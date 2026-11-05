कीनन-रूबेन मर्डर केस: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी की उम्रकैद की सजा को 20 साल के कारावास में बदला, दो को बरी किया
अदालत ने हत्या के अपराध के लिए राणा की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए उसकी उम्रकैद की सजा को 20 साल के कारावास में बदल दिया.
Published : November 5, 2026 at 3:46 PM IST
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को 2011 के हाई-प्रोफाइल कीनन-रूबेन मर्डर केस (Keenan Reuben murder case) में अपना फैसला सुनाया है. मुंबई में महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दो युवकों की हत्या की घटना के 15 साल बाद अदालत ने मामले में तीन आरोपियों की दोषसिद्धि बरकरार रखी. हालांकि आरोपियों में से दो को हत्या के आरोप से बरी कर दिया.
कोर्ट ने मुख्य आरोपी जितेंद्र राणा (उर्फ 'चाइना') की सजा कम करके 20 साल की सश्रम कैद कर दी है. उसे शुरू में बाकी जिंदगी के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. दो और आरोपियों, सुनील बोध और दीपक तिवल को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया है. हालांकि छेड़छाड़ के लिए दोनों की सजा बरकरार रखी गई है. केस के एक और आरोपी सतीश दुहलाज की कस्टडी में मौत हो गई.
यह घटना अंधेरी के एक रेस्टोरेंट के बाहर हुई, जहां 24 साल के कीनन सैंटोस और 29 वर्षीय रूबेन फर्नांडीस ने कुछ लोगों को महिलाओं से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए बीच-बचाव किया था. इससे नाराज जितेंद्र राणा और उसके साथियों ने दोनों पर जानलेवा हमला किया. इस हमले में उनकी मौत हो गई.
हाई कोर्ट का क्या फैसला था?
आरोपियों को दी गई उम्रकैद की सजा को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस मकरंद कार्णिक और जस्टिस संदेश पाटिल की डिवीजन बेंच ने की.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अपने फैसले में अदालत ने साफ किया कि यह 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामलों की श्रेणी में नहीं आता है. कोर्ट ने कहा कि मुख्य आरोपी जितेंद्र राणा ने पहले हुए झगड़े के बाद बदला लेने की इच्छा से गुस्से में आकर यह काम किया. हालांकि, आरोपी और पीड़ितों के बीच पहले कोई निजी दुश्मनी नहीं थी. इसके अलावा घटना के समय दूसरे आरोपी राणा के साथ मौजूद थे उनके खिलाफ कानूनी तौर पर हत्या का आरोप साबित नहीं हो सका.
क्या है पूरा मामला
कीनन सैंटोस (24) और रूबेन फर्नांडिस (29) की 20 अक्टूबर, 2011 को मुंबई के अंधेरी इलाके के अंबोली में एक पान की दुकान के बाहर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. दोनों ने अपनी दो महिला मित्रों से छेड़छाड़ कर रहे लोगों के एक समूह का विरोध किया था.
वहीं इस बेइज्जती को बर्दाश्त न कर पाने पर गुंडे हथियार से लैस अपने साथियों के साथ वापस आए और कीनन और रूबने पर चाकू और दूसरे हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया. हमला इतना बेरहम था कि कीनन सैंटोस की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि रूबेन फर्नांडिस ने 10 दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हैरानी की बात यह थी कि हमला एक व्यस्त आबादी वाले इलाके में हुआ था, जहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे. फिर भी कोई भी उन दोनों लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आया.
कानूनी कार्रवाई और फैसला
इस घटना से पूरे देश में आक्रोश फैला और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई. यह केस मुंबई सेशंस कोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए एक स्पेशल कोर्ट में चला. इस केस में चार मुख्य आरोपी जितेंद्र राणा, सुनील बोध, सतीश दुलहाज और दीपक तिवाल थे. इसमें उज्ज्वल निकम स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर थे.
5 मई, 2016 को, स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें सभी आरोपियों को दोषी पाया गया और उन्हें बाकी बची जिंदगी के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा की मांग नहीं की, क्योंकि उन्होंने इस जुर्म को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' कैटेगरी में नहीं रखा था. इसीलिए कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा के बजाय उम्रकैद की सजा सुनाई.
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