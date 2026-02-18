ETV Bharat / bharat

सादगी की मिसाल : एक दूजे के हुए माधव और अदिति, एक अलवर तो दूसरा जामनगर में SDM

परिणय सूत्र में बंधे दो आईएएस अधिकारी ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: अक्सर राजनेता, व्यवसायी और बड़े अधिकारियों की शादियों में मोटी राशि खर्च होने की बातें सामने आती हैं. ऐसे में अलवर में बुधवार को दो आईएएस अधिकारी की शादी चर्चा का विषय बन गई. कारण है कि दोनों अधिकारियों ने बिना किसी दिखावे के अलवर जिला कलेक्टर के समक्ष एक दूसरे को माला पहनाकर अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराया. इस मौके पर केवल दोनों आईएएस अधिकारियों के नजदीकी परिजन मौजूद रहे. दोनों ही 2023 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. इनमें एक अलवर में एसडीएम तथा और गुजरात के जामनगर में एसडीएम पद पर तैनात हैं. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अलवर में एसडीएम पद पर तैनात माधव भारद्वाज और आईएएस व जामनगर एसडीएम अदिति वासने बुधवार को अलवर के मिनी सचिवालय में शादी के बंधन में बंध गए. खास बात यह रही कि इस विवाह के दौरान न तो बैंड बाजा था और न ही ढोल नगाड़े. शादी में किसी प्रकार का दिखावा नहीं किया गया. दोनों अधिकारियों ने सादगी से शादी कर अलवर जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला के सामने रजिस्टर्ड करवाई. पढ़ें : संविधान को 'साक्षी' मानकर कलेक्ट्रेट में दो जजों ने की शादी, सादगी की हो रही तारीफ