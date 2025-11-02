ETV Bharat / bharat

वेंडिंग मशीन से अब निकलेगी किताबें: चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पुस्तक का नया ठिकाना

वेंडिंग मशीनों के जरिए किताबें बेचने वाली मायावती ने कहा है कि अगर किताबों की उपलब्धता आसान कर दी जाए तो पढ़ने की आदत बढ़ेगी.

Book Vending Machine
किताब सलेक्ट करते यात्री. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2025 at 5:13 PM IST

3 Min Read
चेन्नई: आपने वेंडिंग मशीन से पानी, कॉफ़ी या चिप्स खरीदते तो जरूर देखा होगा- लेकिन अगर अब वही मशीन आपको किताब थमाने लगे तो? चेन्नई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को यही नया अनुभव मिल रहा है. जहां पहली बार लगी स्वचालित 'बुक वेंडिंग मशीन' यात्रियों को सफ़र के साथ पढ़ने का साथी भी दे रही है.

तमिलनाडु में पहली बार, सनसेट ह्यूज की संस्थापक मायावती द्वारा एक स्वचालित पुस्तक वेंडिंग मशीन लगाई गई है. यात्रियों की पढ़ने की क्षमता बढ़ाने और सभी पुस्तकें आसानी से उपलब्ध कराकर पुस्तकें पढ़ने की आदत में सुधार लाने की यह एक अभिनव पहल है. यह स्वचालित मशीन इसलिए लगाई गई है ताकि यात्री अपने पसंदीदा उपन्यास, लघु कथाएं, इतिहास, साहित्य और अन्य पुस्तकें खरीद सकें.

मायावती ने ईटीवी भारत से कहा, "मैं कुछ नया करना चाहती थी और तमिलनाडु में पहली बार चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक स्वचालित पुस्तक वेंडिंग मशीन लगाना चाहती थी. चूंकि इसे लोगों और पाठकों ने खूब सराहा, इसलिए हमने 18 तारीख को तांबरम रेलवे स्टेशन पर भी इसे लगाया. भविष्य में हम इसे एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर भी लगाने की योजना बना रहे हैं."

Book Vending Machine
स्टेशन पर लगी बुक वेंडिंग मशीन. (ETV Bharat)

मायावती ने कहा कि लोग सभी तरह की किताबें खरीद रहे हैं. खासकर बच्चों की किताबें और कहानियों की किताबें सबसे ज़्यादा बिक रही हैं. हर दो-तीन दिन में किताबों की बिक्री के आधार पर बारी-बारी से नई किताबें उपलब्ध करायी जा रही है.

वेंडिंग मशीनों के जरिए किताबें बेचने वाली मायावती ने कहा है कि अगर किताबों की उपलब्धता आसान कर दी जाए तो पढ़ने की आदत बढ़ेगी. उन्होंने कहा- "किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती हैं. क्योंकि, किताब पढ़ने से तनाव कम होता है. इससे न सिर्फ़ कल्पनाशक्ति, समझ और सहनशीलता बढ़ती है, बल्कि समस्या का समाधान करने की क्षमता भी विकसित होती है. इसके अलावा, हर किताब एक नया अनुभव और एक नई सीख देती है."

मायावती ने कहा कि इंटरनेट के आने के बाद भले ही किताबें पढ़ने की आदत कम हुई है, फिर भी ऐसे लोग हैं जो किताबें खोजते और खरीदते हैं. अगर हम उनके लिए किताबें ढूंढना आसान बना दें, तो पढ़ने की आदत बढ़ेगी. ऐसे में, अगर किसी ऐसी जगह पर कोई किताब है जहां लोग अक्सर आते-जाते हैं, तो वे उसे चार बार देखेंगे. अगली बार, वे खुद आकर किताब खरीद लेंगे.

ट्रेन का इंतजार कर रहे एक यात्री दीनदयालन ने कहा, "आज की पीढ़ी किताबों को पीछे छोड़ आई है. उन्हें जो भी चाहिए, उसे तुरंत मोबाइल निकालकर गूगल पर सर्च करने की आदत पड़ गई है. इसलिए उनका दिमाग और ज्ञान विस्तृत नहीं हुआ है. वे संकीर्ण हो गए हैं." उन्होंने कहा कि किताब पढ़ने से लंबी दूरी का सफर आसानी से कट जाता है.

