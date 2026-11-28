बंधुआ मजदूरी और कटा हाथ, हर तारीख पर 1400 km का सफर.. किशनगंज के इस परिवार की दर्दभरी कहानी
Kishanganj Bonded Labour Victim: ट्रेन छूट जाने के कारण परिवार से बिछड़ा किशोर रोजगार की तलाश में एक डेयरी मालिक के पास फंस गया.रिपोर्ट-आशीष सिन्हा
Published : November 28, 2026 at 8:04 PM IST
किशनंगज: ..जो मेरे भाई के साथ हुआ वो भगवान न करें कि पूरी दुनिया में किसी के साथ हो, उसने जो कुछ भी झेला है मेरा भाई, मैंने उसको जिस हालत में देखा मेरा छोटा भाई है वो.. जो उसकी हालत थी भगवान ने उसको जो तकलीफ दी वैसे और किसी को नहीं दे..
हाथ गंवा कर चुकाई कीमत
ये लाचारगी.. दर्द उस भाई का है, जो अंदर ही अंदर हालातों से लड़ते-लड़ते टूट रहा है. एक साल पहले का वो जख्म शायद इस परिवार को ताउम्र एक नासूर बनकर चुभेगा..ये दर्द है गरीबी का, ये दर्द है परिवार के छोटे भाई को मिली ऐसी तकलीफ का जो अब कभी खत्म नहीं होगी, ये दर्द है परिवार से बिछड़ने और यातनाएं झेलने का. किशनगंज के इस परिवार का एक बेटा गरीबी के कारण बंधुआ मजदूरी के ऐसे दलदल में फंसा कि उससे बाहर निकलने की कीमत उसे अपना एक हाथ गंवा कर चुकानी पड़ी.
ट्रेन छूटने पर परिवार से बिछड़ा किशोर
बीते साल मजदूरी के लिए जाते समय ट्रेन छूट जाने के कारण अपने परिवार से बिछड़ा किशोर रोजगार की तलाश में एक व्यक्ति के झांसे में आकर हरियाणा में एक डेयरी मालिक के पास फंस गया.जिस उम्र में शायद उसे स्कूल और अपने सपनें पूरे करने की राह पर चलना चाहिए था उस उम्र में उसे दिव्यांग अवस्था में अपने साथ हुए अन्याय का इंसाफ मांगने के लिए डर के साये में आए दिन 1400 किमी की यात्रा करनी पड़ती है.
इंसाफ दिला पाने में अबतक नाकाम है कानून-व्यवस्था
विडंबना है कि देश की कानून व्यवस्था इस किशोर और उसके परिवार को इंसाफ दिला पाने में अबतक नाकाम रही है. एक लंबा वक्त परिवार से दूर रहते हुए कई यातनाएं झेलकर और हादसे के बाद तीन सर्जरी का दर्द झेलकर आखिकार जनवरी 2026 में घर लौटे किशोर को भले ही 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलो हो लेकिन उसकी मुश्किलें जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं.
गवाही देने बार-बार 1,400 किलोमीटर से अधिक का सफर
आज भी तारीख पर तारीख मिलती रहती है और इस हालत में किशोर और उसके गरीब मजदूर परिवार को गवाही देने बार-बार 1,400 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ रही है. परिवार अभी भी 'बंधुआ मजदूर मुक्ति प्रमाण पत्र' (Bonded Labour Release Certificate) और सरकारी पुनर्वास योजनाओं का लाभ पाने के लिए संघर्ष कर रहा है.
हादसे ने परिवार की जिंदगी बदल दी
पीड़िता किशोर के भाई जितेंद्र ऋषिदेव का कहना है कि उस एक हादसे ने हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी. उस हादसे को साल भर होने को आए लेकिन आज तक भी हम लोग सामान्य नहीं हो पाए. मेरा भाई उस हादसे के बाद से बिल्कुल बदल गया. कभी एकदम चुपचाप बैठा रहता है, तो कभी अपने हाथ को देखकर रोने लग जाता है, फिर हम सब मां-पापा हमलोग मिल कर उसे समझाते हैं.
