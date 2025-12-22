ETV Bharat / bharat

'साफ और हेल्दी हवा में सांस...', बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई

हाई कोर्ट ने कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के इंसानी बस्तियों पर पड़ने वाले असर को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई.

Bombay high court
बॉम्बे हाई कोर्ट (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 8:29 PM IST

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के मामले को लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर सीरियस नहीं हैं. प्रशासन को जनता को हल्के में नहीं लेना चाहिए. राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखें कि साफ और हेल्दी हवा में सांस लेना भी लोगों का फंडामेंटल राइट है.

हाई कोर्ट ने आगे कहा कि डंपिंग ग्राउंड से आने वाली बदबू छोटे बच्चों को भी परेशान कर सकती है. इसलिए, इस प्रॉब्लम के बारे में शिकायत दूर करने के लिए 24/7 हेल्पलाइन बनाना कॉन्ट्रैक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है. अगर ऐसा नहीं किया गया, तो हमें सख्त निर्देश जारी करने होंगे.

कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई
साथ ही राज्य सरकार को बुधवार की सुनवाई के दौरान इस मामले पर डिटेल में जवाब देने का निर्देश दिया गया है. कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के इंसानी बस्तियों पर पड़ने वाले असर को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई. हमें पूरी तरह पता है कि यहां के लोग अभी क्या झेल रहे हैं. इसलिए, एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों की भलाई के लिए सर्विस देनी चाहिए, न कि इसका कमर्शियलाइजेशन करना चाहिए.

मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि डंपिंग ग्राउंड की एक तय कैपेसिटी होती है, लेकिन वहां डंप होने वाले कचरे की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है. क्या आप इस इलाके से आने वाली बदबू के मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं?

'शिकायतों का एक घंटे के अंदर जवाब देना जरूरी'
जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और आरती साठे की बेंच ने सोमवार को सवाल किया. कोर्ट ने राज्य सरकार को कंजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए तुरंत 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू करने का भी निर्देश दिया. उन्हें एक ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए जहां लोग ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज करा सकें. इन शिकायतों का एक घंटे के अंदर जवाब देना जरूरी होना चाहिए. नहीं तो, हमें कॉन्ट्रैक्टर पर नजर रखने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट जारी करना होगा.

इस संबंध में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की देखरेख में एक कमेटी ने पिटीशनर्स के साथ मीटिंग की है और उनकी चिंताएं सुनी हैं. पिटीशनर्स ने हाई कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चीफ सेक्रेटरी समेत पांच मेंबर की एक कमेटी बनाई है.

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि इस बारे में तुरंत उठाए जाने वाले कदमों के बारे में IIT बॉम्बे के साथ बातचीत चल रही है. हाई कोर्ट ने पहले चीफ सेक्रेटरी को, जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की देखरेख में डंपिंग के असर की स्टडी करने के लिए पांच मेंबर की एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था. लेकिन, कमेटी ने एक मीटिंग करने के अलावा कुछ नहीं किया.

'एडमिनिस्ट्रेशन गोलमोल जवाब देता है'
पिटीशनर्स ने पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट को बताया था कि जब इस बारे में पूछा जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन गोलमोल जवाब देता है. कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड को लेकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) बॉम्बे हाई कोर्ट में एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट दयानंद स्टैलियन के NGO, वनशक्ति ने फाइल की थी.

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की प्लानिंग की कमी के कारण, कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से आने वाली बदबू के कारण आस-पास के इलाकों के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है. मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में रोजाना लगभग 6,500 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट इकट्ठा होता है, जिसमें से 90 परसेंट कांजुरमार्ग लैंडफिल में डंप किया जाता है.

बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीमा के अंदर चार लैंडफिल में सेबोरीवली में गोराई लैंडफिल 2017 से बंद है और मुलुंड लैंडफिल को बंद करने का प्रोसेस चल रहा है. इसलिए, मुंबई का सारा सॉलिड वेस्ट पूर्वी उपनगरों में देवनार और कांजुरमार्ग लैंडफिल में ले जाया जा रहा है.

देवनार लैंडफिल की जमीन भी धारावी प्रोजेक्ट के लिए दे दी गई है, इसलिए अगर इस लैंडफिल को भी जल्द ही बंद करना पड़ा, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कोई दूसरी जगह मौजूद नहीं है. ऐसे में प्रशासन इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया है कि मुंबई के सॉलिड वेस्ट को कहां डिस्पोज किया जाए.

संपादक की पसंद

