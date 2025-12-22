ब्रेन ड्रेन या ग्लोबल गेन? नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत को ग्लोबल हायर एजुकेशन हब बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने पर जोर

ETV Bharat / bharat

नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत को ग्लोबल हायर एजुकेशन हब बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने पर जोर

सुरभि गुप्ता नई दिल्ली: NITI आयोग में सोमवार को जारी एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2047 तक ग्लोबल नॉलेज पावरहाउस बनने का भारत का सपना काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपने हायर एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंटरनेशनलाइज करता है. इंटरनेशलाइजेशन ऑफ हायर ऐजुकेशन: प्रॉस्पेक्ट्स, पोटेंशियल, और पॉलिसी रिकमेंडेशन्स' नाम की यह रिपोर्ट ग्लोबल स्टूडेंट मोबिलिटी ट्रेंड्स, भारत में बढ़ते आउटबाउंड स्टूडेंट मूवमेंट, और देश को एक कॉम्पिटिटिव एजुकेशन डेस्टिनेशन बनाने के लिए जरूरी सुधारों का एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट देती है. भारत आज एक यूनिक डेमोग्राफिक मोमेंट पर है. इसमें दुनिया का सबसे बड़ा हायर एजुकेशन-एज ग्रुप है, जिसमें 18-23 साल के 15.5 करोड़ लोग हैं और यह पहले से ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ स्टूडेंट एनरोल हैं. 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो के 50 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे स्टूडेंट्स की कुल संख्या लगभग 7.5 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ग्लोबली अलाइन्ड एजुकेशन सिस्टम और इंटरनेशनल पार्टनरशिप की जरूरत और बढ़ जाएगी. ग्लोबल मोबिलिटी तेजी से बढ़ रही है

रिपोर्ट में दुनिया भर में इंटरनेशनल स्टूडेंट मोबिलिटी में जबरदस्त बढ़ोतरी पर जोर दिया गया है. 2001 और 2022 के बीच इंटरनेशनली मोबाइल स्टूडेंट की संख्या 214 प्रतिशत बढ़ी, जो 22 लाख से बढ़कर 69 लाख हो गई. ग्रोथ सबसे ज़्यादा 2001-10 के समय में हुई, जब एनरोलमेंट में 73 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. इसके बाद 2015 और 2020 के बीच 37.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. 2022 में, COVID-19 महामारी की वजह से इंटरनेशनल एजुकेशन में कुछ समय के लिए गिरावट आने के बाद, महामारी के बाद पढ़ाई के मकसद से इंटरनेशनल ट्रैवल करने की चाहत रखने वाले लोगों की बढ़ती डिमांड की वजह से इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में 7.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे पॉपुलर होस्ट देश बने हुए हैं. 2024 तक यूनाइटेड स्टेट्स अपने टॉप पांच सोर्स देशों से 704,000 से अधिक स्टूडेंट्स को होस्ट करेगा. कनाडा में भी 2012 से तेजी से ग्रोथ हुई है, जिसमें विदेशी एनरोलमेंट में 93 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है - 2012 में 161,000 स्टूडेंट्स से बढ़कर 2024 में 336,000 हो गए. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने 2022 में कनाडा के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) का लगभग 1.2 फीसदी दिया, जो CAD 30.9 बिलियन के बराबर है. ऑस्ट्रेलिया में भी 2014 से 2024 तक इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट में 62.18 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ काफी ग्रोथ हुई है. 2023-2024 एकेडमिक ईयर में, इंटरनेशनल एजुकेशन ने AUD 51 बिलियन या ऑस्ट्रेलिया की GDP का 1.9 पर्सेंट हिस्सा दिया. ऊपर बताई गई सभी बातें इस बात को कंफर्म करती हैं कि भारत दुनिया में बाहर जाने वाले स्टूडेंट फ्लो का सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है. 2024 में 1.335 मिलियन से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट विदेश में पढ़ रहे हैं. 2016 और 2024 के बीच भारत की आउटबाउंड मोबिलिटी 8.84 फीसदी की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 95 पर्सेंट बढ़ी. कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ने भारतीय स्टूडेंट के लिए ट्रेडिशनल पैड डेस्टिनेशन को पीछे छोड़ दिया है, 2024 में इन दोनों देशों में लगभग 760,000 भारतीय स्टूडेंट पढ़ रहे हैं. 2024 में कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स के बाद भारतीय स्टूडेंट का दूसरा सबसे बड़ा रिसीवर था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है.