"उस एक हादसे ने हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी. उस हादसे को साल भर होने को आए लेकिन आज तक भी हम लोग सामान्य नहीं हो पाए. मेरा भाई उस हादसे के बाद से बिल्कुल बदल गया. कभी एकदम चुपचाप बैठा रहता है, तो कभी अपने हाथ को देखकर रोने लग जाता है, फिर हम सब मां-पापा हमलोग मिल कर उसे समझाते हैं."- जितेंद्र ऋषिदेव, पीड़ित किशोर के भाई
बार-बार गवाही देने नूंह जाना जरूरी
जितेंद्र के मुताबिक जब भी तारीख मिलती है, तो उसे इस तकलीफ में भी बार-बार गवाही देने नूंह की अदालत में जाना पड़ता है. फिर वहां जाकर मेरा भाई बार-बार उन लोगों को देखता है, उनकी पहचान करता है. पूरा कहानी उसके सामने दोहराई जाती है.
हर बार कुरेदे जाते घाव
जितेंद्र कहते हैं कि जब हर महीने मेरा भाई उसे प्रताड़ित करने वाले लोगों को देखेगा, उसके साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना को वापस दोहराया जाएगा, तो वह कैसे सामान्य हो पाएगा. जितेंद्र कहते हैं कि जब कभी तो मेरा भाई थोड़ा सामान्य होने की कोशिश करता है तब नई तारीख आ जाती है. इस तरह न जाने कब तक चलेगा, हर बार उसके घावों को कुरेद दिया जाता है.
"जब हर महीने मेरा भाई उसे प्रताड़ित करने वाले लोगों को देखेगा, उसके साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना को वापस दोहराया जाएगा, तो वह कैसे सामान्य हो पाएगा. जब कभी तो मेरा भाई थोड़ा सामान्य होने की कोशिश करता है तब नई तारीख आ जाती है. इस तरह न जाने कब तक चलेगा, हर बार उसके घावों को कुरेद दिया जाता है.हम अब तक सामान्य नहीं हो पाए हैं"- जितेंद्र ऋषिदेव, पीड़ित किशोर के भाई
पिता का दर्द
परिवार उस दिन को आज तक नहीं भूल पाता जब उनका बेटा उनसे बिछड़ गया. पिता भीम लाल ऋषिदेव उस दिन को याद कर बताते हैं कि वे लोग हरियाणा के जींद में ट्रेन में बैठे. उस वक्त ट्रेन में भीड़ काफी ज्यादा होने के कारण थोड़ा अलग-अलग बैठे थे इसलिए भी पहले तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि उनका बेटा ट्रेन में नहीं है.
ट्रेन के आखिरी स्टॉप तक बेटे को ढूंढा
पिता भीम लाल कहते हैं कि बाद में जब काफी देर तक उन्हें उनके बेटे की कोई खबर नहीं मिली तो वे फिर उसे ढूंढने लग गए. वे ट्रेन दिल्ली पहुंचने तक भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा आखिर कहां हैं. पूरी ट्रेन में तलाश करते हुए जब वे आखिरी स्टॉप तक पहुंच गए भागलपुर वहां भी अपने बेटे को घंटों तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका.
घर लौटाकर लाने के दौरान हुई घटना
भीम लाल कहते हैं कि उनका पीड़ित बेटा कांगड़ा जिले में काम करता था, वे उसे घर लौटाकर लाने गए थे और वहीं वापसी में ये हादसा हुआ. लापता होने के बाद जब काफी खोजबीन करके भी उसका कुछ पता नहीं चला तब वे बुझे मन से घर लौट आए और अपने दूसरे बेटे जितेंद्र ऋषिदेव को फोन पर घटना की जानकारी दी, जो उस वक्त हरियाणा के कैथल में मजदूरी करते थे.
