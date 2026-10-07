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'छात्र असामाजिक तत्व नहीं हैं', बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे में चल रहे MPSC आंदोलन को लेकर कड़ी नाराजगी जताई

बॉम्बे हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) परीक्षाओं से जुड़ी मांगों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी जताई है. राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं हैं. मामले का संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह पूरी भर्ती और परीक्षा प्रक्रिया के बारे में तीन हफ्ते के भीतर एक ठोस रोडमैप पेश करे.

हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

अदालत ने सुनवाई 25 अक्टूबर तक के लिए टाल दी. इस बीच 100 प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने हाई कोर्ट को बताया कि वे आंदोलन से हट रहे हैं. यह जोर देते हुए कि छात्र असामाजिक तत्व नहीं हैं, हाई कोर्ट ने कहा कि पढ़ाई के लिए पुणे आने वाले छात्र अक्सर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं. अदालत ने कहा कि अगर परीक्षाओं या परीक्षा प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी या कुप्रबंधन हुआ है तो उन्हें लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध करने का पूरा अधिकार है. छात्रों के बीच भरोसे का माहौल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने कहा कि परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी चिंता का विषय है. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से आयोजित हों और योग्य छात्रों को उचित अवसर मिले. हाल की घटनाओं को देखते हुए हाई कोर्ट ने छात्रों का भरोसा फिर से जीतने के लिए ईमानदार प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया. सरकार और विरोध कर रहे छात्रों को सलाह

हाई कोर्ट ने कहा कि पुणे पढ़ाई-लिखाई का एक बड़ा केंद्र माना जाता है. इसकी यह पहचान बनी रहनी चाहिए. अगर यहां ऐसे ही विरोध-प्रदर्शन होते रहे तो भविष्य में कई माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पुणे भेजने से हिचकिचा सकते हैं. साथ ही हाई कोर्ट ने विरोध कर रहे छात्रों से सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने छात्रों से कहा कि उनका काम पढ़ाई करना है विरोध-प्रदर्शन करना नहीं. हाई कोर्ट ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान देने की बात कहते हुए, विरोध कर रहे छात्रों को सलाह दी कि वे अपने करियर के बारे में सोचें और अपनी क्लास और यूनिवर्सिटी लौट आएं. चीफ जस्टिस महेश त्रिपाठी ने साफ किया कि छात्रों की समस्याओं को तुरंत हल करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उन्हें इस प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए. राज्य सरकार का रुख

राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें, जैसे 70,000 खाली पदों को भरना, परीक्षा शुल्क को 100 रुपये तक सीमित करना (राजस्थान की तर्ज पर) और ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करना मान ली गई हैं. इसके अलावा, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे से जुड़ी सिफारिश गवर्नर को भेज दी गई है और अब इस मामले पर राष्ट्रपति की राय का इंतजार है.