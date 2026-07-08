बॉम्बे हाईकोर्ट का अभिनेत्री प्रीति जिंटा की AI से बनी तस्वीरें, डीपफेक और मॉर्फ्ड तस्वीरें हटाने का आदेश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बिना इजाजत, बदला हुआ कंटेंट किसी व्यक्ति के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है.
Published : July 8, 2026 at 5:23 PM IST
मुंबई : बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा के एआई से बनाए गए फोटो, वीडियो और मॉर्फ्ड कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे. अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने बुधवार को इस एआई-जनरेटेड डीपफेक कंटेंट को हटाने के आदेश जारी किए.
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि "संविधान हर किसी को अपनी पसंद से जिंदगी जीने का बुनियादी अधिकार देता है, जिसमें व्यक्तिगत गोपनीयता का अधिकार भी शामिल है, और कहा कि दूसरों के लिए किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व का फायदा उठाना गलत है.
हाई कोर्ट ने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रीति जिंटा से जुड़ा आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया और संबंधित पार्टियों को इसे दोबारा अपलोड करने से रोकने के लिए रोक लगा दी. इस मामले में, गूगल, एक्स, और मेटा (फेसबुक) जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वे पूरा सहयोग करने को तैयार हैं.
हालांकि, उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक कंटेंट यूजर्स ने अपलोड किया था. इसलिए, उन्होंने दावा किया कि वे इसके लिए न तो जिम्मेदार हैं और न ही इस बारे में किसी कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं.
उन्होंने यह भी माना कि अगर कोर्ट रोक लगाता है, तो खास कंटेंट हटाया जा सकता है. याचिका में कुछ पब्लिकेशन और यूजर्स को लेकर भी आपत्तियां उठाई गई थीं.
इन आपत्तियों को मानते हुए और यह मानते हुए कि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना गलत है, कोर्ट ने संबंधित पार्टियों के खिलाफ रोक के आदेश जारी किए. प्रीति जिंटा की याचिका में कहा गया है कि उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल उनकी पहले से मंजूरी के बिना विज्ञापनों, प्रचार और दूसरे कामों के लिए किया जा रहा है.
उन्होंने दावा किया कि इस तरह के कामों से उनके व्यक्तित्व अधिकार का उल्लंघन हुआ और उनकी लोकप्रियता और निजी जीवन पर बुरा असर पड़ा. याचिका पर जस्टिस माधव जामदार की अध्यक्षता वाली सिंगल-जज पीठ ने सुनवाई की. गूगल, एक्स और मेटा समेत 13 लोगों को नोटिस जारी करके उनसे प्रीति जिंटा की याचिका पर जवाब देने को कहा गया था.
सभी पार्टियों को सुनने और याचिकाकर्ता की दलीलें मानने के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रीति जिंटा को राहत दी और बुधवार को याचिका का निपटारा कर दिया. अपनी याचिका में प्रीति जिंटा ने आरोप लगाया कि एआई से बनाए गए डीपफेक वीडियो और मॉर्फ्ड फोटोग्राफ्स में उन्हें दिखाया गया है.
उन्होंने आगे दावा किया कि चैटबॉट-स्टाइल बातचीत और दूसरा कंटेंट उनकी सहमति के बिना अलग-अलग सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बनाया और सर्कुलेट किया गया.
याचिका में संबंधित वेबसाइटों को ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाने और उनकी इजाजत के बिना एआई से बना या बदला हुआ कोई भी कंटेंट पब्लिश करने से हमेशा के लिए रोकने का आदेश मांगा गया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये अनुरोध मान लिया है.
हाल ही में, कई सेलिब्रिटीज ने अपने व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा करने या अपने प्रचार अधिकार (publicity rights) से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस सूची में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, आशा भोसले, सुनील शेट्टी, कार्तिक आर्यन और कई दूसरे जाने-माने नाम शामिल हैं.
ये भी पढ़ें- बेंगलुरु: पति की हत्यारी महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा, काम नहीं आए झूठे दावे