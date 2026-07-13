तमिलनाडु : कार में बंद हो जाने से दम घुटा, छह साल के लड़के की मौत
कार के बंद होने से बच्चा मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन बाहर आवाज नहीं जाने से कोई उसकी मदद नहीं कर सका.
Published : July 13, 2026 at 8:04 PM IST
तंजावुर (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के तंजावुर जिले के ओराथनाडू में एक छह साल के बच्चे की कार में बंद होने के बाद दम घुटने से मौत हो गई. मृतक थमन, धनपाल का बेटा था और नॉर्थ नाथम गांव के पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में क्लास वन का स्टूडेंट था.
रविवार को वह अपने बड़े चचेरे भाई प्रवीण कुमार के साथ ट्रिप पर गया था. जब वे दोनों सुबह करीब 10 बजे घर लौटे, तो प्रवीण ने कार (TN-49-CF-8122 था) पार्क करके लॉक कर दी, और थमन को अंदर छोड़ दिया. डरे हुए थमन ने कार के अंदर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन खिड़कियां बंद होने की वजह से कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन सका और मदद के लिए नहीं आ सका.
थमन को कार में ही छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके परिवार और रिश्तेदारों ने आस-पास के इलाकों में घंटों तक उसे ढूंढा. बाद में, शाम करीब 7 बजे, जब थमन के परिवार और रिश्तेदारों ने कार खोली, तब तक थमन की सांसें थम गईं थीं.
सूचना मिलने पर, ओराथनाडू पुलिस ने बच्चे का शव बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए ओराथनाडू सरकारी अस्पताल भेज दिया. पुलिस इंस्पेक्टर मुथुकुमार ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.
बता दें कि इस साल मई में, करूर जिले के कुलीथलाई के पास काझुगुर गांव में एक तीन साल के बच्चे की पार्क की हुई कार के अंदर गलती से बंद हो जाने के बाद दम घुटने से मौत हो गई थी. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान संजीव के रूप में हुई थी. संजीव राजमिस्त्री बी अंदीवेल (34) और निर्माण मजदूर मारेश्वरी (30) का बेटा था. यह घटना उस समय हुई जब वे ईश्वरन मंदिर स्ट्रीट स्थित अपने घर के बाहर खेल रहे थे.
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