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कीनन-रूबेन मर्डर केस: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी की उम्रकैद की सजा को 20 साल के कारावास में बदला, दो को बरी किया

बॉम्बे हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को 2011 के हाई-प्रोफाइल कीनन-रूबेन मर्डर केस (Keenan Reuben murder case) में अपना फैसला सुनाया है. मुंबई में महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दो युवकों की हत्या की घटना के 15 साल बाद अदालत ने मामले में तीन आरोपियों की दोषसिद्धि बरकरार रखी. हालांकि आरोपियों में से दो को हत्या के आरोप से बरी कर दिया.

कोर्ट ने मुख्य आरोपी जितेंद्र राणा (उर्फ 'चाइना') की सजा कम करके 20 साल की सश्रम कैद कर दी है. उसे शुरू में बाकी जिंदगी के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. दो और आरोपियों, सुनील बोध और दीपक तिवल को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया है. हालांकि छेड़छाड़ के लिए दोनों की सजा बरकरार रखी गई है. केस के एक और आरोपी सतीश दुहलाज की कस्टडी में मौत हो गई.

यह घटना अंधेरी के एक रेस्टोरेंट के बाहर हुई, जहां 24 साल के कीनन सैंटोस और 29 वर्षीय रूबेन फर्नांडीस ने कुछ लोगों को महिलाओं से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए बीच-बचाव किया था. इससे नाराज जितेंद्र राणा और उसके साथियों ने दोनों पर जानलेवा हमला किया. इस हमले में उनकी मौत हो गई. हाई कोर्ट का क्या फैसला था?

आरोपियों को दी गई उम्रकैद की सजा को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस मकरंद कार्णिक और जस्टिस संदेश पाटिल की डिवीजन बेंच ने की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अपने फैसले में अदालत ने साफ किया कि यह 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामलों की श्रेणी में नहीं आता है. कोर्ट ने कहा कि मुख्य आरोपी जितेंद्र राणा ने पहले हुए झगड़े के बाद बदला लेने की इच्छा से गुस्से में आकर यह काम किया. हालांकि, आरोपी और पीड़ितों के बीच पहले कोई निजी दुश्मनी नहीं थी. इसके अलावा घटना के समय दूसरे आरोपी राणा के साथ मौजूद थे उनके खिलाफ कानूनी तौर पर हत्या का आरोप साबित नहीं हो सका.