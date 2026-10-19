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बॉम्बे हाईकोर्ट अभिनेता इमरान खान की 'भारत छोड़ो' आदेश के खिलाफ याचिका पर इस दिन सुनवाई करेगा

एक्टर इमरान खान (फाइल फोटो) ( IANS )

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट 26 अक्टूबर को एक्टर इमरान खान की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा, जो अमेरिकी नागरिक हैं. उन्होंने एक पुलिस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है.

इमरान खान की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील वेंकटेश धोंड ने सोमवार को चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच के सामने अर्जी का जिक्र करते हुए अर्जी पर तुरंत सुनवाई की मांग की. केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने समय मांगा क्योंकि उन्हें अर्जी की कॉपी सोमवार सुबह ही मिली.

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह 26 अक्टूबर को अर्जी पर सुनवाई करेगा. धोंड ने पहले की तारीख मांगते हुए कहा कि नोटिस के मुताबिक खान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने फिर पूछा कि क्या पिटीशनर (खान) के खिलाफ कोई और आपराधिक मामला लंबित है, जिसका जवाब धोंड ने नहीं में दिया. धोंड ने कहा, 'उनका (खान) कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई केस फाइल या पेंडिंग है. वह दो साल की उम्र से इंडिया में रह रहे हैं. वह किसी प्रोटेस्ट में भी शामिल नहीं हुए. वह आधे रास्ते तक पहुँच ही गए थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और फिर छोड़ दिया.' कोर्ट ने फिर कहा कि 26 अक्टूबर को सुनवाई ठीक रहेगी. इसने खान को पिटीशन में महाराष्ट्र सरकार को रेस्पोंडेंट के तौर पर जोड़ने का निर्देश दिया. 43 साल के एक्टर जिन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर (9CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट से जुड़े एक प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था. उन्होंने अपनी पिटीशन में दावा किया कि उन्होंने किसी भी सभा में हिस्सा नहीं लिया था और प्रोटेस्ट के ऑर्गनाइजर से उनका कोई लेना-देना नहीं था. खान के वकील जुल्फिकार मेमन ने कहा कि जब उन्होंने 17 अक्टूबर को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उन्हें फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) से एक कारण बताओ नोटिस भी मिला. जिसमें उनसे पूछा गया था कि उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) स्टेटस क्यों न रद्द कर दिया जाए. अपनी पिटीशन में एक्टर ने दावा किया कि मुंबई पुलिस का जारी किया गया नोटिस 'गैर-कानूनी, मनमाना, गलत और सख्त' था. एडवोकेट मेमन और एमजेडएम लीगल के जरिए फाइल की गई पिटीशन में दावा किया गया कि पुलिस का नोटिस 'खान को एक पब्लिक फिगर के तौर पर बिना सोचे-समझे टारगेट करने और मनमाने ढंग से टारगेट करने' को दिखाता है.