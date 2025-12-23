ETV Bharat / bharat

मुंबई में वायु प्रदूषण: हाई कोर्ट ने BMC कमिश्नर को लगाई फटकार, कल तक मांगी रिपोर्ट

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) शहर की वायु गुणवत्ता दिन-ब-दिन खराब होने के बावजूद पूरे साल कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए. चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने कोर्ट में पेश हुए बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी से कई सवाल किए. हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि मुंबई की वायु गुणवत्ता दिल्ली की तरह होने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए, नहीं तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे. हाई कोर्ट ने कमिश्नर भूषण गगरानी को फटकार लगाते हुए उन्हें याद दिलाया कि साफ हवा में सांस लेना हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है, और इस लक्ष्य के लिए काम करना उनका बुनियादी कर्तव्य है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर कमिश्नर सही कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कोर्ट को दखल देना होगा. हाई कोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर से कल तक रिपोर्ट देने का कहा है. बॉम्बे हाई कोर्ट (ETV Bharat) वायु प्रदूषण रोकने में BMC नाकाम!

बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में बृहन्मुंबई नगर निगम की नाकामी सामने आई है. BMC ने नवंबर 2023 में पारित हाई कोर्ट के आदेश पर एक साल तक कुछ नहीं किया. जब अक्टूबर में केस फिर से सुनवाई के लिए आया तो हाई कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया. इससे नगर निगम प्रशासन को एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन यह साफ है कि इन एक्शन का ज्यादा असर नहीं हुआ है. हालांकि कोई भी विकास का काम नहीं रोका जा सकता, लेकिन हाई कोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई के दौरान MPCB और BMC को इन जगहों पर काम करने वाले मजदूरों में सांस की गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया.