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बंधुआ मजदूरी और कटा हाथ, हर तारीख पर 1400 km का सफर.. किशनगंज के इस परिवार की दर्दभरी कहानी

किशनगंज बंधुआ मजदूर पीड़ित ( ETV Bharat )

किशनंगज: ..जो मेरे भाई के साथ हुआ वो भगवान न करें कि पूरी दुनिया में किसी के साथ हो, उसने जो कुछ भी झेला है मेरा भाई, मैंने उसको जिस हालत में देखा मेरा छोटा भाई है वो.. जो उसकी हालत थी भगवान ने उसको जो तकलीफ दी वैसे और किसी को नहीं दे..

हाथ गंवा कर चुकाई कीमत

ये लाचारगी.. दर्द उस भाई का है, जो अंदर ही अंदर हालातों से लड़ते-लड़ते टूट रहा है. एक साल पहले का वो जख्म शायद इस परिवार को ताउम्र एक नासूर बनकर चुभेगा..ये दर्द है गरीबी का, ये दर्द है परिवार के छोटे भाई को मिली ऐसी तकलीफ का जो अब कभी खत्म नहीं होगी, ये दर्द है परिवार से बिछड़ने और यातनाएं झेलने का. किशनगंज के इस परिवार का एक बेटा गरीबी के कारण बंधुआ मजदूरी के ऐसे दलदल में फंसा कि उससे बाहर निकलने की कीमत उसे अपना एक हाथ गंवा कर चुकानी पड़ी. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) ट्रेन छूटने पर परिवार से बिछड़ा किशोर बीते साल मजदूरी के लिए जाते समय ट्रेन छूट जाने के कारण अपने परिवार से बिछड़ा किशोर रोजगार की तलाश में एक व्यक्ति के झांसे में आकर हरियाणा में एक डेयरी मालिक के पास फंस गया.जिस उम्र में शायद उसे स्कूल और अपने सपनें पूरे करने की राह पर चलना चाहिए था उस उम्र में उसे दिव्यांग अवस्था में अपने साथ हुए अन्याय का इंसाफ मांगने के लिए डर के साये में आए दिन 1400 किमी की यात्रा करनी पड़ती है. इंसाफ दिला पाने में अबतक नाकाम है कानून-व्यवस्था विडंबना है कि देश की कानून व्यवस्था इस किशोर और उसके परिवार को इंसाफ दिला पाने में अबतक नाकाम रही है. एक लंबा वक्त परिवार से दूर रहते हुए कई यातनाएं झेलकर और हादसे के बाद तीन सर्जरी का दर्द झेलकर आखिकार जनवरी 2026 में घर लौटे किशोर को भले ही 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलो हो लेकिन उसकी मुश्किलें जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. गवाही देने बार-बार 1,400 किलोमीटर से अधिक का सफर आज भी तारीख पर तारीख मिलती रहती है और इस हालत में किशोर और उसके गरीब मजदूर परिवार को गवाही देने बार-बार 1,400 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ रही है. परिवार अभी भी 'बंधुआ मजदूर मुक्ति प्रमाण पत्र' (Bonded Labour Release Certificate) और सरकारी पुनर्वास योजनाओं का लाभ पाने के लिए संघर्ष कर रहा है. किशनगंज से झज्जर की दूरी (ETV Bharat) हादसे ने परिवार की जिंदगी बदल दी पीड़िता किशोर के भाई जितेंद्र ऋषिदेव का कहना है कि उस एक हादसे ने हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी. उस हादसे को साल भर होने को आए लेकिन आज तक भी हम लोग सामान्य नहीं हो पाए. मेरा भाई उस हादसे के बाद से बिल्कुल बदल गया. कभी एकदम चुपचाप बैठा रहता है, तो कभी अपने हाथ को देखकर रोने लग जाता है, फिर हम सब मां-पापा हमलोग मिल कर उसे समझाते हैं. "उस एक हादसे ने हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी. उस हादसे को साल भर होने को आए लेकिन आज तक भी हम लोग सामान्य नहीं हो पाए. मेरा भाई उस हादसे के बाद से बिल्कुल बदल गया. कभी एकदम चुपचाप बैठा रहता है, तो कभी अपने हाथ को देखकर रोने लग जाता है, फिर हम सब मां-पापा हमलोग मिल कर उसे समझाते हैं."- जितेंद्र ऋषिदेव, पीड़ित किशोर के भाई बार-बार गवाही देने नूंह जाना जरूरी

जितेंद्र के मुताबिक जब भी तारीख मिलती है, तो उसे इस तकलीफ में भी बार-बार गवाही देने नूंह की अदालत में जाना पड़ता है. फिर वहां जाकर मेरा भाई बार-बार उन लोगों को देखता है, उनकी पहचान करता है. पूरा कहानी उसके सामने दोहराई जाती है. हर बार कुरेदे जाते घाव जितेंद्र कहते हैं कि जब हर महीने मेरा भाई उसे प्रताड़ित करने वाले लोगों को देखेगा, उसके साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना को वापस दोहराया जाएगा, तो वह कैसे सामान्य हो पाएगा. जितेंद्र कहते हैं कि जब कभी तो मेरा भाई थोड़ा सामान्य होने की कोशिश करता है तब नई तारीख आ जाती है. इस तरह न जाने कब तक चलेगा, हर बार उसके घावों को कुरेद दिया जाता है. "जब हर महीने मेरा भाई उसे प्रताड़ित करने वाले लोगों को देखेगा, उसके साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना को वापस दोहराया जाएगा, तो वह कैसे सामान्य हो पाएगा. जब कभी तो मेरा भाई थोड़ा सामान्य होने की कोशिश करता है तब नई तारीख आ जाती है. इस तरह न जाने कब तक चलेगा, हर बार उसके घावों को कुरेद दिया जाता है.हम अब तक सामान्य नहीं हो पाए हैं"- जितेंद्र ऋषिदेव, पीड़ित किशोर के भाई पिता का दर्द

