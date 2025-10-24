ETV Bharat / bharat

BSF राज्य पुलिस बलों के 'डॉग स्क्वॉड' को करेगा प्रशिक्षित, आतंकवाद और ड्रग्स के खिलाफ चलेगा अभियान

नई दिल्ली में 24 अक्टूबर, 2025 को सीमा सुरक्षा बल के जवान भारतीय नस्ल के कुत्ते मुधोल हाउंड और रामपुर हाउंड के साथ. ( IANS )

बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने कहा कि रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड को पहले ही भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात किया जा चुका है. चौधरी ने कहा, "इन कुत्तों को पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर आतंकवादियों के साथ-साथ मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए तैनात किया गया है." ये देसी नस्ल के कुत्ते 31 अक्टूबर को गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे.

बीएसएफ ने कुत्तों की दो भारतीय नस्लों- रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड को शामिल किया है. नाग के अनुसार, बीएसएफ को हिमाचल प्रदेश पुलिस से रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड उपलब्ध कराने का अनुरोध प्राप्त हुआ है. नाग ने बताया, "वास्तव में, हम सभी राज्य पुलिस बलों को इन नस्लों के कुत्ते उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं."

बीएसएफ के उप महानिरीक्षक डॉ. जीएस नाग ने शुक्रवार को नई दिल्ली में ईटीवी भारत से कहा, "पुलिस अनुसंधान एवं संगठन ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के माध्यम से हमने सभी पुलिस बलों से स्थानीय नस्ल के कुत्तों की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने को कहा है. हम उन्हें उचित प्रशिक्षण देंगे ताकि इन स्थानीय नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल सभी तरह के कामों में किया जा सके."

नई दिल्ली: देश में आतंकवादियों और नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस के डॉग स्क्वॉड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. नक्सलियों से लड़ना हो, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद हो या ड्रग्स का पता लगाना हो, डॉग स्क्वॉड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इसी को देखते हुए सभी राज्यों में डॉग स्क्वॉड को ट्रेंड करने की जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा बल (BSF) को दी गयी है.

चौधरी ने कहा, "इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष है. इस वर्ष का समारोह कई मायनों में अनूठा है जो इस अवसर को यादगार बनाएगा." बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है. इस दिन को एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक माना जाता है.

इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में गुजरात के नर्मदा ज़िले के एकता नगर में एक भव्य परेड और सांस्कृतिक उत्सव शामिल होगा. परेड के दौरान, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और राज्य पुलिस बल अपने कौशल, अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन करेंगे.

इस वर्ष की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के साथ-साथ असम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश और एनसीसी के पुलिस बल शामिल होंगे. परेड में घुड़सवार सेना और ऊंट पर सवार टुकड़ियां, देशी कुत्तों की नस्लों का प्रदर्शन और विभिन्न मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध अभ्यास भी शामिल होंगे.

परेड में महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की भागीदारी भी प्रमुखता से दिखाई देगी. प्रधानमंत्री को दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व एक महिला अधिकारी करेंगी. सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की महिला कर्मी मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन करेंगी, जो भारत की बेटियों की ताकत और साहस का परिचय देगा.

इस वर्ष की परेड में बीएसएफ के भारतीय नस्ल के कुत्तों का मार्चिंग दस्ता, गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो और बीएसएफ का ऊंट दस्ता और ऊंट पर सवार बैंड भी शामिल होगा, जो मुख्य आकर्षण होंगे. युवा एनसीसी कैडेट अपने अनुशासन और उत्साह से "एकता में शक्ति है" का संदेश देंगे। भारतीय वायु सेना की सूर्य किरण टीम का शानदार एयर शो परेड की शोभा बढ़ाएगा.

