सोहराबुद्दीन शेख कथित मुठभेड़ मामले में 5 दिसंबर से बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी अंतिम बहस

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार (11 नवंबर) को सोहराबुद्दीन शेख कथित मुठभेड़ मामले में 5 दिसंबर से अंतिम बहस शुरू करने का फैसला किया. हाई कोर्ट ने सीबीआई को उस समय दायर याचिका पर अपनी लिखित दलीलें पेश करने और उसकी एक-एक कॉपी सभी प्रतिवादियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने हाई कोर्ट में सवाल उठाया कि इतने सालों बाद सभी प्रतिवादियों को तत्काल नोटिस कैसे दिए जाएंगे. हालांकि, हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए निर्देश दिया कि जांच एजेंसी इसका जवाब ढूंढे. इस बीच याचिकाकर्ताओं की ओर से उनकी दलीलों की एक कॉपी हाई कोर्ट के साथ-साथ सीबीआई को भी उपलब्ध करा दी गई है.

सीबीआई का पक्ष

सीबीआई ने कोर्ट में कहा, "हम सोहराबुद्दीन शेख कथित मुठभेड़ मामले में मुंबई सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को स्वीकार करते हैं और सीबीआई इसके खिलाफ अपील नहीं करेगी. मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष सीबीआई अदालत दिए गए फैसले को उसके भाई रुबाबुद्दीन शेख ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उन गवाहों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जिनकी गवाही इस मामले में ठीक से दर्ज नहीं की गई थी.

क्या फैसला सुनाया गया था?

13 साल की न्यायिक कार्यवाही के बाद अदालत ने इस मामले में सभी 22 आरोपियों को पुख्ता सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. सरकारी पक्ष ने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया.जस्टिस एसजे शर्मा ने यह फैसला सुनाया था. इस मामले में तुलसीराम प्रजापति ने वास्तव में भागने की कोशिश की थी और मुठभेड़ हुई थी. हालांकि, सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की थी कि सरकार यह साबित नहीं कर सकी कि सोहराबुद्दीन और कौसर के बीच मुठभेड़ फर्जी थी. ऐसे में अदालत के सामने कोई उचित सबूत न होने के कारण आरोपियों को रिहा करना पड़ा.

इस मामले में क्या हुआ?

इतना ही नहीं फैसला सुनाने के बाद सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एसजे शर्मा ने शेख परिवार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने पुख्ता सबूतों के अभाव में फैसला सुनाया था. उन्होंने यह भी घोषणा की कि सीबीआई अदालत के जज के रूप में यह उनके करियर का आखिरी फैसला था और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले लिया था. फैसला सुनाए जाने के बाद उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि सभी 22 आरोपियों द्वारा न्यायपालिका पर जताया गया भरोसा उचित था.

हालांकि, सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने फैसले पर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि वह इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे. यह मामला किसी न किसी वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा. जांच एजेंसियां बदलती रहीं, जज बदलते रहे, एक के बाद एक हाई-प्रोफाइल आरोपी बरी होते गए और एक सरकारी गवाह देशद्रोही निकला. सीबीआई ने अपनी अंतिम दलील में माना था कि इस जांच और मामले में कई खामियां थीं, क्योंकि घटना के पांच साल बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई थी. गवाहों के बयान घटना के बारह साल बाद दर्ज किए गए थे.