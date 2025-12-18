ETV Bharat / bharat

तपोवन में पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव, राज्य सरकार और नासिक नगर निगम को हाई कोर्ट का नोटिस

तपोवन में पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव पर नासिक नगर निगम और राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

Bombay high court issued notice to Nshik municipal corporation and state govt. over tree cuttig at Tapovan
बंबई हाई कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 18, 2025 at 4:30 PM IST

मुंबई: नासिक कुंभ मेले के दौरान साधु ग्राम बनाने के लिए तपोवन में 1800 पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को बंबई हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, नासिक नगर निगम और ट्री अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है.

तपोवन में पेड़ों की कटाई के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका
कोर्ट ने मौखिक रूप से प्रशासन को फिलहाल पेड़ों की कटाई शुरू न करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल दी. इसके खिलाफ अब कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है. स्थानीय निवासी मधुकर जगताप ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि तपोवन में पेड़ों को न काटा जाए. याचिका पर चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच के सामने सुनवाई हुई.

पेड़ों की कटाई को लेकर प्रशासन ने 11 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे. इसके मुताबिक, 17 दिसंबर तक नगर निगम प्रशासन के पास सैकड़ों आपत्तियां दर्ज की गईं और कानूनी तौर पर 45 दिनों के अंदर फैसला आने की उम्मीद है.

हालांकि, मौजूदा हालात को देखते हुए प्रशासन तुरंत यह प्रोसेस शुरू कर सकता है. याचिकाकर्ताओं के वकील ओमकार वाब्ले ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि इसी डर से यह याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है. पिटीशन में यह भी दावा किया गया है कि चूंकि प्रपोज्ड साधु ग्राम के लिए दूसरी जमीन मौजूद है, इसलिए तपोवन में इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है.

क्या है मामला?
अगले साल नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले में देश भर से लाखों भक्तों के साथ-साथ साधु और संत इकट्ठा होंगे. उनके रहने के लिए तपोवन में एक बड़ा साधु ग्राम (साधुओं के लिए गांव) बनाया जा रहा है. साधु ग्राम के लिए करीब दो हजार पेड़ काटे जाएंगे. स्थानीय लोगों और कई एनवायरनमेंटलिस्ट ने इसका कड़ा विरोध किया है. एमएनएस (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) ने अब तपोवन में साधु ग्राम और एग्जीबिशन सेंटर (MICE हब) बनाने के लिए पेड़ों को काटने और फिर से लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है. इस पिटीशन में मुख्य मांग यह है कि नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तपोवन में पेड़ काटने से रोका जाए.

पिटीशन में उनकी मांगों में तपोवन में पेड़ न काटना और प्रपोज्ड एग्जीबिशन सेंटर प्रोजेक्ट पर रोक लगाना या उसे कैंसिल करना शामिल है. एडमिनिस्ट्रेशन ने आने वाले कुंभ मेले के लिए साधु ग्राम बनाने के लिए नासिक के तपोवन इलाके में लगभग 1800 पेड़ काटने का फैसला किया है.

इस फैसले का स्थानीय लोग और एनवायरनमेंटलिस्ट कड़ा विरोध कर रहे हैं. कई सेलिब्रिटी ने भी सोशल मीडिया पर इस कटाई के खिलाफ अपनी राय दी है. इसके बावजूद, कुछ भाजपा के नेता और स्थानीय प्रशासन इन पेड़ों को काटने पर अड़े हुए हैं. इसके अलावा, वे सार्वजनिक तौर पर इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं.

