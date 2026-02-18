सादगी की मिसाल : एक दूजे के हुए माधव और अदिति, एक अलवर तो दूसरा जामनगर में SDM
दो आईएएस अधिकारियों ने पेश की मिसाल. जिला कलेक्टर के सामने एक दूसरे को माला पहना परिणय सूत्र में बंधे. दोनों 2023 बैच के अधिकारी.
Published : February 18, 2026 at 8:05 PM IST
अलवर: अक्सर राजनेता, व्यवसायी और बड़े अधिकारियों की शादियों में मोटी राशि खर्च होने की बातें सामने आती हैं. ऐसे में अलवर में बुधवार को दो आईएएस अधिकारी की शादी चर्चा का विषय बन गई. कारण है कि दोनों अधिकारियों ने बिना किसी दिखावे के अलवर जिला कलेक्टर के समक्ष एक दूसरे को माला पहनाकर अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराया. इस मौके पर केवल दोनों आईएएस अधिकारियों के नजदीकी परिजन मौजूद रहे. दोनों ही 2023 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. इनमें एक अलवर में एसडीएम तथा और गुजरात के जामनगर में एसडीएम पद पर तैनात हैं.
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अलवर में एसडीएम पद पर तैनात माधव भारद्वाज और आईएएस व जामनगर एसडीएम अदिति वासने बुधवार को अलवर के मिनी सचिवालय में शादी के बंधन में बंध गए. खास बात यह रही कि इस विवाह के दौरान न तो बैंड बाजा था और न ही ढोल नगाड़े. शादी में किसी प्रकार का दिखावा नहीं किया गया. दोनों अधिकारियों ने सादगी से शादी कर अलवर जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला के सामने रजिस्टर्ड करवाई.
पढ़ें : संविधान को 'साक्षी' मानकर कलेक्ट्रेट में दो जजों ने की शादी, सादगी की हो रही तारीफ
दोनों आईएएस अधिकारियों के माता-पिता और भाई-बहन मौजूद थे. माधव भारद्वाज मसूरी के रहने वाले राजकुमार भारद्वाज के पुत्र हैं और अलवर में एसडीएम पद पर कार्यरत हैं. वहीं, उनकी पत्नी अदिति वासने उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली हैं और उनके पिता व्यापारी हैं. माधव भारद्वाज और अदिति वासने ने बताया कि दोनों की मुलाकात आईएएस ट्रेनिंग के दौरान हुई थी. मुलाकात के दौरान दोनों ने शादी कर साथ रहने का फैसला लिया. दोनों आईएएस अधिकारियों ने परिवार की सहमति के बाद बुधवार को अलवर जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला के सामने अपनी शादी रजिस्टर्ड करवाई.
इस दौरान मिनी सचिवालय के अनेक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे. दोनों आईएएस अधिकारियों ने बताया कि एक अच्छा मुहूर्त देखकर मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की रस्में भी करेंगे. उन्होंने बताया कि उनकी शादी के कार्यक्रम बिना किसी दिखावे के होंगे. इन कार्यक्रमों में भी केवल परिवार के लोग ही शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में बिना अग्नि के फेरे लिए और बिना रीति रिवाज के शादी को पूर्ण नहीं माना जाता है. इसलिए दोनों ने आगामी समय में अच्छे मुहूर्त पर परिवार की मौजूदगी में मंदिर में शादी करने का फैसला लिया है.