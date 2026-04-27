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अनार की फसल खा गए तोते, सरकार को फटकार, कोर्ट का मुआवजा देने का निर्देश

अनार की फसल खा गए तोते ( file photo-ANI )

नागपुर (महाराष्ट्र) : तोतों के द्वारा अनार की फसल को नुकसान पहुंचाए जाने पर हाई कोर्ट ने सरकार को किसान को मुआवजा देने का आदेश दिया है. इस बारे में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये पक्षी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत वन्य प्राणी हैं. इस वजह से राज्य को संपत्ति के हुए नुकसान के लिए लोगों की भरपाई करनी होगी. बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और जस्टिस निवेदिता मेहता की नागपुर बेंच ने कहा कि यदि संरक्षित प्रजातियों की वजह से नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो वे ऐसे उपायों का सहारा ले सकते हैं जो वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है जिसमें स्पष्ट रूप से तोतों को शामिल किया गया है. बता दें कि यह आदेश 24 अप्रैल को पारित किया गया था लेकिन इसकी प्रति रविवार को मुहैया कराई गई.