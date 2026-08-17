J&K: सीमावर्ती इलाकों में बंकर की कमी, हजारों परिवार को सुरक्षित ठिकानों का इंतजार
गृह मंत्रालय ने 14,460 बंकरों को मंजूरी दी. इसमें जम्मू, सांबा, कठुआ, पुंछ और राजौरी में 13,029 एकल बंकर और 1,431 कम्युनिटी बंकर शामिल थे.
Published : August 17, 2026 at 7:13 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) के पास रहने वाले परिवारों के लिए, बंकर सिर्फ एक कंक्रीट का ढांचा नहीं है. बल्कि जब गोलाबारी होने लगते हैं, तो यह अक्सर जिंदा रहने और जान बचाने के लिए अहम पनाहगाह होते हैं.
केंद्र सरकार के सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों के लिए एक बड़े बंकर बनाने की योजना को मंजूरी देने के आठ साल बाद भी, संवेदनशील गांवों के कई परिवारों का कहना है कि वे अभी भी वादे के मुताबिक शेल्टर का इंतजार कर रहे हैं.
मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से हुई जबरदस्त गोलाबारी के बाद यह चिंता और बढ़ गई. गोलीबारी में आम लोग मारे गए, घरों को नुकसान हुआ और पुंछ, राजौरी, बारामूला, उरी और कुपवाड़ा में सैकड़ों लोगों को पनाह लेने या अपने गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा.
केंद्र सरकार ने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में 9,500 से अधिक बंकर बनाए गए हैं और इन संरचनाओं ने 2025 के हमलों के दौरान आम लोगों को बचाने में मदद की. लेकिन कई बॉर्डर इलाकों में रहने वालों का कहना है कि बंकरों की उपलब्धता अभी भी ठीक-ठाक नहीं है, जबकि कुछ पुराने शेल्टर की मरम्मत करने की जरूरत है.
गृह मंत्रालय (MHA) की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के मुताबिक, मूल योजना को वर्षों तक सीमा पार से फायरिंग के बाद 2017-18 में मंजूरी मिली थी. गृह मंत्रालय ने 415.73 करोड़ रुपये की लागत से 14,460 बंकरों को मंजूरी दी. इस प्रोजेक्ट में जम्मू, सांबा, कठुआ, पुंछ और राजौरी में 13,029 एकल बंकर और 1,431 कम्युनिटी बंकर शामिल थे.
अलग-अलग बंकर घरों के पास रहने वाले परिवारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे. कम्युनिटी बंकर इमरजेंसी के दौरान ज्यादा लोगों के लिए बनाए गए थे. अप्रैल 2018 में, तब केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि एकल बंकर में आठ लोग रह सकते हैं, जबकि कम्युनिटी बंकर में लगभग 40 लोग रह सकते हैं.
मूल योजना के तहत राजौरी को सबसे अधिक 5,290 बंकर मिले, जिसमें 4,918 एकल और 372 कम्युनिटी बंकर शामिल थे. पुंछ को 2,008 बंकर, कठुआ को 3,319, सांबा को 2,523 और जम्मू को 1,320 बंकर मिले.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 2018 में राज्यसभा में दिए गए लिखित जवाब के अनुसार, सरकार ने सबसे पहले जम्मू जिले में 3 करोड़ रुपये की लागत से 60 कम्युनिटी बंकरों के साथ इस आइडिया को परीक्षण किया था. बड़ी योजना को मंजूरी मिलने से पहले पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो गया था.
बंकर निर्माण की प्रक्रिया लगातार जारी रही, लेकिन अधूरी रही है.
मार्च 2021 में, केंद्र ने संसद को बताया कि मंजूर 14,460 बंकरों में से 7,856 पूरे हो चुके हैं.
अप्रैल 2023 तक, MHA के ताजा आंकड़ों से पता चला कि योजना में 10,149 बंकरों को मंजूरी दी गई थी. इनमें से 8,794 पूरे हो चुके थे और 1,355 निर्माणाधीन थे. जम्मू संभाग में, स्वीकृत 9,905 बंकरों में से 8,558 पूरे हो चुके थे. कश्मीर संभाग में, स्वीकृत 244 बंकरों में से 236 पूरे हो चुके थे.
तब से ये आंकड़े बढ़ते गए हैं. मई 2025 में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में 9,500 से ज्यादा बंकर बनाए गए हैं और हाल के हमलों के दौरान आम लोगों की जान बचाने में मदद करने का श्रेय उन्हें दिया.
इस बीच, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने भी कहा कि सीमावर्ती इलाकों में और बंकरों की जरूरत है. उन्होंने 13 मई, 2026 को कहा, "मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में बॉर्डर लाइन पर 9,500 बंकर हैं."
फिर भी, ये आंकड़े उन परिवारों के लिए पूरी कहानी नहीं बताते जो उन गांवों में रहते हैं जहां बंकर कुछ मिनट की दूरी पर हो सकता है या इतना छोटा हो सकता है कि सभी के लिए जगह न हो.
LoC के पास कुपवाड़ा के कुछ हिस्सों में रहने वालों का कहना है कि जब फायरिंग शुरू होती है तो परिवार अक्सर कुछ कम्युनिटी बंकरों पर निर्भर हो जाते हैं.
केरन सेक्टर के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ चिची ने कहा, "जब गोलाबारी शुरू होती है, तो सब एक साथ भागते हैं. गांव में हमारे बुजुर्ग, बच्चे और मरीज हैं. सबके लिए पर्याप्त बंकर नहीं हैं. कुछ परिवारों को अभी भी पड़ोसियों के घरों में पनाह लेनी पड़ती है."
