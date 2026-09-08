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राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने समन रद्द करने से किया इनकार

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ( ANI )

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया. यह समन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि की शिकायत के मामले में जारी किया गया था. अपने एक बयान में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को "कमांडर-इन-थीफ" (चोरों का कमांडर) कहा था. जस्टिस एन.आर. बोरकर की सिंगल बेंच ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ गांधी की याचिका खारिज कर दी.हालांकि, हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टालने का अपना 2021 का आदेश जारी रखा, ताकि गांधी अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकें. जस्टिस बोरकर ने कहा कि कोर्ट को मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई "खराबी या गैर-कानूनी बात" नहीं मिली, इसलिए इसमें दखल देने की कोई वजह नहीं है. हाई कोर्ट ने कहा, "इस कोर्ट को आदेश में कोई कमी नहीं मिली. इसलिए, याचिका खारिज की जाती है." लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने गिरगांव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त, 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया था. यह आदेश एम.एच. श्रीश्रीमाल की शिकायत पर जारी किया गया था, जिन्होंने खुद को सत्ताधारी बीजेपी का सदस्य बताया था.