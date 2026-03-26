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बॉर्डर टूरिज्म में अपार संभावनाएं, लेकिन प्रोसिड्योर डिले बनी बड़ी बाधा

उन्होंने बताया, “हमारी रिपोर्ट में हमने अनुमति प्राप्त करने में कठिनाई, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, सड़क संपर्क और अच्छी तरह से रखरखाव वाली होमस्टे सुविधाओं की आवश्यकता जैसी प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला है. साथ ही, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने अपने क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने में गहरी रुचि दिखाई है, जो इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने पर इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देता है.”

उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन की संभावनाओं, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और जिन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन पर केंद्रित एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी. हालांकि, लगभग डेढ़ साल पहले केंद्र और राज्य स्तर पर संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जिससे नीति के अनुपालन और कार्यान्वयन पर सवाल उठते हैं.

इन मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के जनसंपर्क परिषद के अध्यक्ष राजन सहगल ने ईटीवी भारत को बताया, “नीति आयोग और पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से पर्यटन उद्योग ने सीमावर्ती पर्यटन पर काम किया. इसके बाद, हमने राज्य मंत्रालयों, नीति आयोग, पर्यटन मंत्रालयों, सेना कर्मियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ 18 वेबिनार आयोजित किए ताकि इसे विकसित किया जा सके और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा सके. रिपोर्ट में हमने संभावनाओं का पता लगाने, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और कुछ ऐसे मुद्दों का उल्लेख किया है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है.”

19 जिलों के 46 ब्लॉकों में फैले 662 सीमावर्ती गांवों की पहचान नए गंतव्यों को खोलने के लिए एक व्यापक प्रयास का संकेत देती है. लेकिन आज पर्यटक केवल नए स्थानों की तलाश नहीं करते हैं, बल्कि प्रामाणिक, अच्छी तरह से संरक्षित और जिम्मेदारी से प्रबंधित अनुभवों की तलाश करते हैं. यदि सावधानीपूर्वक योजना नहीं बनाई गई तो तीव्र अवसंरचना विकास से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील गांवों के अत्यधिक व्यवसायीकरण वाले स्थानों में बदलने का खतरा है और इसकी वजह से वे अपना मूल आकर्षण खो देंगे.

हालांकि पर्यटन विशेषज्ञ 2028-29 वित्तीय वर्ष के लिए वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (चरण II) के विस्तार को सकारात्मक रूप से देखते हैं. उन्होंने ये बात तब कही है, जबकि ईरान-इजराइल-अमेरिका संघर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय यात्रा मुश्किल है. उनका कहना है कि ऐसे समय में पर्यटकों के लिए नए घरेलू स्थलों की खोज महत्वपूर्ण है. वैसे, उन्होंने कुछ चिंताएं भी जताई हैं. इन चिंताओं में सीमावर्ती पर्यटन के लिए अनुमति प्राप्त करने में नौकरशाही बाधाएं शामिल हैं, जो अक्सर संचालकों और पर्यटकों दोनों को हतोत्साहित करती हैं. अपर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय, और अपर्याप्त और अप्रभावी प्रचार रणनीतियां जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की कार्यक्रम की क्षमता को सीमित कर सकती हैं.

नई दिल्ली : पर्यटन उद्योग ने बॉर्डर पर्यटन पर काम किया है और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य मंत्रालयों, नीति आयोग, पर्यटन मंत्रालयों, सेना कर्मियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ 18 वेबिनार आयोजित किए हैं.

इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया-जम्मू-कश्मीर चैप्टर के अध्यक्ष समीर बक्तू ने ईटीवी भारत को बताया, “सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि वे एक अनूठा और जीवंत अनुभव प्रदान करते हैं. हालांकि, एक बड़ी चुनौती उनकी दूरस्थ स्थिति है, जो विकास को धीमा करती है और निवेश को हतोत्साहित करती है. यदि सरकार ठोस और निरंतर पहल करती है, तो स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो सकता है.”