हालांकि उन्होंने माना कि "गोलीबारी की आवृत्ति कम हो गई है."
उन्होंने सवाल किया कि अगर हालात बदल गए तो क्या होगा.
उरी में रहने वालों का कहना है कि बंकर बनाने के लिए सर्वे होने के बाद कुछ परिवारों ने वर्षों तक इंतजार किया.
बॉर्डर इलाके के एक गांव की रहने वाली शमीमा बेगम ने कहा, "हम हर साल नए बंकरों के बारे में घोषणा सुनते हैं, लेकिन जमीन पर कई परिवार अभी भी इंतजार कर रहे हैं. फायरिंग के दौरान लोग डर के साये में सोते हैं और रात भर अलर्ट रहते हैं."
उन्होंने आगे कहा, "सरकार ने पिछले एक साल में एक भी नया बंकर नहीं बनाया है. हमारे पास करीब आठ कम्युनिटी बंकर हैं, लेकिन वे सभी खराब स्थिति में हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. उन्हें करीब पांच साल पहले बनाया गया था."
यह समस्या पुंछ और राजौरी जिलों में भी बताई जा रही है, जहां बार-बार भारी सीमा पार फायरिंग होती है. वहां रहने वालों के लिए, एक कम्युनिटी बंकर सुरक्षा दे सकता है, लेकिन जब पूरा मोहल्ला एक ही शेल्टर तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो भीड़भाड़ एक समस्या बन जाती है.
पुंछ के हवेली के रहने वाले सरदार गुरविंदर सिंह ने कहा, "कम्युनिटी बंकर मददगार होता है, लेकिन अगर सैकड़ों लोग एक साथ वहां पहुंच जाएं, तो जगह की दिक्कत हो जाती है. हर कमजोर परिवार के लिए घर के पास एक अलग बंकर होना चाहिए."
मई 2025 के अनुभव ने उस चिंता को और भी जरूरी बना दिया.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुंछ सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में से एक था. अधिकारियों के मुताबिक, जिले में कुल 14 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 11 पुंछ शहर में मारे गए और 60 से अधिक लोग घायल हुए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया गया. पूरे जम्मू और कश्मीर में, हमलों की वजह से कई बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों को बंकरों या सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा.
सरकार ने नए कदम उठाए. मई 2025 में, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ के बॉर्डर इलाकों में 600 और फैमिली बंकर बनाने की घोषणा की, साथ ही एक स्वचालित केंद्रीकृत सायरन सिस्टम भी लगाया. नए बंकरों को इलाके में पहले से मौजूद 2,000 से अधिक फैमिली बंकरों में जोड़ा जाना था.
उन्होंने कहा, "कठुआ देश का पहला जिला है जहां रहने वालों को 2,000 आधुनिक बंकर दिए गए, जो लगभग एक कमरे वाले अपार्टमेंट जैसे हैं और जिनमें हर तरह की सुविधाएं हैं. सीमावर्ती इलाकोंमें रहने वालों ने इन बंकरों का इस्तेमाल किया और अपने गांवों से बाहर जाने से मना कर दिया." उन्होंने जोर देकर कहा कि वे इन बंकरों में अधिक आराम से रह रहे हैं और सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा, "और आज, डिमांड के कारण, हम ऐसे 600 और बंकर बनाएंगे."
लेकिन पुंछ में रहने वालों का कहना है कि जरूरत अभी भी बहुत अधिक है. उन्होंने कहा, "पिछले साल बड़े बंकर बनाने का काम बहुत कम हुआ था. पुंछ शहर में दो बंकर, एक डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में और दूसरा डाक बंगला कॉम्प्लेक्स में, नए कामों में से एक हैं."
कुछ परिवारों ने खुद शेल्टर बनाना शुरू कर दिया है. कई गांवों में, लोगों ने कथित तौर पर अपने घरों के पास कामचलाऊ बंकरों पर अपना पैसा खर्च किया है. पुंछ में एक गुरुद्वारे के पास एक कम्युनिटी शेल्टर का निर्माण भी शुरू किया गया है, क्योंकि लोगों ने कहा कि वे सरकारी सुरक्षा के लिए और इंतजार नहीं कर सकते.
जिन परिवारों के पास पर्याप्त जमीन है, उनके लिए अगर प्रशासन मंजूरी दे तो एक अलग बंकर बनाना काफी आसान हो सकता है. दूसरों के घरों के आसपास पर्याप्त जगह नहीं है और वे आसानी से पहुंचने लायक कम्युनिटी बंकर बनवाना चाहते हैं.
आरएस पुरा में, गांववालों ने कहा कि अधिकारियों ने लोगों और कम्युनिटी के लिए बंकर बनाने की संभावना का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर सर्वे किया. लोगों ने कहा कि सर्वे से उम्मीद जगी है कि लंबे समय से चली आ रही मांगें आखिरकार पूरी हो जाएंगी.
पुराने बंकरों की स्थिति भी चिंता की बात है.
कई सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों का कहना है कि 2014 के बाद बने शेल्टर खराब हो गए हैं और उनकी मरम्मत की जरूरत है. एक बंकर जो संरचना के हिसाब से कमजोर हो, जिसमें पानी भरा हो या जहां पहुंचना मुश्किल हो, उससे तब ज्यादा आराम नहीं मिलता, जब फायरिंग होने पर परिवारों के पास भागने के लिए बस कुछ ही मिनट होते हैं.
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