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केदारनाथ धाम हेली सेवा, कल से शुरू होगी अंतिम चरण के टिकटों की बुकिंग, जानिए कैसे करें बुक?

केदारनाथ धाम हेली सेवा ( ETV BHARAT )

देहरादून: केदारनाथ धाम जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खबर है, जो भक्त हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम जाना चाहते है, उनके लिए अंतिम चरण की यात्रा के लिए कल 9 अक्टूबर से हेली टिकटों की बुकिंग शुरू हो रही है. 9 अक्टूबर को आगामी 16 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 तक के लिए हेली टिकटों की बुकिंग शुरू होने जा रही है.

ऐसे में जो श्रद्धालु हेली सेवाओं के जरिए बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते है, वो कल यानी 9 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से आईआरसीटीसी की वेबसाइट से हेली टिकट बुक कर सकते है. दरअसल, उत्तराखंड चारधाम यात्रा अंतिम चरण में चल रही है. बाबा केदारनाथ धाम के कपाट दीपावली के दो दिन बाद भाई दूज के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद प्रदेश में शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसको देखते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने 9 नवंबर 2026 तक के लिए हेली टिकटों की बुकिंग का स्टॉल खोल दिया है. ऐसे में श्रद्धालु आईआरसीटीसी की ऑफिशल वेबसाइट https://heliyatra.irctc.co.in के जरिए टिकट बुक कर सकते है.