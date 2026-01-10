ETV Bharat / bharat

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर CM फडणवीस के स्टे ऑर्डर को रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम बात कही कि भले ही राज्य के मुख्यमंत्री के पास किसी प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का अधिकार है, लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है. इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा जारी स्टे ऑर्डर को रद्द कर दिया और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी. चल रहे म्युनिसिपल चुनावों के बीच आए इस फैसले को राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए एक झटका माना जा रहा है. पुणे के लोकमान्य नगर इलाके की दो रेजिडेंशियल सोसाइटियों, सनग्लोरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और नूतन सोसाइटी ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी. दोनों सोसायटियों की इमारतें जर्जर हालत में थी, जिसके बाद निवासियों ने रीडेवलपमेंट का फैसला किया. महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सनग्लोरी सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अनुमति दे दी थी. उन्हें बताया गया कि नूतन सोसाइटी के रीडेवलपमेंट प्रस्ताव पर फैसला अभी लंबित है. स्थानीय राजनीतिक दखलअंदाजी की वजह से मामला दूसरी दिशा में चला गया. बीजेपी विधायक हेमंत रासने ने क्लस्टर रीडेवलपमेंट के मुद्दे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक लेटर लिखकर इस रीडेवलपमेंट के लिए दी गई अनुमति को रद्द करने की मांग की. इस चिट्ठी पर ध्यान देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक रीडेवलपमेंट रोक दिया जाए. सीएम फडणवीस के फाइल पर इस नोट के बाद रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया रोक दी गई. आखिरकार, सनग्लोरी और नूतन दोनों सोसाइटियों ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की.