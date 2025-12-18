ETV Bharat / bharat

तपोवन में पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव, राज्य सरकार और नासिक नगर निगम को हाई कोर्ट का नोटिस

बंबई हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

मुंबई: नासिक कुंभ मेले के दौरान साधु ग्राम बनाने के लिए तपोवन में 1800 पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को बंबई हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, नासिक नगर निगम और ट्री अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है. तपोवन में पेड़ों की कटाई के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका

कोर्ट ने मौखिक रूप से प्रशासन को फिलहाल पेड़ों की कटाई शुरू न करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल दी. इसके खिलाफ अब कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है. स्थानीय निवासी मधुकर जगताप ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि तपोवन में पेड़ों को न काटा जाए. याचिका पर चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच के सामने सुनवाई हुई. पेड़ों की कटाई को लेकर प्रशासन ने 11 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे. इसके मुताबिक, 17 दिसंबर तक नगर निगम प्रशासन के पास सैकड़ों आपत्तियां दर्ज की गईं और कानूनी तौर पर 45 दिनों के अंदर फैसला आने की उम्मीद है. हालांकि, मौजूदा हालात को देखते हुए प्रशासन तुरंत यह प्रोसेस शुरू कर सकता है. याचिकाकर्ताओं के वकील ओमकार वाब्ले ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि इसी डर से यह याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है. पिटीशन में यह भी दावा किया गया है कि चूंकि प्रपोज्ड साधु ग्राम के लिए दूसरी जमीन मौजूद है, इसलिए तपोवन में इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है.