सिस्टम का शर्मनाक रवैया
इसी दौरान एक बेबस पिता की परेशानियों का पुलिस प्रशासन और सिस्टम ने भी काफी मजाक उड़ाया. अपने बेटे को ढूंढते पिता जब अपनी शिकायत लेकर पहुंचे तो पुलिवालों ने उन्हें ज्यूरिसडिक्शन के पेंच में उलझाए रखा. फिर वे 4-5 दिनों बाद स्थानीय पुलिस के कहने पर भागलपुर पहुंचे कंप्लेन करने..लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी.
हरियाणा पुलिस की तरफ से मिली बेटे की सूचना
भीम लाल कहते हैं कि स्थानीय पुलिस ने कहा मामला उनके अधिकारक्षेत्र में नहीं आता है, जहां ट्रेन से उतरे वहां जाना पड़ेगा, भागलपुर पहुंचा तो वहां पर कहा गया कि जहां से ट्रेन में बैठे हो वहीं जाकर कंप्लेन करो. इसके बाद हमलोग बाहर जाकर बेटे को ढूंढने लगे. काफी दिनों बाद जब मेरे बेटे के साथ हादसा हो गया तब जाकर हरियाणा पुलिस की तरफ से हमें अपने बेटे की सूचना मिली.
"स्थानीय पुलिस ने कहा मामला उनके अधिकारक्षेत्र में नहीं आता है, जहां ट्रेन से उतरे वहां जाना पड़ेगा, भागलपुर पहुंचा तो वहां पर कहा गया कि जहां से ट्रेन में बैठे हो वहीं जाकर कंप्लेन करो. इसके बाद हमलोग बाहर जाकर बेटे को ढूंढने लगे. काफी दिनों बाद जब मेरे बेटे के साथ हादसा हो गया तब जाकर हरियाणा पुलिस की तरफ से हमें अपने बेटे की सूचना मिली. हम तो बस इतना ही बता पाएंगे,चाहेंगे कि बेटे को मेरे सरकार न्याय दिलाएं."- भीम लाल ऋषिदेव, पीड़ित किशोर के पिता
क्या थी घटना, कैसे फंसा किशोर
पीड़ित किशोर अपनी आपबीती बताता हुआ रूंआसा हो उठता है. जिस उम्र में उसके जैसे किशोर शायद स्कूल, घर, खेल के मैदान के चक्कर लगाते हैं, अपने सुंदर भविष्य के सपने बुनते हैं. उस उम्र में जिंदगी और गरीबी ने उसके साथ ऐसा क्रूर मजाक किया है, जिसकी तकलीफ से शायद वो कभी न उबर पाए.
ज्यादा भीड़ के कारण ट्रेन छूटी
किशोर कहता है कि वह अपने पिता के साथ घर लौट रहा था तभी बहादुरगढ़ स्टेशन पर पानी लेने उतरा और काफी ज्यादा भीड़ के कारण ट्रेन छूटने से वह पिता से बिछड़ गया. बाद में वहीं स्टेशन पर एक शख्स उसे नौकरी और हर महीने करीब 10 हजार वेतन का झांसा देकर अपने साथ ले गया.
जिंदगी के स्याह वक्त की शुरूआत
किशोर बताता है कि यहीं से उसकी जिंदगी के स्याह वक्त की शुरूआत हुई. किशोर ने बताया कि शख्स ने उसे हरियाणा के बहादुरगढ़ में अनील नाम के व्यक्ति के पास छोड़ दिया जो डेयरी मालिक था. इसके बाद वो बंधुआ मजदूरी के दलदल में फंसता चला गया, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था.
पहले किया अच्छा बर्ताव बाद में बनाया बंधक
किशोर ने कहा कि पहले तो अनील ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की. मुझे अपने घर में बिठाया, खाना खिलाया. इसके बाद वो मुझे एक कमरे में ले गया. वहां, जैसे ही मैं घुसा मुझे थोड़ा अजीब लगा. पूरा कमरा अंधेरा था. एक कोने में वहां चारा मशीन रखी थी. उसने मुझे वहां बैठाया और कहा, अब तुम्हारा ठिकाना यही है. तुम हर दिन यहीं पर चारा काटोगे और इसी कमरे में बंद रहोगे.
