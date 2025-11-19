ETV Bharat / bharat

सोहराबुद्दीन शेख कथित मुठभेड़ मामले में 5 दिसंबर से बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी अंतिम बहस

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख कथित मुठभेड़ मामले में 5 दिसंबर से अंतिम बहस शुरू करने का फैसला किया है.

Bombay high court
सोहराबुद्दीन शेख कथित मुठभेड़ मामले में 5 दिसंबर से बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी अंतिम बहस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 7:09 PM IST

5 Min Read
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार (11 नवंबर) को सोहराबुद्दीन शेख कथित मुठभेड़ मामले में 5 दिसंबर से अंतिम बहस शुरू करने का फैसला किया. हाई कोर्ट ने सीबीआई को उस समय दायर याचिका पर अपनी लिखित दलीलें पेश करने और उसकी एक-एक कॉपी सभी प्रतिवादियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने हाई कोर्ट में सवाल उठाया कि इतने सालों बाद सभी प्रतिवादियों को तत्काल नोटिस कैसे दिए जाएंगे. हालांकि, हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए निर्देश दिया कि जांच एजेंसी इसका जवाब ढूंढे. इस बीच याचिकाकर्ताओं की ओर से उनकी दलीलों की एक कॉपी हाई कोर्ट के साथ-साथ सीबीआई को भी उपलब्ध करा दी गई है.

सीबीआई का पक्ष
सीबीआई ने कोर्ट में कहा, "हम सोहराबुद्दीन शेख कथित मुठभेड़ मामले में मुंबई सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को स्वीकार करते हैं और सीबीआई इसके खिलाफ अपील नहीं करेगी. मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष सीबीआई अदालत दिए गए फैसले को उसके भाई रुबाबुद्दीन शेख ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उन गवाहों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जिनकी गवाही इस मामले में ठीक से दर्ज नहीं की गई थी.

क्या फैसला सुनाया गया था?
13 साल की न्यायिक कार्यवाही के बाद अदालत ने इस मामले में सभी 22 आरोपियों को पुख्ता सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. सरकारी पक्ष ने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया.जस्टिस एसजे शर्मा ने यह फैसला सुनाया था. इस मामले में तुलसीराम प्रजापति ने वास्तव में भागने की कोशिश की थी और मुठभेड़ हुई थी. हालांकि, सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की थी कि सरकार यह साबित नहीं कर सकी कि सोहराबुद्दीन और कौसर के बीच मुठभेड़ फर्जी थी. ऐसे में अदालत के सामने कोई उचित सबूत न होने के कारण आरोपियों को रिहा करना पड़ा.

इस मामले में क्या हुआ?
इतना ही नहीं फैसला सुनाने के बाद सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एसजे शर्मा ने शेख परिवार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने पुख्ता सबूतों के अभाव में फैसला सुनाया था. उन्होंने यह भी घोषणा की कि सीबीआई अदालत के जज के रूप में यह उनके करियर का आखिरी फैसला था और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले लिया था. फैसला सुनाए जाने के बाद उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि सभी 22 आरोपियों द्वारा न्यायपालिका पर जताया गया भरोसा उचित था.

हालांकि, सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने फैसले पर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि वह इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे. यह मामला किसी न किसी वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा. जांच एजेंसियां बदलती रहीं, जज बदलते रहे, एक के बाद एक हाई-प्रोफाइल आरोपी बरी होते गए और एक सरकारी गवाह देशद्रोही निकला. सीबीआई ने अपनी अंतिम दलील में माना था कि इस जांच और मामले में कई खामियां थीं, क्योंकि घटना के पांच साल बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई थी. गवाहों के बयान घटना के बारह साल बाद दर्ज किए गए थे.

अमित शाह इस मामले में आरोपियों की सूची में कैसे शामिल हुए?
सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी कौसर बी 26 नवंबर 2005 को एक कथित फर्ज़ी मुठभेड़ में मारे गए थे. इस घटना के चश्मदीद गवाह और सोहराबुद्दीन के साथी तुलसीराम प्रजापति पर भी दिसंबर 2006 में एक अन्य कथित फर्ज़ी मुठभेड़ में मारे जाने का आरोप था.

गुजरात एटीएस पर राजनीतिक दबाव में इन हत्याओं को अंजाम देने का आरोप लगने के बाद 2012 में गुजरात सीआईडी ​​ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. इसके बाद निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गुजरात से महाराष्ट्र की अदालत में ट्रांसफर कर दिया. इस मामले में सीबीआई ने कुल 38 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.

जिन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया उनमें वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तत्कालीन गुजरात एटीएस प्रमुख डीजी वंजारा और अधिकारियों समेत कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल थे. हालांकि, मुकदमे के दौरान अमित शाह और वंजारा को उनके खिलाफ सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था, जिसका सीबीआई ने विरोध नहीं किया.

इसके बाद बाकी 22 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया, आरोप तय किए गए. इन आरोपियों में मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान पुलिस बल के अधिकारी शामिल थे. सीबीआई ने इनके खिलाफ कुल 210 गवाह पेश किए थे, जिनमें से 92 गवाहों को गवाही बदलने के बाद फितूर घोषित कर दिया गया.

सोहराबुद्दीन शेख कौन था?
सोहराबुद्दीन शेख एक बेखौफ अपराधी था. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के जरीना गांव का रहने वाला था. 90 के दशक में उसका गिरोह उदयपुर, अहमदाबाद और उज्जैन इलाकों में सक्रिय था. उसके खिलाफ जबरन वसूली, अपहरण, हथियारों की तस्करी जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज थे. 2004 में, उसने राजस्थान में एक संगमरमर खदान के मालिक पाटनी बंधुओं को जबरन वसूली के लिए धमकाया था.

