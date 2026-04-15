बॉम्बे हाई कोर्ट ने अबू सलेम की उम्रकैद की सजा में छूट और जल्दी रिहाई की अर्जी खारिज की
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अबू सलेम की समय से पहले रिहाई को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
Published : April 15, 2026 at 4:24 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 4:33 PM IST
मुंबई: अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की अर्जी को खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे कोई राहत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को याचिका खारिज कर दी.
यह याचिका पहली बार जुलाई 2025 में सुनवाई के लिए आई थी. उस समय, बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ किया था कि हालांकि याचिका पहली नजर में मानने लायक नहीं लगती, फिर भी कोर्ट इसे सुनवाई के लिए मान रहा है.
केंद्र सरकार का विरोध: केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि इस बारे में सलेम की दायर याचिका मानने लायक नहीं है और उस पर सुनवाई नहीं की जा सकती.
कोर्ट ने अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे 25 साल से अधिक की सजा नहीं दी जा सकती. हालांकि यह बात मान ली गई है, लेकिन उनकी सजा की 25 साल की अवधि 10 नवंबर, 2030 को पूरी हो जाएगी.
सलेम एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी है, और उसके खिलाफ आतंकवाद, हत्या और जबरन वसूली जैसे बहुत गंभीर आरोप दर्ज हैं. इसके अलावा, कैदियों को आम तौर पर जेल में अच्छे बर्ताव के आधार पर उनकी सजा में छूट दी जाती है, लेकिन अबू सलेम के पिछले अपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए, उसे किसी भी तरह की छूट या रियायत नहीं दी जा सकती.
राज्य सरकार का विरोध: अबू सलेम की याचिका पर जवाब देते हुए, राज्य सरकार ने भी उसकी याचिका का कड़ा विरोध किया. राज्य सरकार ने कहा कि आतंकवाद के अलावा, अबू सलेम के खिलाफ हत्या, हत्या की आपराधिक साजिश और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं, जिससे वह किसी भी माफी या छूट के लिए अयोग्य है.
इसके अलावा, जेल विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक सुहास वार्के ने एक हलफनामा में बताया कि सलेम 1993 के बम धमाकों के बाद विदेश भाग गया था.
सलेम ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सलेम को राहत देने से मना कर दिया था, और साफ कहा था कि उसने समाज के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है; इसलिए, उसकी सजा में कोई छूट देने का सवाल ही नहीं उठता.
हालांकि, कोर्ट ने सलेम को याचिका वापस लेने का मौका देते हुए, 16 फरवरी, 2026 को फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट जाकर कानूनी मदद लेने की आजादी दी थी. इसलिए, हाई कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुना दिया है.
सलेम की याचिका क्या थी?- 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट केस में दोषी ठहराए गए गैंगस्टर अबू सलेम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने अपनी सजा माफ करने और जेल से समय से पहले रिहाई की मांग की थी.
सलेम को 1993 के मुंबई बम धमाकों के ट्रायल में दोषी पाया गया था, और कोर्ट ने उसे इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अभी तलोजा जेल में अपनी सजा काट रहे सलेम ने अपने वकील, एडवोकेट फरहाना शाह के जरिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें इस मामले में माफी और समय से पहले रिहाई की मांग की गई थी.
सलेम ने कहा कि अगर जेल में उसके अच्छे व्यवहार और सजा में छूट के समय को ध्यान में रखा जाए, तो उसकी पूरी सजा पूरी मानी जाएगी. उन्होंने 28 फरवरी, 2025 से समय से पहले रिहाई के लिए अपने दावे को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती - अबू सलेम को प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के तहत नवंबर 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था. इस संधि के अनुसार, भारत सरकार उस पर 25 साल से अधिक की सजा नहीं लगा सकती. सलेम को जब से भारत लाया गया है, वह जेल में है.
इसलिए, 28 फरवरी, 2025 तक, वह अपने 25 साल के अधिकतम अवधि में से 19 साल, 3 महीने और 20 दिन की सजा पूरी कर लेगा. इसलिए, उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी देकर अपनी बाकी सजा माफ करने का अनुरोध किया था.
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