आधे पेट खाकर किया गुजारा
किशोर बताता है कि ये बात सुनते ही वो डर गया और वहां से निकलना चाहा, लेकिन उसे वहां से भागने नहीं दिया. किशोर के मुताबिक इसके बाद आरोपी ने उसे एक कमरे में बंद रखा और उससे रोजाना 16-18 घंटे चारा काटने का काम करवाया. पीड़ित किशोर कहता है कि अनील हर दिन मुझे सिर्फ 4 रोटी दिया करता था, मेरी भूख 10 रोटी की रहती थी, लेकिन आधे पेट खाकर मुझे सोना पड़ता था.
सही इलाज कराए बगैर सड़क पर छोड़ा
पीड़ित किशोर का कहना है कि इसी तरह उसने करीब 2 महीने उस कमरे में गुजारा.बाद में एक दिन चारा काटने वाली मशीन (टोका मशीन) की चपेट में आने से उसका बायां हाथ कट गया.आरोप है कि डेयरी मालिक ने उसका सही इलाज कराने के बजाय घाव पर कपड़ा बांधा और उसे पलवल/नूंह के पास सड़क पर छोड़ दिया.
"एक दिन मैं मशीन में चारा काट रहा था. इसी दौरान मेरा हाथ मशीन में चला गया, इसकी वजह से मेरा बायां हाथ कट गया. मैंने अलीम को बहुत आवाज लगाई, बहुत चिल्लाया, लेकिन वो वहां नहीं आया. मैं दर्द से तड़पता रहा, लेकिन मुझे देखने कोई नहीं आया. मैं रोता रहा, करीब 5 घंटे बाद अलीम कमरे में आया और उसने मेरे हाथ पर पट्टी बांध दी और कहा, पट्टी बंधने से सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब ये लो और चारा, सबको कल तक काट देना."- पीड़ित किशोर
पीड़ित किशोर के दर्द की इन्तेहां
पीड़ित किशोर के भाई जितेंद्र ऋषिदेव ने बताया कि उस तरह घायल हालत में सड़क पर कटे हाथ के साथ बिना किसी इलाज के मेरे भाई को काफी तकलीफ हुई. उसके हाथ से खून बह रहा था, बारिश के मौसम में ही वो यूं ही भींगता हुआ दर्द से कराहता कुचले हुए हाथ के साथ चलता रहा ताकि किसी तरह घर पहुंच जाए.
बारिश के कारण चोट में हुआ इंफेक्शन
जितेंद्र कहते है कि उसकी इस हालत को देखकर आम तौर पर कोई मदद के लिए भी आगे नहीं आ रहा था, सब बहता खून और कुचला हुआ हाथ देखकर डर जा रहे थे. बारीश में कुचले हुए हाथ के साथ इस तरह मेरा भाई तीन दिन तक चलता रहा,जिससे उसकी चोट में इंफेक्शन हो गया.
दर्द के कारण देना चाहता था जान
जितेंद्र कहते हैं कि ये बात मेरे भाई ने पुलिस की जांच के दौरान ही बताई. जब जांच के लिए पुलिस हम लोगों को लेकर आई थी ये पता करने के लिए कि मेरा भाई किन-किन हालातों से गुजरा था. तब मेरे भाई ने बताया कि दर्द के कारण वो पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देना चाहता था पर बस मां की चिंता कर उसने वो कदम नहीं उठाया.
हरियाणा पुलिस ने किया संपर्क
जितेंद्र आगे बताते हैं कि मेरा भाई पागलों की तरह इधर-उधर भागता भटकता हुआ बहादुरगढ़ से करीब 150KM दूर नूह पहुंचा. वहां रास्ते में अरविंद सिंह नाम के एक टीचर ने उसकी मदद की, खाना खिलाया और उसे पुलिस के पास ले गए. नूंह में कमल सिंह नाम के पुलिस अधिकारी ने किशनगंज पुलिस को कॉन्टैक्ट किया जिसके बाद पुलिस ने गांव में मुखिया जी के पास फोन आाया तब हमें उसके बारे में जानकारी मिली.
