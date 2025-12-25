ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: निर्माणाधीन बिल्डिंग में देसी बम फटा, बच्चा गंभीर रूप से घायल

पश्चिम बगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक बन रहे भवन में देसी बम फट जाने से सात साल का बच्चा घायल हो गया.

A crude bomb exploded in a building under construction.
निर्माणाधीन बिल्डिंग में देसी बम फटा (सांकेतिक तस्वीर. (IANS))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 25, 2025 at 8:17 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में निर्माणाधीन बिल्डिंग में देसी बम फट जाने से एक बच्चा घायल हो गया. बताया जाता है कि बसंती में एक बन रही इमारत के आंगन में कथित तौर पर रखे एक देसी बम के फट जाने से सात साल एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी. इस संबंध में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बच्चा बुधवार देर शाम आंगन में खेलने गया हुआ था, इसी दौरान उसने एक गोल आकार की वस्तु को छू लिया, जिससे तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया.

उन्होंने बताया कि बच्चे को पहले पास के एक ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया और बाद में कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक बच्चे की पहचान अब तक उजागर नहीं की गई है.

उन्होंने बताया, “हम घटनाक्रम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें यह पता लगाना भी शामिल है कि बच्चा आंगन तक कैसे पहुंचा और वहां पर बम किसने रखा था.” अधिकारी ने बताया कि अभी इस मामले में जांच जारी है.

वहीं भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने इस घटना को लेकर कहा कि यह राज्य में कानून-व्यवस्था के चरमरा जाने का संकेत है. उन्होंने आरोप लगाया, “यह घटना दर्शाती है कि पश्चिम बंगाल अराजकता की चपेट में आ चुका है और अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं.

भट्टाचार्य ने दावा किया कि बिल्डिंग का मालिक सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़ा हुआ है. दूसरी तरफ टीएमसी के वरिष्ठ नेता एवं राज्य मंत्री शशि पांजा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. उनका कहना था कि इस घटना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए.

हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि निर्माणाधीन इमारत एक व्यवसायी की है और उसकी जानकारी के बिना बम को वहां नहीं रखा जा सकता था. बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पास आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. इसको लेकर सत्ताधारी टीएमसी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है.

