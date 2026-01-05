ETV Bharat / bharat

'कोर्ट स्टाफ को इलेक्शन ड्यूटी', हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, बीएमसी ने मानी गलती

मुंबई : कोर्ट कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाए जाने के मामले में ग्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई ने अपनी गलती मान ली है. बीएमसी ने बंबई हाईकोर्ट में बताया कि यह उनकी ओर से चूक थी. इसके बाद बीएमसी ने अपना आदेश वापस ले लिया. बीएमसी के आयुक्त भूषण गगरानी स्वयं पेश हुए थे. उन्होंने अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.

दरअसल, जैसे ही कोर्ट कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाए जाने को लेकर आदेश जारी हुआ, यह मामला तूल पकड़ने लगा. इसके बाद अदालत ने बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने बीएमसी के आयुक्त गगरानी के कार्यों के कानूनी आधार पर सवाल उठाया. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने की. उन्होंने नगर निकाय प्रमुख को सलाह दी कि वह खुद को बचाएं और आगामी चुनावों के लिए वैकल्पिक कर्मियों की तलाश करें.

इस मामले पर हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह स्वतः ही संज्ञान लिया था. हाईकोर्ट ने तुरंत ही सभी अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को नगर निकाय चुनाव की ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश देने वाले गगरानी के पत्रों पर रोक लगा दी और उनकी शक्ति एवं अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया.

कोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे बीएमसी आयुक्त को चुनाव ड्यूटी के लिए हाई कोर्ट या अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को कोई भी पत्र जारी करने से भी रोक दिया था.

इस मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट ने बीएमसी से कई सवाल पूछे. उन्होंने नगर निकाय प्रमुख को कहा कि आपके पास जब शक्ति नहीं है, तो ऐसे आदेश क्यों जारी करते हैं. कोर्ट ने पूछा कि किस प्रावधान के तहत आपको शक्तियां प्राप्त हैं और आप उन्हें किस आधार पर तलब कर सकते हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं है.