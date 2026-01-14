ETV Bharat / bharat

BMC Election 2026: उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन को चुनौती देने वाली MNS समेत 5 याचिका HC से खारिज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनसे समेत पांच अन्य की निर्विरोध चुनाव के खिलाफ याचिका खारिज कर दी.

MUMBAI HIGH COURT
बॉम्बे हाई कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 14, 2026 at 4:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव 2026 का मतदान गुरुवार 15 जनवरी को होना है. इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस गौतम अखंड की पीठ ने 66 उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचित होने को लेकर दायर की गई मनसे (MNS) समेत पांच याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने भी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे विपक्ष को कोई राहत नहीं मिली. कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवाड़, जलगांव और छत्रपति संभाजी नगर में राज्य में सत्ताधारी पार्टी के बड़ी संख्या में उम्मीदवार बिना विरोध के चुने गए.

विपक्ष ने आरोप लगाया कि दबाव के कारण उनके उम्मीदवारों को नाम वापस लेने पर मजबूर किया गया. चुनाव आयोग से कोई ठोस राहत न मिलने पर, कुछ लोगों ने आखिरी उपाय के तौर पर कोर्ट जाने का फैसला किया. एमएनएस नेता अविनाश जाधव ने अपने वकील असीम सरोदे के जरिए इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया. लेकिन, अर्जेंट सुनवाई की कोशिशों के बावजूद, उन्हें 20 जनवरी की सुनवाई डेट दी गई.

यह कहते हुए कि इसमें बहुत देर हो जाएगी, याचिकाकर्ताओं ने तुरंत सुनवाई के लिए बुधवार को फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. फलस्वरूप बुधवार को सुबह के सेशन में हाई कोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ऑनलाइन मौजूद असीम सरोदे ने पीठ को बताया कि उनकी याचिका भी इसी तरह के चुनावों से जुड़ी है. उन्होंने कहा कि वे खुद चुनावों का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिना विरोध के चुनावों का विरोध कर रहे हैं.

चीफ जस्टिस ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा, "आप गलत बयान दे रहे हैं. आपकी दलीलें गलत बातों पर आधारित हैं. इसलिए, हम आप पर जुर्माना लगा रहे हैं और आपकी याचिका खारिज कर रहे हैं. आपने यह झूठा बयान क्यों दिया कि आपकी याचिका दूसरी याचिकाओं जैसी ही है? किसी पार्टी को ऐसी गलत जानकारी देने में आपको क्या जल्दी या डर था?" चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं से इस बारे में भी सवाल किया. क्योंकि याचिकाकर्ता संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, इसलिए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दीं. एमएनएस और कांग्रेस की याचिका किस बारे में थीं? अविनाश जाधव और दूसरों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें चुनाव अधिकारी की भूमिका पर शक जताया गया था.

एमएनएस ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि विरोधियों को राजनीतिक दबाव, डराने-धमकाने और पैसे बांटकर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर किया गया. याचिका में नगर निगम चुनाव में बिना विरोध चुने गए उम्मीदवारों के चुनाव को भी चुनौती दी गई. अविनाश जाधव और समीर गांधी ने इनमें से एक याचिका फाइल की थी. केडीएमसी और ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में बड़ी संख्या में प्रत्याशी बिना किसी विरोध के चुने गए.

याचिका में मांग की गई कि अगर कोई उम्मीदवार बिना किसी विरोध के चुना जाता है, तो भी वोटर्स को 'NOTA' (None of the Above) का ऑप्शन मिलना चाहिए. राज्य के 29 नगर निगमों में से 66 उम्मीदवारों को वोटिंग से पहले ही विजेता घोषित कर दिया गया है. भाजपा ने बिना विरोध के उम्मीदवार चुनने में बढ़त बना ली है. भाजपा के 44 उम्मीदवार बिना विरोध के चुने गए हैं. शिंदे की शिवसेना दूसरे नंबर पर है, जिसके 19 पार्षद बिना विरोध के चुने गए हैं.

अकेले कल्याण-डोंबिवली में, भाजपा के सबसे ज़्यादा 14 उम्मीदवार बिना विरोध के जीते हैं, उसके बाद शिवसेना के 6 उम्मीदवार हैं. उसके बाद, मालेगांव में अजित पवार की एनसीपी के दो और इस्लाम पार्टी का एक उम्मीदवार बिना विरोध के चुना गया है.

मुंबई हाई कोर्ट ने एमएनएस नेता अविनाश जाधव की बिना विरोध चुनाव के अहम मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. इसी तरह, हाई कोर्ट ने इसी विषय पर कांग्रेस नेता समीर गांधी की याचिका पर भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

असल में, याचिका में एक बहुत ही सीधी सी मांग की गई थी कि बिना विरोध के चुनाव के बारे में राज्य चुनाव आयोग जो जांच कर रहा है, वह गलत तरीके से की जा रही है, और यह जांच एक तय समय सीमा के अंदर मुंबई हाई कोर्ट की देखरेख में की जानी चाहिए. हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील असीम सरोदे ने कहा कि मामले पर कोई संवैधानिक या कानूनी संज्ञान लिए बिना और याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए, अदालत ने बुधवार को उन्हें खारिज कर दिया.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट: ससुर की मौत के बाद विधवा हुई हिंदू बहू को उनकी संपत्ति से गुज़ारा भत्ता पाने का हक

TAGGED:

MUNICIPAL CORPORATION ELECTION
ELECTION COMMISSION
MNS
MUMBAI HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.