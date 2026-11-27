Explained: बिहार में 20 रुपये में खरीदी जा रही गंभीर बीमारियां! लैब रिपोर्ट और डॉक्टरों से जानें पूरी सच्चाई
Bottled Water Safety: बीस रुपये के बोतल से प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन क्या यह पानी सुरक्षित है. जानें पूरा सच.. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : November 27, 2026 at 5:36 PM IST
पटना: बोतलबंद पानी की गुणवत्ता को लेकर आम उपभोक्ताओं की चिंता लगातार बढ़ रही है. पटना के विवेक कुमार कहते हैं कि "लोग दस या बीस रुपये खर्च कर ब्रांड पर भरोसा करते हैं और बड़े ब्रांड के सैंपल फेल होने से यह विश्वास कमजोर होता है."
सेहत से न हो समझौता- विवेक कुमार
विवेक कुमार का कहना है कि कंपनियों को अपना उत्पाद बाजार में उतारने से पहले सभी जरूरी जांच पूरी करनी चाहिए. उपभोक्ता पैसे देकर पानी खरीद रहा है, इसलिए उसकी सेहत के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए.
"अस्पतालों में भी मरीजों और उनके परिजनों के बीच बंद बोतल वाले पानी का इस्तेमाल आम है. ऐसे में अगर बोतलबंद पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं तो इसका असर आम लोगों के साथ अस्पतालों में पानी इस्तेमाल करने वाले मरीजों के भरोसे पर भी पड़ता है."- विवेक कुमार, उपभोक्ता, पटना
बोतलबंद पानी की शुद्धता पर सवाल
पानी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन क्या बाजार में मिलने वाला बोतलबंद पानी वाकई सुरक्षित है. लोग दस से बीस रुपये खर्च कर बंद बोतल इसलिए खरीदते हैं, ताकि उन्हें साफ पानी मिल सके. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, होटल और घरों तक में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. हालांकि, हाल ही में एक प्रमुख ब्रांड के पानी के सैंपल में हानिकारक तत्व पाए जाने की खबरों ने गुणवत्ता पर नई बहस छेड़ दी है.
एक प्रमुख ब्रांड के सैंपल को लेकर विवाद
इस विवाद की शुरुआत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की जांच से हुई. रिपोर्टों के मुताबिक, सितंबर 2025 में गोवा स्थित एक प्रमुख ब्रांड के प्लांट से लिए गए छह सैंपल में से पांच मानकों पर खरे उतरे, जबकि एक में ब्रोमेट 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मिला, जिसकी सीमा 10 माइक्रोग्राम है.
कंपनी ने जांच के नतीजे को चुनौती दी. इसके बाद सैंपल रेफरल लैब भेजा गया. FSSAI के अनुसार, वहां जांच में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) की मौजूदगी सामने आई और सैंपल को दोबारा असुरक्षित घोषित किया गया. इसके आधार पर प्राधिकरण ने कंपनी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी है. हालांकि, कंपनी ने पानी को उपभोग के लिए सुरक्षित बताते हुए जांच के निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं. कंपनी का कहना है कि उसके अपने परीक्षणों में ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर मिली थी.
साफ दिखने वाला पानी होता है शुद्ध?
बोतल के अंदर पानी बिल्कुल पारदर्शी दिखाई दे सकता है. उसमें न कोई गंध हो और न ही स्वाद में कोई असामान्यता महसूस हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पानी पूरी तरह सुरक्षित है. पानी में मौजूद कई रासायनिक तत्व, भारी धातुएं और सूक्ष्म जीव आंखों से दिखाई नहीं देते. इनकी पहचान केवल वैज्ञानिक तरीके से लैब में जांच के बाद ही की जा सकती है.
क्या कहते हैं लैब एक्सपर्ट?
इसी पहलू को समझने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने ओमशिव लैबोरेट्री के टेक्निकल डिपार्टमेंट के डिप्टी जनरल मैनेजर अयान दास से बातचीत की गई. उनका कहना है कि बाजार में उपलब्ध किसी भी ब्रांड के पानी को बिना जांच के सुरक्षित या असुरक्षित घोषित नहीं किया जा सकता है.
एक ही ब्रांड की गुणवत्ता में अंतर
अयान दास बताते हैं कि उनकी लैब में सामान्य पेयजल, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और पैकेज्ड नेचुरल मिनरल वाटर के सैंपल जांच के लिए आते हैं. उनके मुताबिक, एक ही ब्रांड का पानी किसी स्थान पर जांच में सुरक्षित मिल सकता है, लेकिन उसी ब्रांड के दूसरे प्लांट या दूसरी जगह के सैंपल की गुणवत्ता अलग भी हो सकती है.
