'प्रशासनिक चिकित्सा सहायता वापस मांगना सही नहीं', हाई कोर्ट में MSRDC की याचिका खारिज

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट में भुगतान की गई राशि की वसूली के नोटिस से जुड़े एक मामले में सड़क परिवहन निगम (MSRDC) को झटका लगा है. अदालत ने निगम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि, सरकारी कर्मचारी की पत्नी के ऑपरेशन के लिए सड़क परिवहन निगम द्वारा दी गई प्रशासनिक चिकित्सा सहायता को वापस मांगना सही नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि, वह इसलिए क्योंकि, इसमें सामाजिक और धर्मार्थ संगठनों से दान प्राप्त हुआ है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (एमएसआरडीसी) के खिलाफ लेबर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कर्मचारियों की पेंशन ग्रेच्युटी से भुगतान की गई राशि की वसूली के नोटिस को रद्द कर दिया.

एमएसआरडीसी में सरकारी कर्मचारी कृष्णा देशपांडे पर प्रशासन को गुमराह कर वित्तीय सहायता प्राप्त करने का आरोप था. विभाग ने उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी से चिकित्सा कारणों से दी गई वित्तीय सहायता की वसूली करने का नोटिस जारी किया था.

देशपांडे ने इसे लेबर कोर्ट में चुनौती दी थी. वहां कोर्ट ने देशपांडे का पक्ष सुनकर उनके पक्ष में फैसला सुनाया. निगम ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल बेंच के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए निगम की याचिका खारिज कर दी. याचिका में कहा गया कि अगर यह साबित हो जाता है कि किसी सरकारी कर्मचारी ने प्रशासन को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन से राशि वसूल की जा सकती है. हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि प्रशासन ने इस बात का कोई सबूत पेश नहीं किया है कि कृष्णा देशपांडे ने निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है.