समय रहते इलाज मिलने पर नहीं कटता हाथ
जितेंद्र ने आगे बताया कि उस दौरान मैं भी हरियाणा के कैथल में काम करता था, तब मैं और कुछ परिवार वालें मिलकर नूंह से कैथल के किठाना ले आए. वहीं मेरे भाई का प्राथमिक उपचार किया था और बाद में हमने उसे अस्पताल में भर्ती कराया. अगर समय रहते इलाज मिल जाता तो मेरे भाई का हाथ इतना नहीं कटता.
अब तक पुलिस ने क्या की कार्रवाई?
रेलवे पुलिस (GRP) और हरियाणा पुलिस ने कई महीनों की तलाश और सैकड़ों गांवों की छानबीन के बाद मुख्य आरोपी (डेयरी मालिक अनिल) को ग्रेटर नोएडा के मोतीपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी स्वतः संज्ञान लिया.
10 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश
हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित किशोर के कृत्रिम हाथ (Prosthetic arm) और पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया. परिवार को मुआवजा मिल भी गया है. अब 16-17 वर्ष के किशोर अपने गांव किशनगंज लौट चुके हैं और रोहतक में तीन सर्जरी के बाद शायद शारीरिक तौर स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन मानसिक पीड़ा खत्म नहीं हो पा रही है.
भाई को अब भी सुकून नहीं
जितेंद्र कहते हैं कि आए दिन कभी ये पेपर बनाओ, वो पेपर बनाओ इस तरह के पचड़ों में फंसा हुआ है मेरा भाई. उसके सुकून नहीं मिल पा रहा है. कई बार वो अपने हाथ को देखकर रोने लगता है, और जब वो रोता है तो घर में किसी की बात ही नहीं सुनता है, हम में से कोई भी समझा नहीं पाता उसे.
वो चाहता है कि हाथ कट गया मेरा अब मैं बस शांति से रहना चाहता हूं.उसके अंदर एक डर है. वो लोग काफी दबंग प्रवृत्ति के हैं. मेरा भाई कहता है कि हम लोग जाते हैं कहीं कुछ हो जाए आपको या पिता जी को इस बात का उसको काफी डर है. जो झेलना था झेल लिया अब मुझे कोई परेशान न करें."- जितेंद्र ऋषिदेव, पीड़ित किशोर के भाई
कृत्रिम हाथ लगाने का खर्च भी परिवार ही देगा शायद
जितेंद्र आगे बताते हैं कि भले ही एक संस्था हमारी अब तक मदद करती आई है, लेकिन पिछले बार की जो यात्रा रही उसका खर्च मुआवजे की राशि से ही देना पड़ता है.यहां तक कि जो कृत्रिम हाथ मिलना था उसके लिए भी शायद हमसे ही खर्च लिया जाएगा, तो मुआवजे की राशि क्या ही बच पाएगी.
सरकार से मांग है कि मेरे भाई की मदद करें, उसकी जिंदगी को सरल बनाएं. हमारा परिवार सुरक्षित रहें. अब इससे ज्यादा तो हम क्या ही कहें या क्या न नहीं कहे. हादसे के बाद भी हम अब भी केस की उलझनों में फंसे है, इसका फायदा गांव में हमारे विरोधी उठाने की कोशिश करते हैं,कुछ लोग मेरे भाई को चिढ़ाते हैं उसकी हालत को देखकर. ग्रामीण भी हम पर सवाल उठाते हैं कि केस कर रहे हैं..
"हमलोग अब बस इस केस के झंझट से आजादी चाहते है. जो है हमलोग अपने भाई को कमा कर खिला देंगे. बस हमको सुकून से रहने दिया जाए." - जितेंद्र ऋषिदेव, पीड़ित किशोर के भाई
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