"अलग-अलग जगहों पर पानी के स्रोत, भूगर्भीय परिस्थितियां और उत्पादन संयंत्र अलग होते हैं. ऐसे में केवल ब्रांड का नाम देखकर पानी की गुणवत्ता का फैसला नहीं किया जा सकता है. पानी की सुरक्षा का प्रमाण लैब टेस्टिंग से ही मिल सकता है."- अयान दास, टेक्निकल डिपार्टमेंट के DGM, ओमशिव लैबोरेट्री
पानी में मिनरल्स की निर्धारित मात्रा
पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटैशियम जैसे खनिज प्राकृतिक रूप से मौजूद हो सकते हैं. ये शरीर के सामान्य कामकाज में भूमिका निभाते हैं, लेकिन पानी में मिनरल्स की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी मात्रा और निर्धारित मानकों के अनुरूप होना है.
अयान दास के मुताबिक, पानी की जांच में TDS, pH, टर्बिडिटी, ब्रोमेट, फ्लोराइड, नाइट्रेट और साइनाइड जैसे कई मानकों को देखा जाता है. इसके अलावा एल्युमीनियम, कैल्शियम, कैडमियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैंगनीज और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की मौजूदगी और उनकी मात्रा की भी जांच की जाती है.
उनका कहना है कि किसी तत्व का पानी में मौजूद होना अपने आप में पानी को असुरक्षित नहीं बनाता है. महत्वपूर्ण यह है कि उसकी मात्रा निर्धारित सुरक्षित सीमा के भीतर हो. सीमा से अधिक मात्रा में मौजूद तत्व स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं.
ब्रोमेट और भारी धातुओं पर क्यों उठ रहे सवाल?
पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता पर चर्चा में ब्रोमेट का नाम भी सामने आया है. ब्रोमेट एक ऐसा रासायनिक तत्व है, जिसकी निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय हो सकती है. इसके लंबे समय तक संपर्क को लेकर कैंसर संबंधी जोखिम की आशंका भी जताई जाती रही है.
सेहत के लिए गंभीर जोखिम
लैब एक्सपर्ट अयान दास बताते हैं कि पानी में ब्रोमेट की जांच के लिए आयन क्रोमैटोग्राफी जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. उनके अनुसार, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर में ब्रोमेट की निर्धारित अधिकतम सीमा 0.01 पीपीएम है. इसके अलावा आर्सेनिक, लेड और कैडमियम जैसी भारी धातुओं की मौजूदगी भी चिंता का विषय है.
इनकी अधिक मात्रा लंबे समय तक शरीर में पहुंचने पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है. इसलिए केवल पानी का साफ दिखाई देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसकी रासायनिक गुणवत्ता की जांच भी जरूरी है.
पानी में बैक्टीरिया की मौजूदगी भी बन सकती है खतरा
पानी की गुणवत्ता सिर्फ केमिकल जांच तक सीमित नहीं है. इसमें बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड जैसे सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी भी स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है. लैब में एरोबिक माइक्रोबियल काउंट, ई-कोलाई, कोलीफॉर्म, साल्मोनेला, विब्रियो कॉलेरी और यीस्ट एंड मोल्ड जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर की जांच की जाती है.
कैंसर समेत कई बीमारियों का कारण
जनरल फिजिशियन डॉक्टर शगुफा के मुताबिक, दूषित पानी के जरिए शरीर में हानिकारक सूक्ष्म जीव पहुंच सकते हैं. इससे पेट और आंतों से जुड़ी बीमारियां, उल्टी, दस्त और संक्रमण की समस्या हो सकती है. कुछ गंभीर संक्रमणों में स्थिति बिगड़ने का खतरा भी रहता है. वहीं, लंबे समय तक कुछ हानिकारक रासायनिक तत्वों के संपर्क में रहने से कैंसर समेत दूसरी गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है.
"शरीर में खनिज तत्वों की एक निर्धारित जरूरत होती है. इनकी कमी और अधिकता दोनों नुकसानदेह हो सकती हैं. इसलिए पानी में मौजूद तत्वों की मात्रा का निर्धारित मानकों के अनुरूप होना जरूरी है."- डॉक्टर शगुफा, जनरल फिजिशियन
पोषक मिनरल्स नहीं हानिकारक दूषित तत्व
पानी में मौजूद तत्वों को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है. कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व शरीर के लिए उपयोगी खनिज हैं, जबकि लेड, कैडमियम और आर्सेनिक जैसे तत्वों को पोषक मिनरल्स की तरह नहीं देखा जाना चाहिए. ये जहरीले संदूषक हैं और इनकी मौजूदगी को निर्धारित सीमा के भीतर नियंत्रित करना जरूरी है.
बच्चों के मस्तिष्क विकास पर प्रभाव
लेड का लंबे समय तक संपर्क बच्चों के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास को प्रभावित कर सकता है. आर्सेनिक का दीर्घकालिक संपर्क त्वचा और कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है. वहीं, कैडमियम का अधिक संपर्क किडनी और हड्डियों को प्रभावित कर सकता है.
