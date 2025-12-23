मुंबई में वायु प्रदूषण: हाई कोर्ट ने BMC कमिश्नर को लगाई फटकार, कल तक मांगी रिपोर्ट
मुंबई में वायु प्रदूषण मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि साफ हवा में सांस लेना हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है.
Published : December 23, 2025 at 4:32 PM IST
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) शहर की वायु गुणवत्ता दिन-ब-दिन खराब होने के बावजूद पूरे साल कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए. चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने कोर्ट में पेश हुए बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी से कई सवाल किए. हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि मुंबई की वायु गुणवत्ता दिल्ली की तरह होने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए, नहीं तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे.
हाई कोर्ट ने कमिश्नर भूषण गगरानी को फटकार लगाते हुए उन्हें याद दिलाया कि साफ हवा में सांस लेना हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है, और इस लक्ष्य के लिए काम करना उनका बुनियादी कर्तव्य है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर कमिश्नर सही कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कोर्ट को दखल देना होगा. हाई कोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर से कल तक रिपोर्ट देने का कहा है.
वायु प्रदूषण रोकने में BMC नाकाम!
बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में बृहन्मुंबई नगर निगम की नाकामी सामने आई है. BMC ने नवंबर 2023 में पारित हाई कोर्ट के आदेश पर एक साल तक कुछ नहीं किया. जब अक्टूबर में केस फिर से सुनवाई के लिए आया तो हाई कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया. इससे नगर निगम प्रशासन को एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन यह साफ है कि इन एक्शन का ज्यादा असर नहीं हुआ है. हालांकि कोई भी विकास का काम नहीं रोका जा सकता, लेकिन हाई कोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई के दौरान MPCB और BMC को इन जगहों पर काम करने वाले मजदूरों में सांस की गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया.
हाई कोर्ट द्वारा गठित पांच सदस्यों की कमेटी ने मुंबई में खराब वायु गुणवत्ता वाले 36 हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया है. एमिकस क्यूरी डेरियस खंबाटा ने कोर्ट के सामने दावा किया कि निर्माण कार्यों और सड़कों से उड़ने वाली धूल 50 से 60 प्रतिशत प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है. चूंकि रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े अहम थे, इसलिए कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर भूषण गगरानी और MPCB सचिव को मंगलवार को खुद पेश होकर सफाई देने का निर्देश दिया था.
बीएमसी कमिश्नर पर सवालों की बौछार
चीफ जस्टिस ने बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी से कई सवाल किए, जैसे: आपने 2 नवंबर, 2023 के आदेश और AQI पर कब ध्यान दिया? स्टेटस रिपोर्ट कब ली गई? कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद आपने क्या एक्शन लिया? क्या आपको हाई कोर्ट के एतराज जताने के बाद ही पता चला? कितनी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर शीट मेटल फेंसिंग नहीं है? नोटिस जारी करने के बाद क्या एक्शन लिया गया, कितने औचक दौरे किए गए और ये दौरे कब हुए.
इन सवालों की बौछार के बाद बीएमसी कमिश्नर चुप दिखे. वह किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. इसलिए, दोनों अधिकारियों को बुधवार की सुनवाई में फिर से पेश होने का निर्देश दिया गया ताकि तुरंत उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी जा सके.
प्रदूषण के कारण मुंबई की वायु गुणवत्ता खराब हो गई है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो साल पहले इस मामले पर खुद से संज्ञान लिया था. इस याचिका पर अभी चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अनखड़ की बेंच के सामने सुनवाई हो रही है.
यह भी पढ़ें- गुजरात: अरावली को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग, साबरकांठा में विरोध प्रदर्शन