लवासा प्रोजेक्ट केस: पवार परिवार के खिलाफ CBI जांच की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

बॉम्बे हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने लवासा प्रोजेक्ट मामले में पवार परिवार के खिलाफ सीबीआई को कार्रवाई करने का आदेश देने वाली याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. हालांकि, अंतिम बहस के दौरान कोर्ट ने याचिका खारिज करने का संकेत दिया और कहा कि याचिकाकर्ता कोर्ट को यह समझाने में नाकाम रहे कि उनकी मांग कानूनी रूप से सही है. नानासाहेब जाधव ने अपनी याचिका में शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और सांसद सुप्रिया सुले के साथ-साथ पवार परिवार के करीबी अजीत गुलाबचंद का नाम शामिल किया है. याचिका में मांग की गई है कि CBI को सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का आदेश दिया जाए. इस याचिका पर मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अनखड़ की पीठ के सामने सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद, चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने साफ किया कि उन्हें इस याचिका में दखल देने वालों की बात सुनना या याचिकाकर्ताओं को उनकी याचिका का जवाब देने का निर्देश देना जरूरी नहीं लगा. याचिका का बैकग्राउंड क्या है?

26 फरवरी, 2022 को, बॉम्बे हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने लवासा प्रोजेक्ट के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी थी. पीठ ने कहा था कि पुणे जिले में लवासा हिल स्टेशन प्रोजेक्ट के बारे में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप मूल रूप से सच थे, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती देने में बहुत देर कर दी थी. भले ही लवासा प्रोजेक्ट के बारे में आरोप सही हों, कानून में किए गए बदलावों को गैर-कानूनी नहीं कहा जा सकता. याचिकाकर्ताओं के आरोपों के अनुसार, यह साफ है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले का लवासा प्रोजेक्ट में हित था. अजित पवार ने कृष्णा वैली में जमीन के ट्रांसफर में गड़बड़ी की है. इस प्रोजेक्ट के लिए एक सही टेंडर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी. हालांकि, पीठ ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा था कि यह भी रेखांकित किया जा रहा है कि कोई टेंडर प्रक्रिया लागू नहीं की गई थी. लेकिन, उसी फैसले के कुछ निष्कर्षों के आधार पर, यह नई याचिका मांग करती है कि शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, और सांसद सुप्रिया सुले के साथ-साथ लवासा मामले से जुड़े सरकारी अधिकारियों के खिलाफ CBI के जरिये आपराधिक कार्रवाई के आदेश दिए जाएं.