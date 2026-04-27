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अनार की फसल खा गए तोते, सरकार को फटकार, कोर्ट का मुआवजा देने का निर्देश

कोर्ट ने सरकार को 200 पेड़ों को हुए नुकसान के लिए हर पेड़ के हिसाब से 200 रुपये देने का आदेश दिया है.

Parrots ate the pomegranate crop
अनार की फसल खा गए तोते (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 1:08 PM IST

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नागपुर (महाराष्ट्र) : तोतों के द्वारा अनार की फसल को नुकसान पहुंचाए जाने पर हाई कोर्ट ने सरकार को किसान को मुआवजा देने का आदेश दिया है.

इस बारे में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये पक्षी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत वन्य प्राणी हैं. इस वजह से राज्य को संपत्ति के हुए नुकसान के लिए लोगों की भरपाई करनी होगी.

बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और जस्टिस निवेदिता मेहता की नागपुर बेंच ने कहा कि यदि संरक्षित प्रजातियों की वजह से नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो वे ऐसे उपायों का सहारा ले सकते हैं जो वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है जिसमें स्पष्ट रूप से तोतों को शामिल किया गया है.

बता दें कि यह आदेश 24 अप्रैल को पारित किया गया था लेकिन इसकी प्रति रविवार को मुहैया कराई गई.

कोर्ट ने इस सिलसिले में वर्धा जिले के हिंगी गांव के एक किसान महादेव डेकाटे (70) द्वारा दायर याचिका पर उक्त आदेश पारित किया. इसमें दावा किया था कि मई 2016 में पास के वन्यजीव अभ्यारण्य से आए जंगली तोतों ने उनके अनार के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया था इस कारण मुआवजे की मांग की गई थी.

कोर्ट ने सरकार को 200 पेड़ों को पहुंचे नुकसान के लिए प्रति पेड़ 200 रुपये का भुगतान किए जाने का आदेश दिया है. हालांकि राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि पूर्व में जारी सरकारी प्रस्तावों में कहा गया है कि मुआवजा सिर्फ तभी दिया जा सकता है जब जंगली हाथी और जंगली भैंसे फलदार पेड़ों को नुकसान पहुंचाएं.

बावजूद इसके कोर्ट ने इस तर्क को मानने से मना कर दिया और कहा कि इस तरह के प्रस्तावों को जारी करने का मकसद प्रभावित किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करना था.

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