ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु : कार में बंद हो जाने से दम घुटा, छह साल के लड़के की मौत

ओराथनाडू में कार में बंद हो जाने से बच्चे की मौत हो गई. ( प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat )