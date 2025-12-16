ETV Bharat / bharat

लवासा प्रोजेक्ट केस: पवार परिवार के खिलाफ CBI जांच की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

याचिका में मांग की गई है कि लवासा प्रोजेक्ट मामले में पवार परिवार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का CBI को आदेश दिया जाए.

Bombay High Court reserved order on PIL seeking CBI probe against Sharad Pawar, his family in Lavasa Project case
बॉम्बे हाई कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 8:12 PM IST

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने लवासा प्रोजेक्ट मामले में पवार परिवार के खिलाफ सीबीआई को कार्रवाई करने का आदेश देने वाली याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. हालांकि, अंतिम बहस के दौरान कोर्ट ने याचिका खारिज करने का संकेत दिया और कहा कि याचिकाकर्ता कोर्ट को यह समझाने में नाकाम रहे कि उनकी मांग कानूनी रूप से सही है.

नानासाहेब जाधव ने अपनी याचिका में शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और सांसद सुप्रिया सुले के साथ-साथ पवार परिवार के करीबी अजीत गुलाबचंद का नाम शामिल किया है. याचिका में मांग की गई है कि CBI को सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का आदेश दिया जाए. इस याचिका पर मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अनखड़ की पीठ के सामने सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद, चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने साफ किया कि उन्हें इस याचिका में दखल देने वालों की बात सुनना या याचिकाकर्ताओं को उनकी याचिका का जवाब देने का निर्देश देना जरूरी नहीं लगा.

याचिका का बैकग्राउंड क्या है?
26 फरवरी, 2022 को, बॉम्बे हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने लवासा प्रोजेक्ट के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी थी. पीठ ने कहा था कि पुणे जिले में लवासा हिल स्टेशन प्रोजेक्ट के बारे में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप मूल रूप से सच थे, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती देने में बहुत देर कर दी थी. भले ही लवासा प्रोजेक्ट के बारे में आरोप सही हों, कानून में किए गए बदलावों को गैर-कानूनी नहीं कहा जा सकता.

याचिकाकर्ताओं के आरोपों के अनुसार, यह साफ है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले का लवासा प्रोजेक्ट में हित था. अजित पवार ने कृष्णा वैली में जमीन के ट्रांसफर में गड़बड़ी की है. इस प्रोजेक्ट के लिए एक सही टेंडर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी. हालांकि, पीठ ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा था कि यह भी रेखांकित किया जा रहा है कि कोई टेंडर प्रक्रिया लागू नहीं की गई थी. लेकिन, उसी फैसले के कुछ निष्कर्षों के आधार पर, यह नई याचिका मांग करती है कि शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, और सांसद सुप्रिया सुले के साथ-साथ लवासा मामले से जुड़े सरकारी अधिकारियों के खिलाफ CBI के जरिये आपराधिक कार्रवाई के आदेश दिए जाएं.

याचिका में लगाए गए मुख्य आरोप
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि लवासा प्रोजेक्ट के बारे में CAG और लोकायुक्त द्वारा दी गई रिपोर्टों को भी नजरअंदाज किया गया, जबकि लोकायुक्त द्वारा दायर रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रोजेक्ट से सरकारी खजाने को पांच से दस हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. 2018 में पुणे के पुलिस कमिश्नर के पास एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे कमिश्नर ने पौड पुलिस थाने को भेज दिया. पौड पुलिस ने फिर से शिकायत पुलिस कमिश्नर को वापस भेज दी. 2019 में, पुलिस कमिश्नर ने शिकायत पुणे ग्रामीण पुलिस उपायुक्त को ट्रांसफर कर दी. चूंकि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यह पता चला कि पौड पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मई 2022 में पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के पास एक शिकायत दर्ज की गई. हालांकि, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए याचिकाकर्ताओं, जाधव परिवार ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने आखिरकार यह जनहित याचिका दायर की है.

2022 में हाई कोर्ट ने खारिज की मूल याचिका
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 फरवरी, 2022 को लवासा प्रोजेक्स के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, तब अदालत ने टिप्पणी की थी कि अगर लवासा प्रोजेक्ट के बारे में लगाए गए आरोप सही भी हैं, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए कानून में किए गए बदलाव भी गैर-कानूनी हैं. साथ ही, वहां पहले ही काफी निर्माण हो चुका है, इसलिए इसे ध्वस्त करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता. याचिकाकर्ताओं ने काफी देरी की है. याचिकाकर्ताओं के आरोपों के अनुसार, यह साफ है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले का लवासा प्रोजेक्ट में हित था. ऐसा लगता है कि अजित पवार ने कृष्णा घाटी में जमीन ट्रांसफर करते समय अनियमितताएं कीं. इस प्रोजेक्ट के लिए एक सही टेंडर प्रक्रिया की जरूरत थी, लेकिन कोई टेंडर जारी नहीं किया गया.

नासिक के पत्रकार और वकील नानासाहेब जाधव ने इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की है और कई वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में तर्क दिया है कि पर्यटन औद्योगिक क्षेत्र का एक हिस्सा है, और इसलिए, राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लवासा प्रोजेक्ट बनाया गया था. सरकार ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट के लिए अनुमति देने से पहले जरूरी कानूनी प्रावधान किए गए थे.

