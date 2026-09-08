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राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने समन रद्द करने से किया इनकार

पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर शिकायत, 2019 का है मामला. पढ़ें पूरी खबर.

Rahul Gandhi
लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 12:25 PM IST

3 Min Read
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मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया. यह समन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि की शिकायत के मामले में जारी किया गया था. अपने एक बयान में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को "कमांडर-इन-थीफ" (चोरों का कमांडर) कहा था.

जस्टिस एन.आर. बोरकर की सिंगल बेंच ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ गांधी की याचिका खारिज कर दी.हालांकि, हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टालने का अपना 2021 का आदेश जारी रखा, ताकि गांधी अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकें.

जस्टिस बोरकर ने कहा कि कोर्ट को मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई "खराबी या गैर-कानूनी बात" नहीं मिली, इसलिए इसमें दखल देने की कोई वजह नहीं है. हाई कोर्ट ने कहा, "इस कोर्ट को आदेश में कोई कमी नहीं मिली. इसलिए, याचिका खारिज की जाती है."

लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने गिरगांव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त, 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया था. यह आदेश एम.एच. श्रीश्रीमाल की शिकायत पर जारी किया गया था, जिन्होंने खुद को सत्ताधारी बीजेपी का सदस्य बताया था.

कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि की यह शिकायत 2018 में राफेल फाइटर जेट डील को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ गांधी की "कमांडर-इन-थीफ" वाली टिप्पणी के लिए दर्ज की गई थी.हाई कोर्ट ने नवंबर 2021 में मजिस्ट्रेट को मानहानि की शिकायत पर सुनवाई टालने का निर्देश दिया था, जिसका मतलब था कि कांग्रेस नेता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत नहीं थी.

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गांधी ने सितंबर 2018 में राजस्थान में एक सार्वजनिक भाषण में पीएम मोदी की बदनामी की थी.गांधी के वकील सुदीप पसबोला और एडवोकेट कुशल मोर ने दलील दी कि शिकायत बेबुनियाद थी और शिकायतकर्ता के पास इसे दायर करने का कोई अधिकार (locus standi) नहीं था.

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पीड़ित पक्ष नहीं था और इसलिए ऐसी शिकायत दायर नहीं कर सकता.श्रीश्रीमाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पीएम मोदी के खिलाफ रैली में की गई टिप्पणियों के अलावा, गांधी ने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था और प्रधानमंत्री को "कमांडर-इन-थीफ" (चोरों का कमांडर) कहा था.शिकायतकर्ता के अनुसार, इन बयानों का मतलब बीजेपी के सभी सदस्यों और पीएम मोदी से जुड़े भारतीय नागरिकों पर चोरी का सीधा आरोप लगाना था.श्रीश्रीमाल ने हाई कोर्ट में गांधी की याचिका का विरोध किया था.

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