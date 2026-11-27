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Explained: बिहार में 20 रुपये में खरीदी जा रही गंभीर बीमारियां! लैब रिपोर्ट और डॉक्टरों से जानें पूरी सच्चाई

क्या सुरक्षित है बोतलबंद पीने का पानी ( ETV Bharat )

पटना: बोतलबंद पानी की गुणवत्ता को लेकर आम उपभोक्ताओं की चिंता लगातार बढ़ रही है. पटना के विवेक कुमार कहते हैं कि "लोग दस या बीस रुपये खर्च कर ब्रांड पर भरोसा करते हैं और बड़े ब्रांड के सैंपल फेल होने से यह विश्वास कमजोर होता है."

सेहत से न हो समझौता- विवेक कुमार