परिवार उस दिन को आज तक नहीं भूल पाता जब उनका बेटा उनसे बिछड़ गया. पिता भीम लाल ऋषिदेव उस दिन को याद कर बताते हैं कि वे लोग हरियाणा के जींद में ट्रेन में बैठे. उस वक्त ट्रेन में भीड़ काफी ज्यादा होने के कारण थोड़ा अलग-अलग बैठे थे इसलिए भी पहले तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि उनका बेटा ट्रेन में नहीं है. भीम लाल ऋषिदेव, पीड़ित किशोर के पिता (ETV Bharat) ट्रेन के आखिरी स्टॉप तक बेटे को ढूंढा पिता भीम लाल कहते हैं कि बाद में जब काफी देर तक उन्हें उनके बेटे की कोई खबर नहीं मिली तो वे फिर उसे ढूंढने लग गए. वे ट्रेन दिल्ली पहुंचने तक भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा आखिर कहां हैं. पूरी ट्रेन में तलाश करते हुए जब वे आखिरी स्टॉप तक पहुंच गए भागलपुर वहां भी अपने बेटे को घंटों तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका. घर लौटाकर लाने के दौरान हुई घटना भीम लाल कहते हैं कि उनका पीड़ित बेटा कांगड़ा जिले में काम करता था, वे उसे घर लौटाकर लाने गए थे और वहीं वापसी में ये हादसा हुआ. लापता होने के बाद जब काफी खोजबीन करके भी उसका कुछ पता नहीं चला तब वे बुझे मन से घर लौट आए और अपने दूसरे बेटे जितेंद्र ऋषिदेव को फोन पर घटना की जानकारी दी, जो उस वक्त हरियाणा के कैथल में मजदूरी करते थे. सिस्टम का शर्मनाक रवैया इसी दौरान एक बेबस पिता की परेशानियों का पुलिस प्रशासन और सिस्टम ने भी काफी मजाक उड़ाया. अपने बेटे को ढूंढते पिता जब अपनी शिकायत लेकर पहुंचे तो पुलिवालों ने उन्हें ज्यूरिसडिक्शन के पेंच में उलझाए रखा. फिर वे 4-5 दिनों बाद स्थानीय पुलिस के कहने पर भागलपुर पहुंचे कंप्लेन करने..लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी. हरियाणा पुलिस की तरफ से मिली बेटे की सूचना भीम लाल कहते हैं कि स्थानीय पुलिस ने कहा मामला उनके अधिकारक्षेत्र में नहीं आता है, जहां ट्रेन से उतरे वहां जाना पड़ेगा, भागलपुर पहुंचा तो वहां पर कहा गया कि जहां से ट्रेन में बैठे हो वहीं जाकर कंप्लेन करो. इसके बाद हमलोग बाहर जाकर बेटे को ढूंढने लगे. काफी दिनों बाद जब मेरे बेटे के साथ हादसा हो गया तब जाकर हरियाणा पुलिस की तरफ से हमें अपने बेटे की सूचना मिली. "स्थानीय पुलिस ने कहा मामला उनके अधिकारक्षेत्र में नहीं आता है, जहां ट्रेन से उतरे वहां जाना पड़ेगा, भागलपुर पहुंचा तो वहां पर कहा गया कि जहां से ट्रेन में बैठे हो वहीं जाकर कंप्लेन करो. इसके बाद हमलोग बाहर जाकर बेटे को ढूंढने लगे. काफी दिनों बाद जब मेरे बेटे के साथ हादसा हो गया तब जाकर हरियाणा पुलिस की तरफ से हमें अपने बेटे की सूचना मिली. हम तो बस इतना ही बता पाएंगे,चाहेंगे कि बेटे को मेरे सरकार न्याय दिलाएं."- भीम लाल ऋषिदेव, पीड़ित किशोर के पिता ETV Bharat GFX (ETV Bharat) क्या थी घटना, कैसे फंसा किशोर पीड़ित किशोर अपनी आपबीती बताता हुआ रूंआसा हो उठता है. जिस उम्र में उसके जैसे किशोर शायद स्कूल, घर, खेल के मैदान के चक्कर लगाते हैं, अपने सुंदर भविष्य के सपने बुनते हैं. उस उम्र में जिंदगी और गरीबी ने उसके साथ ऐसा क्रूर मजाक किया है, जिसकी तकलीफ से शायद वो कभी न उबर पाए. ज्यादा भीड़ के कारण ट्रेन छूटी किशोर कहता है कि वह अपने पिता के साथ घर लौट रहा था तभी बहादुरगढ़ स्टेशन पर पानी लेने उतरा और काफी ज्यादा भीड़ के कारण ट्रेन छूटने से वह पिता से बिछड़ गया. बाद में वहीं स्टेशन पर एक शख्स उसे नौकरी और हर महीने करीब 10 हजार वेतन का झांसा देकर अपने साथ ले गया. जिंदगी के स्याह वक्त की शुरूआत