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पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में फुटबॉल मैच को लेकर हुए विवाद में लड़के की हत्या

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

बरुईपुर (पश्चिम बंगाल): बरुईपुर में एक बार फिर खून-खराबा हुआ है. तीन युवकों पर फुटबॉल मैच को लेकर लंबे समय से चल रहे झगड़े के बाद 17 साल के एक लड़के की हत्या करने का आरोप है. सोमवार को हुई इस घटना ने बरुईपुर के पालपारा इलाके को लड़ाई के मैदान में बदल दिया. हालात को काबू में करने के लिए मौके पर और बरुईपुर सब-डिविजनल हॉस्पिटल परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई. स्थानीय लोगों ने आरोपियों को सजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. हॉस्पिटल के सामने सड़क जाम करने की वजह से कुलपी रोड पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा. बरुईपुर पुलिस जिले के एसडीपीओ अभिषेक रंजन ने कन्फर्म किया कि तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मृतक बरुईपुर के फुलतला इलाके का रहने वाला था और एक स्थानीय स्कूल में दसवीं क्लास का स्टूडेंट था. उसके परिवार का दावा है कि कुछ दिन पहले, फुलतला के एक मैदान में फुटबॉल मैच को लेकर पीड़ित लड़का और उसके दोस्तों और कुछ स्थानीय युवकों के बीच झगड़ा हुआ था. स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपियों ने उस झगड़े का बदला लेने के लिए योजना बनाई थी. जांचकर्ताओं को प्रारंभिक तौर पर संदेह है कि तीनों युवकों ने पीड़ित लड़के और उसके एक दोस्त को पालपारा इलाके में बुलाया था. उनके पहुंचते ही दोनों गुटों के बीच बहस शुरू हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि तीखी नोकझोंक के बीच आरोपियों ने अचानक उस लड़के और उसके दोस्त पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. उसकी छाती पर चोट लगी. जब उसके दोस्त ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसे भी पीटा गया. उसे भी गंभीर चोटें आईं.