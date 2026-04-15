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बॉम्बे हाई कोर्ट ने अबू सलेम की उम्रकैद की सजा में छूट और जल्दी रिहाई की अर्जी खारिज की

मुंबई: अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की अर्जी को खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे कोई राहत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को याचिका खारिज कर दी.

यह याचिका पहली बार जुलाई 2025 में सुनवाई के लिए आई थी. उस समय, बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ किया था कि हालांकि याचिका पहली नजर में मानने लायक नहीं लगती, फिर भी कोर्ट इसे सुनवाई के लिए मान रहा है.

केंद्र सरकार का विरोध: केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि इस बारे में सलेम की दायर याचिका मानने लायक नहीं है और उस पर सुनवाई नहीं की जा सकती.

कोर्ट ने अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे 25 साल से अधिक की सजा नहीं दी जा सकती. हालांकि यह बात मान ली गई है, लेकिन उनकी सजा की 25 साल की अवधि 10 नवंबर, 2030 को पूरी हो जाएगी.

सलेम एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी है, और उसके खिलाफ आतंकवाद, हत्या और जबरन वसूली जैसे बहुत गंभीर आरोप दर्ज हैं. इसके अलावा, कैदियों को आम तौर पर जेल में अच्छे बर्ताव के आधार पर उनकी सजा में छूट दी जाती है, लेकिन अबू सलेम के पिछले अपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए, उसे किसी भी तरह की छूट या रियायत नहीं दी जा सकती.

राज्य सरकार का विरोध: अबू सलेम की याचिका पर जवाब देते हुए, राज्य सरकार ने भी उसकी याचिका का कड़ा विरोध किया. राज्य सरकार ने कहा कि आतंकवाद के अलावा, अबू सलेम के खिलाफ हत्या, हत्या की आपराधिक साजिश और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं, जिससे वह किसी भी माफी या छूट के लिए अयोग्य है.

इसके अलावा, जेल विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक सुहास वार्के ने एक हलफनामा में बताया कि सलेम 1993 के बम धमाकों के बाद विदेश भाग गया था.

सलेम ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सलेम को राहत देने से मना कर दिया था, और साफ कहा था कि उसने समाज के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है; इसलिए, उसकी सजा में कोई छूट देने का सवाल ही नहीं उठता.