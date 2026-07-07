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पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में फुटबॉल मैच को लेकर हुए विवाद में लड़के की हत्या

पुलिस का कहना है कि फुटबॉल मैच को लेकर हुए झगड़े के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया.

BARUIPUR YOUTH MURDER
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 7, 2026 at 8:46 AM IST

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बरुईपुर (पश्चिम बंगाल): बरुईपुर में एक बार फिर खून-खराबा हुआ है. तीन युवकों पर फुटबॉल मैच को लेकर लंबे समय से चल रहे झगड़े के बाद 17 साल के एक लड़के की हत्या करने का आरोप है. सोमवार को हुई इस घटना ने बरुईपुर के पालपारा इलाके को लड़ाई के मैदान में बदल दिया.

हालात को काबू में करने के लिए मौके पर और बरुईपुर सब-डिविजनल हॉस्पिटल परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई. स्थानीय लोगों ने आरोपियों को सजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. हॉस्पिटल के सामने सड़क जाम करने की वजह से कुलपी रोड पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा. बरुईपुर पुलिस जिले के एसडीपीओ अभिषेक रंजन ने कन्फर्म किया कि तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है.

पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मृतक बरुईपुर के फुलतला इलाके का रहने वाला था और एक स्थानीय स्कूल में दसवीं क्लास का स्टूडेंट था. उसके परिवार का दावा है कि कुछ दिन पहले, फुलतला के एक मैदान में फुटबॉल मैच को लेकर पीड़ित लड़का और उसके दोस्तों और कुछ स्थानीय युवकों के बीच झगड़ा हुआ था. स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपियों ने उस झगड़े का बदला लेने के लिए योजना बनाई थी.

जांचकर्ताओं को प्रारंभिक तौर पर संदेह है कि तीनों युवकों ने पीड़ित लड़के और उसके एक दोस्त को पालपारा इलाके में बुलाया था. उनके पहुंचते ही दोनों गुटों के बीच बहस शुरू हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि तीखी नोकझोंक के बीच आरोपियों ने अचानक उस लड़के और उसके दोस्त पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. उसकी छाती पर चोट लगी. जब उसके दोस्त ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसे भी पीटा गया. उसे भी गंभीर चोटें आईं.

अधिक खून निकलने की वजह से वह जमीन पर गिर गया, तो आरोपियों को खुद स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसे बरुईपुर उपमंडल अस्पताल ले जाया गया. उपचार तुरंत शुरू हो गया, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई. अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल उसके घायल दोस्त का इलाज चल रहा है.

जैसे ही टीनेजर की मौत की खबर फैली, परिवार के लोग, रिश्तेदार और आस-पास के लोग हॉस्पिटल में जमा हो गए. जब ​​आरोपी ने हॉस्पिटल में बने पुलिस बूथ में पनाह ली, तो गुस्साई भीड़ ने वहां प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. टेंशन तब बढ़ गया जब भीड़ ने आरोपी को उन्हें सौंपने की मांग की. जैसे ही हालात बिगड़े, पुलिस ने तुरंत दखल दिया और आरोपी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया.

एसडीपीओ ने कहा, 'शुरुआती जांच से पता चलता है कि हमला एक फुटबॉल मैच को लेकर हुए पहले के झगड़े की वजह से हुआ था. इस घटना में शामिल तीन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, और बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, और जांच के नतीजों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इलाके में आगे कोई भी अनहोनी न हो, इसके लिए और पुलिस फोर्स तैनात की गई है. बरुईपुर पहले से ही एक नाबालिग के साथ सेक्सुअल असॉल्ट और भीड़ की हिंसा की घटनाओं की वजह से सुर्खियों में है अब, उसी इलाके से एक नाबालिग की हत्या के आरोप सामने आए हैं.

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