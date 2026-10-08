केदारनाथ धाम हेली सेवा, कल से शुरू होगी अंतिम चरण के टिकटों की बुकिंग, जानिए कैसे करें बुक?
चारधाम यात्रा अपने अंतिर चरण में है. केदारनाथ हेली सेवा के लिए 9 अक्टूबर से लास्ट फेज के टिकटों की बुकिंग शुरू हो रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 5:40 PM IST
देहरादून: केदारनाथ धाम जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खबर है, जो भक्त हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम जाना चाहते है, उनके लिए अंतिम चरण की यात्रा के लिए कल 9 अक्टूबर से हेली टिकटों की बुकिंग शुरू हो रही है. 9 अक्टूबर को आगामी 16 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 तक के लिए हेली टिकटों की बुकिंग शुरू होने जा रही है.
ऐसे में जो श्रद्धालु हेली सेवाओं के जरिए बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते है, वो कल यानी 9 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से आईआरसीटीसी की वेबसाइट से हेली टिकट बुक कर सकते है. दरअसल, उत्तराखंड चारधाम यात्रा अंतिम चरण में चल रही है. बाबा केदारनाथ धाम के कपाट दीपावली के दो दिन बाद भाई दूज के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद प्रदेश में शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसको देखते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने 9 नवंबर 2026 तक के लिए हेली टिकटों की बुकिंग का स्टॉल खोल दिया है. ऐसे में श्रद्धालु आईआरसीटीसी की ऑफिशल वेबसाइट https://heliyatra.irctc.co.in के जरिए टिकट बुक कर सकते है.
केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का राउंड ट्रिप किराया पहले से ही तय है, जिसके तहत
- गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम तक के लिए जीएसटी सहित 12,762 रुपए
- फाटा से केदारनाथ धाम तक के लिए जीएसटी सहित 10164 रुपए
- सिरसी से केदारनाथ धाम तक के लिए जीएसटी सहित 6390 रुपए किराया रखा गया है.
वही, नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ प्रतीक जैन ने कहा कि केदारनाथ धाम के लिए हेली की शटल सेवा 15 सितंबर से शुरू हो गई है. शुरुवाती दौर में 15-15 दिन के लिए टिकटों की बुकिंग का स्लॉट खोला गया था. ऐसे में 9 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के लिए इस सीजन की आखिरी हेली टिकटों की बुकिंग स्लॉट खोला जा रहा है.
उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए अनधिकृत व्यक्तियों, ट्रैवल एजेंटों या फर्जी वेबसाइट/लिंक के माध्यम से टिकट बुकिंग न करें. किसी भी अनधिकृत माध्यम से भुगतान करने से बचें. यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करना UCADA की सर्वोच्च प्राथमिकता है. UCADA की ओर से यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं चारधाम हेलीकॉप्टर यात्रा के सुरक्षित एवं सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी एवं समीक्षा की जा रही है.
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