गुजरात के छात्र ने सांप और बिच्छू से बचने के लिए बनाई खास छड़ी

भावनगर शहर के सर भावसिंहजी पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्र ने सांप, कीड़े और अन्य जीवों को दूर भगाने के लिए विशेष छड़ी बनाई है.

BPTI Bhavnagar Student developed special stick designed to repel snakes and scorpions
सर भावसिंहजी पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्र कृष डोडिया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 6:01 PM IST

भावनगर (गुजरात): भावनगर जिले के सर भावसिंहजी पॉलिटेक्निक संस्थान (BPTI) के एक स्टूडेंट ने पीवीसी पाइप से एक शानदार छड़ी बनाई है. दिन-रात खेत में काम करने वाले किसनों के लिए यह छड़ी उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि इससे उन्हें कीड़े और अन्य जीव जैसे सांप दूर रहते हैं. यानी यह खास छड़ी किसानों की सुरक्षा करने का काम करती है.

खेती के कामों के लिए किसान दिन-रात नंगे पैर खेत में मेहनत करते हैं, लेकिन इस खेत में सांप और बिच्छू जैसे खतरनाक जीव भी रहते हैं, इसलिए भावनगर के सर भावसिंहजी पॉलिटेक्निक संस्थान के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने एक खास तरह की छड़ी बनाई है, जो किसानों की सुरक्षा करने का काम करती है.

सर भावसिंहजी पॉलिटेक्निक संस्थान
सर भावसिंहजी पॉलिटेक्निक संस्थान (ETV Bharat)

पांचवें सेमेस्टर में पढ़ रहे कृष डोडिया और उनके दोस्त ने प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में यह छड़ी बनाई है. इसे बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखना है. कृष डोडिया ने स्टिक बनाने के पीछे के मकसद और स्टिक कैसे बनी, इस बारे में जानकारी दी.

उन्होंने कहा, "हमने खेती में सांप जैसे जीवों से खुद को बचाने के लिए यह प्रोजेक्ट बनाया है. खेती में घास और फसलें इस तरह उगती हैं कि निचली सतह दिखाई नहीं देती, इसलिए जब हम सांप और बिच्छू जैसे जीवों से हमले से घायल होते हैं, तो यह स्टिक हमें उनसे बचा सकती है. इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है."

कैसे काम करती है स्टिक
स्टिक के बारे में पूछे जाने पर कृष डोडिया ने कहा कि यह स्टिक जमीन को छूते ही वाइब्रेट करने लगती है. जिससे सांप और बिच्छू जैसे कीड़े वाइब्रेशन से भागने लगते हैं. इस तरह, हमें स्टिक बनाने में लगभग तीन दिन लगे क्योंकि जब हमने पहली बार स्टिक बनाई थी, तो वाइब्रेशन बहुत कम था. इसलिए, हमें मजबूरन वाइब्रेशन बढ़ाना पड़ा. हमने वाइब्रेशन बढ़ाया और फिर यह स्टिक तैयार हो गई. यह स्टिक सिर्फ 410 रुपये में बनी है.

स्टिक में इस्तेमाल हुई सामग्री
कॉलेज प्रोजेक्ट के तहत दोनों छात्रों ने जो स्टिक बनाई है, वो जमीन को छूते ही वाइब्रेट करने लगती है. मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. जेआर वाघेला ने फोन पर बातचीत में बताया कि इस स्टिक से सांप-बिच्छू जैसे जीव दूर भागते हैं. यह स्टिक 3.5 मीटर तार, 3.5 फीट PVC पाइप, एक स्प्रिंग, एक DC मोटर, दो लिथियम सेल, एक बैटरी केस, एक टी जॉइंट और एक कैप से बनी है.

