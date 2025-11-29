बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 साल बाद स्कूल सर्टिफिकेट में छात्र का नाम बदलने का दिया आदेश
छात्र ने 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, क्योंकि स्कूल, कॉलेज और बोर्ड ने नाम बदलने से मना कर दिया था.
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया कि किसी को भी बिना किसी जरूरी वजह के सिर्फ इसलिए अपना नाम बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि उसे अपना नाम पसंद नहीं है. हालांकि, यह इजाजत उस छात्र को दी गई है जिसने एक विशिष्ट मामले के तौर पर याचिका दायर की थी. क्योंकि बदकिस्मती से, छात्र के दिनों में फाइल की गई याचिका पर फैसला 14 साल बाद उस तक पहुंचा है.
एक छात्र ने इस बारे में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस छात्र के पिता हिंदू और मां क्रिश्चियन थीं. बर्थ सर्टिफिकेट पर उसका नाम हिंदू पद्धति के हिसाब से दर्ज था. लेकिन, स्कूल सर्टिफिकेट पर क्रिश्चियन नाम दर्ज था. जिसकी वजह से उसके 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट में क्रिश्चियन नाम दर्ज हो गया. कुछ समय बाद, जब उसे करियर में दिक्कतें आने लगीं, तो स्टूडेंट ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि कोर्ट एजुकेशन बोर्ड को शैक्षणिक सर्टिफिकेट में नाम बदलने का आदेश दे.
हाई कोर्ट का फैसला
बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अश्विन भोबे की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की. महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड ने अदालत में छात्र की याचिका का विरोध किया और दलील दी कि इस छात्र की मांग नहीं मानी जानी चाहिए, अगर इस छात्र का नाम बदलने की इजाजत दी गई, तो यह फैसला पत्थर की लकीर हो जाएगा. बोर्ड ने इस बात का डर जताया था कि सैकड़ों छात्र आगे आएंगे. किसी को भी अपनी पसंद और पसंद के हिसाब से अपना नाम बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती.
हालांकि, कोर्ट ने माना कि इस छात्र का मामला अलग है. उसने अब तय कर लिया है कि उसका नाम क्या होना चाहिए. लेकिन बचपन में उसके साथ जो हुआ, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी. लड़के के बर्थ सर्टिफिकेट पर हिंदू नाम और सरनेम है. हालांकि, स्कूल ने क्रिश्चियन नाम और सरनेम दर्ज किया है. स्कूल में उसकी जाति भी हिंदू लिखी है. इसलिए, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि छात्र का नाम बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से ही उसके स्कूल सर्टिफिकेट में होना चाहिए. पीठ ने 10वीं और 12वीं बोर्ड को उसके एजुकेशन सर्टिफिकेट में उसका नाम बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से दर्ज कर उसे नया सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया.
छात्र के पिता को एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार था. उससे शादी करने के लिए उसने अपना धर्म बदलकर क्रिश्चियन नाम रख लिया. हालांकि, कुछ समय बाद उनका तलाक हो गया. इस बीच, लड़के का स्कूल में एडमिशन कराते समय क्रिश्चियन नाम रजिस्टर हो गया. इसलिए, स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट पर क्रिश्चियन नाम ही रहा.
बाद में, इस लड़के ने बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से सरकारी राजपत्र में अपना नाम बदल लिया. राजपत्र में वही सरकारी एंट्री छपी थी. इसी गजट के आधार पर उसने 18 साल की उम्र में एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर अपना नाम बदलने का अनुरोध करते हुए आवेदन दिया. हालांकि, स्कूल, कॉलेज और बोर्ड ने इन आवेदनों को स्वीकार नहीं किया. बाद में लड़के ने साल 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की. उस समय यह लड़का सिर्फ 18 साल का था. आखिरकार, 14 साल बाद, हाई कोर्ट ने छात्र के हक में फैसला सुनाया.