इसलिए बोतलबंद पानी में मिनरल्स की संख्या गिनने के बजाय यह देखना ज्यादा जरूरी है कि कौन-सा तत्व कितनी मात्रा में मौजूद है और वह निर्धारित सीमा से बाहर तो नहीं है.
RO का पानी भी जांच के दायरे से बाहर नहीं
घरों में लगाए जाने वाले RO सिस्टम को लोग अक्सर पानी की शुद्धता की गारंटी मान लेते हैं. लेकिन RO लगने के बाद भी पानी की गुणवत्ता की जांच जरूरी है. RO की कार्यक्षमता, फिल्टर की स्थिति, समय पर सर्विसिंग और पानी के स्रोत के अनुसार उसकी गुणवत्ता बदल सकती है.
अयान दास बताते हैं कि घरेलू RO सिस्टम से निकलने वाले पानी की भी जांच करानी चाहिए. आयरन, लेड और दूसरे रासायनिक तत्वों के साथ माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर की जांच महत्वपूर्ण है. RO के फिल्टर लंबे समय तक नहीं बदले जाएं या उनकी सफाई ठीक से न हो तो पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.
"सिर्फ मशीन लगा लेने से पानी के पूरी तरह सुरक्षित होने की गारंटी नहीं मिलती है. समय-समय पर पानी की जांच और RO का रखरखाव भी जरूरी है. पानी की गुणवत्ता की जांच करने वाली लैब की अपनी जिम्मेदारी भी कम नहीं है। किसी सैंपल को सुरक्षित या असुरक्षित घोषित करने के लिए लैब के पास जरूरी उपकरण, प्रशिक्षित विशेषज्ञ और निर्धारित परीक्षण करने की क्षमता होनी चाहिए."-- अयान दास, टेक्निकल डिपार्टमेंट के डिप्टी जनरल मैनेजर, ओमशिव लैबोरेट्री
लैब जांच कितने भरोसेमंद?
अयान दास बताते हैं कि लैब की जांच क्षमता को प्रमाणित करने के लिए NABL की मान्यता और संबंधित नियामक संस्थाओं की जांच महत्वपूर्ण है. उनके मुताबिक, अलग-अलग लैब की रिपोर्ट में अंतर आने की स्थिति में उसकी वजह जांच की तकनीक, उपकरणों की क्षमता, सैंपल की स्थिति और परीक्षण प्रक्रिया हो सकती है.
वे इसे उदाहरण के जरिए समझाते हैं कि दो लोग एक ही अक्षर लिखें, लेकिन उनकी लिखावट अलग हो सकती है. इसी तरह दो लैब के परीक्षण में अंतर आ सकता है, लेकिन दोनों की जांच करने की क्षमता और सटीकता का मूल्यांकन जरूरी है.
बोतलबंद पानी की गुणवत्ता के जरूरी मानक
भारत में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और पैकेज्ड नेचुरल मिनरल वाटर के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित हैं. सामान्य पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए BIS का IS 14543:2024 मानक महत्वपूर्ण है. वहीं, सामान्य पेयजल की गुणवत्ता के लिए IS 10500 का इस्तेमाल किया जाता है.
इन मानकों में पानी के रंग, गंध, स्वाद, pH, TDS, टर्बिडिटी, रासायनिक तत्वों, जहरीले पदार्थों और माइक्रोबायोलॉजिकल गुणवत्ता से जुड़े मानक शामिल हैं. उदाहरण के लिए, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर में ब्रोमेट की अधिकतम सीमा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर निर्धारित है. आर्सेनिक की सीमा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर और लेड की सीमा भी 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर है. कैडमियम के लिए यह सीमा 0.003 मिलीग्राम प्रति लीटर है.
बोतलबंद पानी की जांच के बदलते नियम
एक अहम नियामकीय बदलाव भी हुआ है. अक्टूबर 2024 में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर के लिए अनिवार्य BIS सर्टिफिकेशन की शर्त हटाई गई थी. इसके बाद FSSAI ने दिसंबर 2025 में इन उत्पादों के लिए अलग परीक्षण योजना जारी की, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया. इसका अर्थ यह नहीं है कि गुणवत्ता मानक समाप्त हो गए, बल्कि अब FSSAI की निर्धारित परीक्षण योजना और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है.
माइक्रोप्लास्टिक का खतरा कितना गंभीर?
बोतलबंद पानी की गुणवत्ता पर चर्चा में माइक्रोप्लास्टिक का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है. माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के बेहद छोटे कण होते हैं, जो पानी में अलग-अलग स्रोतों से पहुंच सकते हैं. बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक, ढक्कन, पैकेजिंग और भंडारण की परिस्थितियों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं. ये कण इतने छोटे हो सकते हैं कि सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं.
