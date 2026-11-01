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उत्तराखंड: आजादी के बाद पहली बार सीपू गांव में पहुंची गाड़ी, झूम उठे ग्रामीण

आजादी के बाद पहली बार पहुंची गाड़ी, ( Photo-Local Resident )

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में विकास की एक नई तस्वीर सामने आई है. आजादी के 79 साल बाद चीन सीमा से लगे वाइब्रेंट विलेज सीपू तक सड़क पहुंच गई है. वहीं गांव में पहली बार गाड़ी पहुंचने पर ग्रामीण खुशी से झूम उठे. समुद्र तल से करीब 11,820 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस गांव तक सड़क पहुंचना क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. लंबे समय से सड़क सुविधा की राह देख रहे ग्रामीणों के लिए यह किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है.अब तक सीपू गांव के लोगों को आवागमन के लिए कठिन पहाड़ी रास्तों और पैदल यात्रा पर निर्भर रहना पड़ता था.

ग्रामीणों को अब नहीं करना होगा पैदल सफर: खासकर बीमार लोगों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. जरूरी सामान गांव तक पहुंचाना भी चुनौतीपूर्ण रहता था. सड़क पहुंचने से अब इन परेशानियों में काफी कमी आने की उम्मीद है.ग्राम प्रधान सरोजनी सीपाल के अनुसार, बीते 24 अक्टूबर को पहली बार गांव तक वाहन पहुंचा.