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केदारनाथ जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग की नई तारीख आई

22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने है. उसके लिए 15 अप्रैल से हेलीकॉप्टरों के टिकटों की बुकिंग शुरू होगी.

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केदारनाथ जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खबर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 11, 2026 at 6:48 PM IST

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देहरादून: केदारनाथ हेली सेवा टिकटों की बुकिंग आज 11 अप्रैल दोपहर 12 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन शासन ने केदारनाथ हेली सेवा टिकटों की बुकिंग नहीं खुली. जानकारी के मुताबिक अब 15 अप्रैल शाम को 6 बजे से केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग शुरू की जाएगी.

बता दें कि 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है. सबसे पहले 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, उसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे.

इस साल शासन ने 11 अप्रैल दोपहर 12 बजे से हेली सेवा की टिकट बुकिंग करने का निर्णय लिया था, लेकिन आज किन्हीं कारणों से हेली सेवा की टिकट बुकिंग शुरू नहीं की गई है. वहीं अब 15 अप्रैल शाम को 6 बजे से हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग शुरू होगी.

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केदारनाथ हेली सेवा का किराया (ETV Bharat)

फिलहाल तो बाबा केदार के भक्तों को केदारनाथ हेली सेवा की टिकटों की बुकिंग के लिए 15 अप्रैल शाम 6 बजे तक का इंतजार करने पड़ेगा. वैसे पहले चरण में 22 अप्रैल से 15 जून तक के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग की जाएगी.

पुलिस-प्रशासन की तरफ से साफ किया है कि केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग सिर्फ आईआरसीटीसी की ऑफिशल वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in से होगी. इसीलिए किसी भी जालसाज के बहकावे में आए.

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जानिए कैसे बुक होगी टिकट. (ETV Bharat)

दरअसल, हर साल केदारनाथ हेली सेवा की टिकटों को लेकर काफी मारामारी होती है. साइबर ठग इसी का फायदा उठाते है और भोले भाले भक्तों को अपने जाल में फंसाकर केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग के नाम पर ठगी करते है. इसीलिए पुलिस-प्रशासन की तरफ से लगातार भक्तों को सर्तक किया जा रहा है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के जाल में न फंसे.

केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों के नाम पर होने वाली ठगी को रोकने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है. इसीलिए पुलिस ने कई ऐसे फर्जी वेबसाइडों के अलावा फेसबुक फेज को भी बंद कराया है, जो केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग का दावा कर रहे थे.

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