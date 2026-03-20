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शिव भक्तों के लिए खुशखबरी! आदि कैलाश यात्रा के लिए बुकिंग शुरू, ऐसे करें आवेदन

हल्द्वानी (उत्तराखंड): विश्व प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है. यह यात्रा आगामी 8 मई से प्रारंभ होगी. इस बार यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और अनुमान है कि बीते वर्षों की तुलना में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है.

बड़ी तादाद में दर्शन के लिए आते हैं श्रद्धालु: पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में स्थित आदि कैलाश यात्रा 8 मई से शुरू होने जा रही है, जो पहले चरण में 15 जून तक संचालित होगी. इस अवधि के दौरान कुल 15 बैच यात्रा के लिए रवाना किए जाएंगे. कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी केएमवीएन द्वारा यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. केएमवीएन के महाप्रबंधक विजय नाथ शुक्ला के अनुसार, पहला बैच 8 मई को हल्द्वानी स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से रवाना होगा, जो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ होते हुए आदि कैलाश पहुंचेगा.

श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह: इसके अलावा प्रशासन टनकपुर और धारचूला मार्ग से भी यात्रियों को ले जाने की योजना पर विचार कर रहा है, जिससे यात्रा और अधिक सुगम बनाई जा सके. यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही श्रद्धालुओं का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. बुकिंग की बढ़ती संख्या को देखते हुए केएमवीएन के अधिकारियों में भी खास उत्साह देखा जा रहा है और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है.