ब्रेन डेड युवक के अंगदान की चल रही थी प्रक्रिया, बाहर अंतिम संस्कार की हो रही थी तैयारी...

Published : November 19, 2025 at 4:09 PM IST
बनासकांठा (गुजरात): गुजरात के बनासकांठा में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने डॉक्टरों से लेकर परिवार तक सभी को हैरान कर दिया. जिस युवक को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था और जिसके अंगदान से लेकर अंतिम संस्कार तक की तैयारी शुरू हो चुकी थी, उसी युवक के शरीर में अचानक हरकत होने लगी. परिवार ने तुरंत फैसला बदलकर उसे पालनपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है.
क्या है घटनाः
रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे चित्रासनी के पास हादसा हुआ. प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक बड़ा वाहन अचानक किसी दूसरे वाहन से टकराकर रुक गया. इसी दौरान एक बाइक, रिक्शा के पिछले हिस्से में जा घुसी. बाइक सवार पालनपुर तालुका निवासी चिरागभाई महेशभाई परमार गंभीर रूप से घायल हो गए.
उन्हें तुरंत इलाज के लिए पालनपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया. हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए. जहां, इलाज कर रहे डॉक्टर ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया.
क्या कहते हैं डॉक्टरः
पालनपुर सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुनील जोशी ने बताया कि ब्रेन डेड होने की स्थिति में, जब तक वेंटिलेटर चालू रहता है, किसी भी मरीज़ के अंग धीरे-धीरे हिलते-डुलते रहते हैं. जब वेंटिलेटर हटा दिया जाता है, तो शरीर के अंग धीरे-धीरे हिलना बंद कर देते हैं. फिलहाल, युवक का पालनपुर सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है.
चमत्कार मान रहे हैं परिजनः
मरीज के पिता महेशभाई चौहान ने बताया कि "दुर्घटना के बाद, बेटे को पहले इलाज के लिए पालनपुर सिविल अस्पताल लाया गया, जिसके बाद उसे दूसरी अस्पताल ले गये. जहां डॉक्टर ने मेरे बेटे को ब्रेन डेड घोषित कर दिया और अंगदान के लिए हमें समझाया, हम सबने अनुमति दे दी लेकिन युवक की पत्नी ने अनुमति नहीं दी. ऐसे में जब हमने युवक के शरीर में हरकत देखी तो हम अपने बेटे को इलाज के लिए पालनपुर सिविल अस्पताल ले गए हैं. फ़िलहाल वह वेंटिलेटर पर है. हमें उम्मीद है कि हमारे परिवार, रिश्तेदारों और सभी की दुआओं से वह जल्द ही ठीक हो जाएगा."
