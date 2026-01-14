ETV Bharat / bharat

BMC Election 2026: उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन को चुनौती देने वाली MNS समेत 5 याचिका HC से खारिज

मुंबई: महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव 2026 का मतदान गुरुवार 15 जनवरी को होना है. इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस गौतम अखंड की पीठ ने 66 उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचित होने को लेकर दायर की गई मनसे (MNS) समेत पांच याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने भी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे विपक्ष को कोई राहत नहीं मिली. कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवाड़, जलगांव और छत्रपति संभाजी नगर में राज्य में सत्ताधारी पार्टी के बड़ी संख्या में उम्मीदवार बिना विरोध के चुने गए.

विपक्ष ने आरोप लगाया कि दबाव के कारण उनके उम्मीदवारों को नाम वापस लेने पर मजबूर किया गया. चुनाव आयोग से कोई ठोस राहत न मिलने पर, कुछ लोगों ने आखिरी उपाय के तौर पर कोर्ट जाने का फैसला किया. एमएनएस नेता अविनाश जाधव ने अपने वकील असीम सरोदे के जरिए इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया. लेकिन, अर्जेंट सुनवाई की कोशिशों के बावजूद, उन्हें 20 जनवरी की सुनवाई डेट दी गई.

यह कहते हुए कि इसमें बहुत देर हो जाएगी, याचिकाकर्ताओं ने तुरंत सुनवाई के लिए बुधवार को फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. फलस्वरूप बुधवार को सुबह के सेशन में हाई कोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ऑनलाइन मौजूद असीम सरोदे ने पीठ को बताया कि उनकी याचिका भी इसी तरह के चुनावों से जुड़ी है. उन्होंने कहा कि वे खुद चुनावों का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिना विरोध के चुनावों का विरोध कर रहे हैं.

चीफ जस्टिस ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा, "आप गलत बयान दे रहे हैं. आपकी दलीलें गलत बातों पर आधारित हैं. इसलिए, हम आप पर जुर्माना लगा रहे हैं और आपकी याचिका खारिज कर रहे हैं. आपने यह झूठा बयान क्यों दिया कि आपकी याचिका दूसरी याचिकाओं जैसी ही है? किसी पार्टी को ऐसी गलत जानकारी देने में आपको क्या जल्दी या डर था?" चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं से इस बारे में भी सवाल किया. क्योंकि याचिकाकर्ता संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, इसलिए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दीं. एमएनएस और कांग्रेस की याचिका किस बारे में थीं? अविनाश जाधव और दूसरों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें चुनाव अधिकारी की भूमिका पर शक जताया गया था.

एमएनएस ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि विरोधियों को राजनीतिक दबाव, डराने-धमकाने और पैसे बांटकर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर किया गया. याचिका में नगर निगम चुनाव में बिना विरोध चुने गए उम्मीदवारों के चुनाव को भी चुनौती दी गई. अविनाश जाधव और समीर गांधी ने इनमें से एक याचिका फाइल की थी. केडीएमसी और ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में बड़ी संख्या में प्रत्याशी बिना किसी विरोध के चुने गए.