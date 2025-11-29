ETV Bharat / bharat

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 साल बाद स्कूल सर्टिफिकेट में छात्र का नाम बदलने का दिया आदेश

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया कि किसी को भी बिना किसी जरूरी वजह के सिर्फ इसलिए अपना नाम बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि उसे अपना नाम पसंद नहीं है. हालांकि, यह इजाजत उस छात्र को दी गई है जिसने एक विशिष्ट मामले के तौर पर याचिका दायर की थी. क्योंकि बदकिस्मती से, छात्र के दिनों में फाइल की गई याचिका पर फैसला 14 साल बाद उस तक पहुंचा है.

एक छात्र ने इस बारे में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस छात्र के पिता हिंदू और मां क्रिश्चियन थीं. बर्थ सर्टिफिकेट पर उसका नाम हिंदू पद्धति के हिसाब से दर्ज था. लेकिन, स्कूल सर्टिफिकेट पर क्रिश्चियन नाम दर्ज था. जिसकी वजह से उसके 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट में क्रिश्चियन नाम दर्ज हो गया. कुछ समय बाद, जब उसे करियर में दिक्कतें आने लगीं, तो स्टूडेंट ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि कोर्ट एजुकेशन बोर्ड को शैक्षणिक सर्टिफिकेट में नाम बदलने का आदेश दे.

हाई कोर्ट का फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अश्विन भोबे की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की. महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड ने अदालत में छात्र की याचिका का विरोध किया और दलील दी कि इस छात्र की मांग नहीं मानी जानी चाहिए, अगर इस छात्र का नाम बदलने की इजाजत दी गई, तो यह फैसला पत्थर की लकीर हो जाएगा. बोर्ड ने इस बात का डर जताया था कि सैकड़ों छात्र आगे आएंगे. किसी को भी अपनी पसंद और पसंद के हिसाब से अपना नाम बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती.

हालांकि, कोर्ट ने माना कि इस छात्र का मामला अलग है. उसने अब तय कर लिया है कि उसका नाम क्या होना चाहिए. लेकिन बचपन में उसके साथ जो हुआ, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी. लड़के के बर्थ सर्टिफिकेट पर हिंदू नाम और सरनेम है. हालांकि, स्कूल ने क्रिश्चियन नाम और सरनेम दर्ज किया है. स्कूल में उसकी जाति भी हिंदू लिखी है. इसलिए, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि छात्र का नाम बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से ही उसके स्कूल सर्टिफिकेट में होना चाहिए. पीठ ने 10वीं और 12वीं बोर्ड को उसके एजुकेशन सर्टिफिकेट में उसका नाम बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से दर्ज कर उसे नया सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया.