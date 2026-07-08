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बॉम्बे हाईकोर्ट का अभिनेत्री प्रीति जिंटा की AI से बनी तस्वीरें, डीपफेक और मॉर्फ्ड तस्वीरें हटाने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट का अभिनेत्री प्रीति जिंटा की AI से बनी तस्वीरें हटाने का आदेश. ( ETV Bharat )

मुंबई : बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा के एआई से बनाए गए फोटो, वीडियो और मॉर्फ्ड कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे. अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट ने बुधवार को इस एआई-जनरेटेड डीपफेक कंटेंट को हटाने के आदेश जारी किए. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि "संविधान हर किसी को अपनी पसंद से जिंदगी जीने का बुनियादी अधिकार देता है, जिसमें व्यक्तिगत गोपनीयता का अधिकार भी शामिल है, और कहा कि दूसरों के लिए किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व का फायदा उठाना गलत है. हाई कोर्ट ने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रीति जिंटा से जुड़ा आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया और संबंधित पार्टियों को इसे दोबारा अपलोड करने से रोकने के लिए रोक लगा दी. इस मामले में, गूगल, एक्स, और मेटा (फेसबुक) जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वे पूरा सहयोग करने को तैयार हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक कंटेंट यूजर्स ने अपलोड किया था. इसलिए, उन्होंने दावा किया कि वे इसके लिए न तो जिम्मेदार हैं और न ही इस बारे में किसी कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं. उन्होंने यह भी माना कि अगर कोर्ट रोक लगाता है, तो खास कंटेंट हटाया जा सकता है. याचिका में कुछ पब्लिकेशन और यूजर्स को लेकर भी आपत्तियां उठाई गई थीं. इन आपत्तियों को मानते हुए और यह मानते हुए कि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना गलत है, कोर्ट ने संबंधित पार्टियों के खिलाफ रोक के आदेश जारी किए. प्रीति जिंटा की याचिका में कहा गया है कि उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल उनकी पहले से मंजूरी के बिना विज्ञापनों, प्रचार और दूसरे कामों के लिए किया जा रहा है.