बक्तू ने आगे कहा कि इस तरह के विकास से स्थानीय उद्यमों के लिए द्वार खुल सकते हैं, जिनमें होमस्टे, रेस्तरां, छोटे चाय के स्टॉल, कैफे और हस्तशिल्प की दुकानें, स्थानीय गाइड सेवाएं, परिवहन सेवाएं और सांस्कृतिक गतिविधि केंद्र जैसे अन्य सूक्ष्म व्यवसाय शामिल हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बेहतर कनेक्टिविटी, सुगम अनुमति प्रक्रिया और निरंतर नीतिगत समर्थन के बिना, ये अवसर काफी हद तक अप्रयुक्त रह सकते हैं.

पर्यटन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यदि सीमावर्ती पर्यटन को योजनाबद्ध और टिकाऊ तरीके से विकसित किया जाए, तो इससे ग्रामीण युवाओं और पूर्व सैनिकों के लिए गाइड के रूप में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और स्थानीय समुदायों एवं राज्य दोनों के आर्थिक विकास को गति मिल सकती है. इसका कारण यह है कि यात्री समुदाय-आधारित पर्यटन को अधिक महत्व देते हैं, जहां स्थानीय परंपराओं, खान-पान और जीवनशैली को संरक्षित रखा जाता है, न कि उन्हें जनमानस को आकर्षित करने के लिए रूपांतरित किया जाता है.हालांकि, पर्यटक पर्यावरण क्षरण, अपशिष्ट प्रबंधन और सीमावर्ती नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों पर बढ़ते दबाव को लेकर भी चिंतित हैं. सख्त स्थिरता उपायों के बिना, पर्यटकों की बढ़ती संख्या उन प्राकृतिक दृश्यों को नुकसान पहुंचा सकती है जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.

पर्यटन विशेषज्ञ और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेशंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजनीश कैस्था ने ईटीवी भारत को बताया, “सीमावर्ती पर्यटन से इन क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा. उदाहरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पर्यटक पहले से ही आते हैं. यदि पर्यटकों को आसानी से अनुमति मिल जाए, तो वे बुमला दर्रे तक अपनी यात्रा बढ़ा सकते हैं.”

उन्होंने समझाया कि इससे स्थानीय समुदायों को दो तरह से लाभ होगा: पहला, इससे इन दूरस्थ क्षेत्रों में विकास में तेजी आएगी, और दूसरा, पर्यटक अपना प्रवास एक दिन और बढ़ा सकते हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं के लिए अधिक राजस्व उत्पन्न होगा. इसी तरह, पैंगोंग झील और डेमचोक जैसे क्षेत्र अपार प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन क्षमता से भरपूर हैं. यदि सरकार सुगम पहुंच प्रदान करे और आवश्यक अनुमतियां दे, तो इन क्षेत्रों को आकर्षक पर्यटन स्थलों के रूप में और विकसित किया जा सकता है.

सीमावर्ती पर्यटन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के महासचिव राजीव मेहरा ने ईटीवी भारत को बताया, “कुछ सीमित क्षेत्रों में सीमावर्ती पर्यटन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक इसे खास लोकप्रियता नहीं मिली है. एक बार जब अधिकारी सक्रिय रूप से इन स्थलों को बढ़ावा देंगे और इन्हें व्यवहार्य पर्यटन स्थलों के रूप में स्थापित करेंगे, तो पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है.”

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में बताया कि सरकार ने वीवीपी-II को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में मंजूरी दे दी है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2028-29 तक कार्यान्वयन हेतु कुल 6,839 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इस योजना का उद्देश्य वीवीपी-I के अंतर्गत पहले से ही शामिल उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर, अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं (आईएलबी) से लगे ब्लॉकों में स्थित चिन्हित गांवों का व्यापक विकास सुनिश्चित करना है.

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