'कोर्ट स्टाफ को इलेक्शन ड्यूटी', हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, बीएमसी ने मानी गलती
चुनाव ड्यूटी के लिए अदालत कर्मियों को बुलाने के मामले में बीएमसी प्रमुख ने गलती मानी.
Published : January 5, 2026 at 8:32 PM IST
मुंबई : कोर्ट कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाए जाने के मामले में ग्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई ने अपनी गलती मान ली है. बीएमसी ने बंबई हाईकोर्ट में बताया कि यह उनकी ओर से चूक थी. इसके बाद बीएमसी ने अपना आदेश वापस ले लिया. बीएमसी के आयुक्त भूषण गगरानी स्वयं पेश हुए थे. उन्होंने अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.
दरअसल, जैसे ही कोर्ट कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाए जाने को लेकर आदेश जारी हुआ, यह मामला तूल पकड़ने लगा. इसके बाद अदालत ने बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने बीएमसी के आयुक्त गगरानी के कार्यों के कानूनी आधार पर सवाल उठाया. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने की. उन्होंने नगर निकाय प्रमुख को सलाह दी कि वह खुद को बचाएं और आगामी चुनावों के लिए वैकल्पिक कर्मियों की तलाश करें.
इस मामले पर हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह स्वतः ही संज्ञान लिया था. हाईकोर्ट ने तुरंत ही सभी अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को नगर निकाय चुनाव की ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश देने वाले गगरानी के पत्रों पर रोक लगा दी और उनकी शक्ति एवं अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया.
कोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे बीएमसी आयुक्त को चुनाव ड्यूटी के लिए हाई कोर्ट या अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को कोई भी पत्र जारी करने से भी रोक दिया था.
इस मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट ने बीएमसी से कई सवाल पूछे. उन्होंने नगर निकाय प्रमुख को कहा कि आपके पास जब शक्ति नहीं है, तो ऐसे आदेश क्यों जारी करते हैं. कोर्ट ने पूछा कि किस प्रावधान के तहत आपको शक्तियां प्राप्त हैं और आप उन्हें किस आधार पर तलब कर सकते हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं है.
गगरानी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने अदालत से कहा कि आयुक्त द्वारा ऐसे पत्र जारी करना एक गलती है. उन्होंने कहा, "पत्र वापस ले लिए गए हैं." बेंच ने टिप्पणी की, "अब खुद को बचाओ". इस मामले पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी. बीएमसी आयुक्त ने 22 दिसंबर, 2025 को शहर की सभी अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को पत्र जारी कर चुनाव ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था.
सीएमएम ने आयुक्त और मुंबई शहर के कलेक्टर को सूचित किया कि हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के संबंध में एक प्रशासनिक निर्णय लिया था. उन्होंने अदालत कर्मियों को चुनाव ड्यूटी से छूट देने का अनुरोध किया. रजिस्ट्रार (निरीक्षण) द्वारा भी इसी प्रकार का एक पत्र भेजा गया था, जिसमें निकाय प्रमुख को उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश के बारे में सूचित किया गया था. इसके बावजूद, आयुक्त ने 29 दिसंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक पत्र जारी कर सूचित किया कि अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को छूट देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है.
हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में कहा कि सितंबर 2008 में, उच्च न्यायालय की प्रशासनिक न्यायाधीश समिति ने यह निर्णय लिया था कि उच्च न्यायालय और सभी अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से छूट दी जाएगी.