ऐसे में पानी का पारदर्शी होना माइक्रोप्लास्टिक की अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं है. हालांकि, इनके सेवन से मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर अभी और वैज्ञानिक शोध की जरूरत है. हर माइक्रोप्लास्टिक कण को सीधे कैंसर का कारण बताना भी वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा. इसलिए पानी की सुरक्षा की जांच में रासायनिक और बैक्टीरियल परीक्षण के साथ माइक्रोप्लास्टिक पर भी वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी महत्वपूर्ण होती जा रही है.
सरकार ने भी बढ़ाई निगरानी
बोतलबंद पानी की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बीच FSSAI ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर कंपनियों की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है. इसके तहत नियमित निरीक्षण, जोखिम के आधार पर सैंपल लेने और गुणवत्ता में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई करने को कहा गया है.
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच और सैंपल की रिपोर्ट का रिकॉर्ड FoSCoS सिस्टम पर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं. इस कदम का उद्देश्य बाजार में बिकने वाले बोतलबंद पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है.
बोतल तक पानी कैसे पहुंचता है?
पैकेज्ड पानी के लिए बोरवेल या नगर निगम की सप्लाई जैसे किसी भी पीने योग्य स्रोत से पानी लिया जाता है. इसके बाद फिल्टर और RO जैसी मशीनों से इसे साफ किया जाता है और कीटाणु मारने के लिए UV या ओज़ोन का उपयोग होता है. फिर पानी बोतलों में भरकर सील किया जाता है. एक ब्रांड के पानी से जुड़े विवाद में चर्चित ब्रोमेट इसी चरण से जुड़ा है, जो ब्रोमाइड युक्त पानी में ओज़ोन मिलाने से बनता है.
कितना बड़ा है बोतलबंद पानी का बाज़ार
पर्सिस्टेंस मार्केट रिसर्च के मुताबिक, भारत का पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर मार्केट 2025 में लगभग ₹29,880 करोड़ (US$3.6 बिलियन) का अनुमान है और 2032 तक इसके ₹53,950 करोड़ (US$6.5 बिलियन) तक पहुंचने का अनुमान है, जो 8.8% की CAGR से बढ़ रहा है. बढ़ती हेल्थ अवेयरनेस, तेज़ी से शहरीकरण, म्युनिसिपल पानी की क्वालिटी को लेकर चिंता और साफ पीने के पानी की बढ़ती मांग मार्केट की ग्रोथ को बढ़ा रही है.
नॉर्थ इंडिया 35% मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे है. साउथ इंडिया 12.5% CAGR के साथ सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला रीजन है. 1 लीटर की बोतलें 32% मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे है. मिनरल, एल्कलाइन और फंक्शनल वॉटर की डिमांड बढ़ रही है. डिजिटल सेल्स, ई-कॉमर्स और रूरल मार्केट एक्सपेंशन से बड़ी ग्रोथ हो रही है.
बाज़ार में प्रमुख ब्रांड और प्रतिस्पर्धा
बाज़ार के इस सबसे बड़े ब्रांड के देशभर में 143 प्लांट मौजूद हैं, जो इसे मज़बूत पकड़ दिलाते हैं. इसके मुकाबले में कोका-कोला का किनले, पेप्सिको का एक्वाफिना, भारतीय रेलवे का रेल नीर और रिलायंस के कैंपा श्योर तथा इंडिपेंडेंस जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं. इनके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में हज़ारों छोटे लोकल ब्रांड भी पैकेज्ड पीने के पानी के बाज़ार में सक्रिय रूप से कारोबार कर रहे हैं.
एक लीटर पानी की कीमत और हालिया बदलाव
बड़े ब्रांड्स की एक लीटर बोतल आम तौर पर 20 रुपये में बिकती है. सितंबर 2025 में पैकेज्ड पानी पर GST 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने के बाद रेलवे ने रेल नीर की कीमत 15 से घटाकर 14 रुपये कर दी, जो स्टेशन पर अन्य ब्रांड्स पर भी लागू है. वहीं, पैकेजिंग खर्च बढ़ने के कारण मार्च 2026 में एक प्रमुख ब्रांड ने दाम 11 फीसदी बढ़ाकर 12 बोतलों का डिब्बा 240 रुपये कर दिया.
हर बोतल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना जरूरी
एक प्रमुख ब्रांड के सैंपल विवाद ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. एक बैच की रिपोर्ट को पूरे ब्रांड का पैमाना नहीं माना जा सकता, लेकिन यह नियमित जांच की जरूरत को दर्शाता है. पानी की शुद्धता का फैसला रंग, स्वाद या कीमत से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक मानकों और नियामक निगरानी से होना चाहिए, ताकि जीवन बचाने वाला पानी सेहत के लिए खतरा न बने.
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