में 24 ऑफशोर भारतीय कैंपस की स्थापना) के अलावा, 2026 तक UGC और IFSCA नियमों के तहत GIFT सिटी-मुंबई, बेंगलुरु और नोएडा जैसे शहरों में कुल 16 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में काम करने की अनुमति दी जाएगी.
रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा के एक नए मॉडल में सफलतापूर्वक बदलाव को लागू करने के लिए 22 सार्वजनिक नीति सिफारिशों की आवश्यकता होगी. 22 सिफारिशों को पांच विषयों में बांटा गया है: रणनीति, विनियमन, वित्त, ब्रांड और पाठ्यक्रम. रिपोर्ट में मुख्य सुझावों में भारत विद्या कोष (नेशनल रिसर्च सॉवरेन वेल्थ इम्पैक्ट फंड), विश्व बंधु स्कॉलरशिप और फेलोशिप पहल, और एक सालाना ग्लोबल एजुकेशन फोरम (भारत विद्या मंथन) शामिल हैं.
रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि बेहतर ग्लोबल मोबिलिटी को सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों के बिना, भारत टैलेंट का नेट एक्सपोर्टर बना रहेगा और, अगर पर्याप्त पॉलिसी तालमेल विकसित किया जाता है, तो भारत आने वाले दशकों में सीखने और रिसर्च के लिए एक प्रमुख ग्लोबल हब के रूप में अपनी ऐतिहासिक भूमिका हासिल कर सकता है.
