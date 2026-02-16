ETV Bharat / bharat

शादी से पहले लड़का और लड़की एकदम अजनबी, शारीरिक संबंध बनाते समय सावधान रहना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक-दूसरे के लिए एकदम अजनबी होते हैं और उन्हें शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाते समय सावधान रहना चाहिए. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा, "शायद हम पुराने विचारों वाले हैं लेकिन आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, शादी से पहले किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए."

पीठ ने यह बात शादी का झूठा वादा करके दुष्कर्म करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कही. सुनवाई के दौरान, महिला के वकील ने कहा कि वे 2022 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिले थे और आरोपी ने कथित तौर पर दिल्ली और बाद में दुबई में कई मौकों पर शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.

पीठ ने महिला से पूछा कि वह दुबई तक क्यों गई, जहां दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए. पीठ ने कहा, "यह सहमति से होता है. हम पुराने विचारों वाले हो सकते हैं लेकिन शादी से पहले लड़का और लड़की एक-दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी होते हैं. उन्हें शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए."

पीठ ने कहा, "उनके रिश्ते में चाहे जो भी अच्छा-बुरा हो, हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वे शादी से पहले शारीरिक संबंध में कैसे शामिल हो सकते हैं."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आपसी सहमति से बने संबंध का मामला लगता है. पीठ ने कहा, "अगर वह (महिला) शादी को लेकर इतनी सख्त थी तो उसे शादी से पहले नहीं जाना चाहिए था..." पीठ ने यह भी कहा कि उसे दुबई जाने की क्या जरूरत थी? कोर्ट ने सुझाव दिया कि वह पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजेगी.