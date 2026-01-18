ETV Bharat / bharat

'उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम: अमेठी ' पुस्तक का विमोचन, स्वाधीनता संग्राम में अमेठी के योगदान की बता रही पूरी कहानी

दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में अमेठी के गौरवशाली अतीत, संघर्ष और बलिदान को समेटे पुस्तक 'उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम: अमेठी’ का विमोचन हुआ.

'उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम:अमेठी ' पुस्तक का विमोचन
'उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम:अमेठी ' पुस्तक का विमोचन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 18, 2026 at 4:27 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल के तहत प्रदेश के 75 जिलों के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को एक-एक कर पुस्तक रूप में संजोने की ऐतिहासिक श्रृंखला में अमेठी ने भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा दी है. भारत मंडपम में चल रहे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में अमेठी के गौरवशाली अतीत, संघर्ष और बलिदान को समेटे पुस्तक 'उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम: अमेठी’ का विमोचन हुआ. पुस्तक के लेखक डॉ. राकेश पांडेय द्वारा लिखी गई यह पुस्तक केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि अमेठी की माटी में रचे-बसे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने अतीत से जोड़ने का काम करेगी.

अमेठी के इतिहास की अमूल्य धरोहर: सांसद केएल शर्मा

अमेठी के सांसद केएल शर्मा ने ‘उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम: अमेठी’ पुस्तक को जिले के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर बताया. उन्होंने कहा कि अमेठी को अक्सर पिछड़ा क्षेत्र समझ लिया जाता है, जबकि स्वतंत्रता संग्राम में अमेठी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है. इस पुस्तक के माध्यम से उस गौरवशाली इतिहास को सहेजने का काम हुआ है. उन्होंने बताया कि यह पुस्तक सबसे पहले अमेठी के लोग, विशेषकर युवाओं तक पहुंचे. स्कूलों, कॉलेजों और पुस्तकालयों में इस पुस्तक को उपलब्ध कराकर बच्चों और युवाओं को अपने जिले के स्वाभिमानी इतिहास से परिचित कराया जाएगा.

'उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम:अमेठी ' पुस्तक का विमोचन (ETV Bharat)
संघर्ष, शोध और संकल्प की कहानी: पुस्तक के लेखक डॉ. राकेश पांडेय ने बताया कि यह पुस्तक उत्तर प्रदेश सरकार की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत प्रदेश के सभी जिलों के स्वतंत्रता संग्राम पर शोध परक पुस्तकें लिखी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि कम समय में अमेठी के पूरे स्वतंत्रता संग्राम को समेटना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन ईश्वर और मां सरस्वती की कृपा से यह संभव हो सका. उन्होंने बताया कि शोध के दौरान उन्होंने अमेठी के कई ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया, जिनसे आज की पीढ़ी लगभग अनजान है. इनमें क्रांतिकारी मनशा राम की जीर्ण-शीर्ण समाधि भी शामिल है, जिसके बारे में स्थानीय लोगों को भी बहुत कम जानकारी है.
रामनगर स्थित मोहम्मद जायसी का मकबरा
रामनगर स्थित मोहम्मद जायसी का मकबरा (ETV Bharat)
गजेट, अंग्रेजी तार और अभिलेखों से सजी ऐतिहासिक खोज:लेखक ने बताया कि पुस्तक लेखन के लिए लखनऊ स्थित स्टेट आर्काइव में उपलब्ध दुर्लभ गजेट, अंग्रेजों के आपसी तार, रियासतों से जुड़े दस्तावेज और अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों का गहन अध्ययन किया गया. उन्होंने बताया कि पुस्तक में यह दर्शाया गया है कि अंग्रेज अमेठी को किस नजर से देखते थे, नवाबी काल में अमेठी की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या थी, आजादी के बाद अमेठी के स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान दिया. उन्होंने बताया कि यह पुस्तक अमेठी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रामाणिक और दस्तावेजी इतिहास बताती है.
गजेट, अंग्रेजी तार और अभिलेखों से सजी ऐतिहासिक खोज
गजेट, अंग्रेजी तार और अभिलेखों से सजी ऐतिहासिक खोज (ETV Bharat)
1857 से 1947 तक अमेठी की निर्णायक भूमिका:लेखक ने बताया कि पुस्तक में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 की आजादी तक अमेठी जनपद की भूमिका को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने बताया कि विशेष रूप से जिन आंदोलनों में अमेठी के योगदान को रेखांकित किया गया है, उनमें 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड का प्रभाव, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन शामिल हैं. इन आंदोलनों में अमेठी के लोगों की भागीदारी, कुर्बानियां और गतिविधियां इस पुस्तक की आत्मा हैं.
अमेठी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रामाणिक और दस्तावेजी इतिहास
अमेठी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रामाणिक और दस्तावेजी इतिहास (ETV Bharat)
अमेठी में बसता है पूरा हिंदुस्तान: अमेठी निवासी डॉ. अंगद सिंह ने अमेठी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि अमेठी केवल एक जिला नहीं, बल्कि एक जीवंत सभ्यता है. यहां साहित्य, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की गहरी जड़ें हैं. टीकर माफी और अलोपी बाबा जैसे धार्मिक स्थल इसकी पहचान हैं. उन्होंने कहा कि अमेठी को उसके आईने में देखा जाए तो पूरा हिंदुस्तान नजर आता है, और यह पुस्तक विद्यार्थियों, शोधार्थियों, अध्यापकों और पाठकों सभी के लिए है.
कालिकन भवानी का मंदिर
कालिकन भवानी का मंदिर (ETV Bharat)
अमेठी नाम की ऐतिहासिक यात्रा:डॉ. अंगद सिंह ने बताया कि अमेठी का प्राचीन नाम आमबेष्टी देवी से जुड़ा था बाद में यह रायपुर अमेठी कहलाया. कालांतर में आमबेष्टी से अमेठी नाम प्रचलन में आया. अमेठी जिला, उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है. जिले का प्रशासनिक मुख्यालय गौरीगंज है. अमेठी, उत्तर प्रदेश का 72वां जिला है. इस जिले का गठन 1 जुलाई 2010 को किया गया था. इसका निर्माण सुल्तानपुर जिले की अमेठी, गौरीगंज और मुसाफिरखाना तहसीलों तथा रायबरेली जिले की तिलोई तहसील को मिलाकर किया गया. पूर्व में इस जिले का नाम क्षत्रपति साहू जी महाराज नगर था, जिसे बाद में बदलकर अमेठी कर दिया गया. वर्तमान में यह जिला प्रशासनिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला माना जाता है.
अमेठी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रामाणिक और दस्तावेजी इतिहास
अमेठी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रामाणिक और दस्तावेजी इतिहास (ETV Bharat)
