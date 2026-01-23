नवी मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर की सैलरी रोकी, BMC को भी चेतावनी, वायु प्रदूषण पर हाई कोर्ट सख्त
खराब होती एयर क्वालिटी पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए नवी मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर की सैलरी रोकने का आदेश दिया.
मुंबई: मुंबई महानगर क्षेत्र में खराब होती एयर क्वालिटी (AQI) पर सख्त रुख अपनाते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नवी मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर की सैलरी रोकने का आदेश दिया. हाई कोर्ट ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि कमिश्नर ने साफ निर्देशों के बावजूद पर्सनल एफिडेविट जमा नहीं किया.
हाई कोर्ट ने नवी मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर की सैलरी रोकी
इस बारे में, नवी मुंबई कमिश्नर कैलाश शिंदे द्वारा मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किए जाने की उम्मीद थी. हालांकि, कमिश्नर ने व्यक्तिगत शपथ पत्र के बजाय नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिटी इंजीनियर का एफिडेविट फाइल किया.
इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए, हाई कोर्ट ने अगले नोटिस तक नवी मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर की सैलरी रोकने का ऑर्डर जारी किया. हाई कोर्ट ने BMC को यह भी चेतावनी दी कि ज़रूरत पड़ने पर मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर के बारे में भी ऐसे ही ऑर्डर जारी करने पड़ सकते हैं.
दोपहर 3 बजे फिर से सुनवाई, BMC को सही आंकड़े देने का निर्देश
दोपहर की सुनवाई में बीएमसी को सितंबर 2025 से अब तक कितने मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं, इस पर पक्के आंकड़े और डेटा जमा करने का आदेश दिया गया है. शुक्रवार सुबह हुई सुनवाई में, मुंबई में वायु प्रदूषण की मौजूदा स्थिति एमिकस क्यूरी और वनशक्ति के वकीलों ने पेश की.
उन्होंने हाई कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि मौजूदा खराब एयर क्वालिटी का शहर के बुजुर्गों और बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और पिछले कुछ दिनों में मुंबई में मरीजों की संख्या में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा लगाए गए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम सेंट्रल सिस्टम से जुड़े नहीं हैं. नगर निगम के वकीलों ने इस दावे को गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि, नगर निगम के अधिकारी किस दुनिया में जी रहे हैं.
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि शहर में बढ़ते कंस्ट्रक्शन की वजह से यह हालत बनी है. उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई को एयर क्वालिटी के मामले में दिल्ली जैसा बनने से रोकने के लिए अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है.
नगर निगम के वकील, एयू कामदार इससे सहमत नहीं थे. उन्होंने कहा कि निर्माण से होने वाला प्रदूषण सिर्फ 9 प्रतिशत है, और उसे भी ठीक करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. इस पर, हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है, तो इसका मतलब है कि नगर निगम को 91 प्रतिशत वायु प्रदूषण की वजह का पता नहीं है.
