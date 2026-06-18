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बॉम्बे हाईकोर्ट का 340 करोड़ रुपये के टैक्स चोरी मामले में खेमानी बंधुओं को राहत देने से इनकार

सीबीआई ने इन आर्थिक अपराधों के लिए खेमानी भाइयों के खिलाफ केस शुरू किया है.

Bombay high court
बॉम्बे हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 8:59 AM IST

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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्साइज ड्यूटी और वैट का पेमेंट न करके 340 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में सुरेश खेमानी और अशोक खेमानी को बड़ा झटका दिया है.

जस्टिस शिवकुमार डिगे ने इस मामले में क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द करने की उनकी अर्जी को बिना कोई राहत दिए खारिज कर दिया. इसलिए अब दोनों के खिलाफ फॉर्मल ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है.

क्या है पूरा मामला
आरोप है कि 2005 और 2010 के बीच रॉयल डिस्टिलरीज और खेमानी डिस्टिलरीज नाम की कंपनियों ने काफी मात्रा में एक्साइज ड्यूटी और वैट की चोरी की. इसके अलावा सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि उन्होंने इस टैक्स चोरी को आसान बनाने के लिए जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया.

सीबीआई ने इन फाइनेंशियल अपराधों के लिए खेमानी भाइयों के खिलाफ केस शुरू किया है. हालांकि, भाइयों ने सीबीआई द्वारा शुरू की गई क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी.

खेमानी भाइयों की दलील
पिटीशन पर जस्टिस शिवकुमार डिगे की अध्यक्षता वाली सिंगल-जज बेंच ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान, पिटीशनर्स के वकील ने दलील दी कि संबंधित एक्साइज और वैट डिपार्टमेंट्स ने उन्हें पहले ही आरोपों से बरी कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस बरी होने के बाद उन्हीं आरोपों के आधार पर क्रिमिनल ट्रायल जारी रखना कानूनी तौर पर सही नहीं है.

हाई कोर्ट का फैसला
हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और खेमानी भाइयों को राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि डिपार्टमेंटल जांच का तरीका क्रिमिनल ट्रायल से बिल्कुल अलग होता है. हालांकि सबूतों की कमी की वजह से नोटिस रद्द कर दिए गए, लेकिन सीबीआई के पास दोनों लोगों की साजिश, नकली बिल बनाने और सरकारी खजाने से धोखाधड़ी के बारे में काफी सबूत हैं.

इसलिए, क्रिमिनल कार्रवाई के शुरुआती स्टेज में आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज करना ठीक नहीं होगा. यह देखते हुए कि आरोपों और असल बातों को ट्रायल के दौरान सबूतों से परखा जाना चाहिए. हाई कोर्ट ने खेमानी भाइयों की अर्जी खारिज कर दी और उन्हें कोई राहत देने से मना कर दिया.

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