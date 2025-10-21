ETV Bharat / bharat

ट्रेडमार्क विवाद: हाई कोर्ट ने फुटवियर कंपनी पर लगाया 50 लाख रुपये का जुर्माना

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अदालत से फैक्ट छिपाने के कारण 'डॉक्टर एक्स्ट्रा सॉफ्ट' के मालिक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

बॉम्बे हाई कोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2025 at 7:20 PM IST

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को फुटवियर निर्माता कंपनी 'डॉक्टर एक्स्ट्रा सॉफ्ट' के मालिक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने पाया कि कंपनी ने ट्रेडमार्क विवाद को लेकर दिल्ली स्थित एक प्रतिस्पर्धी कंपनी के खिलाफ मामले में अदालत से हस्तक्षेप करवाने के लिए तथ्य छिपाए थे.

जून में अदालत ने मालिक शोभन ठाकुर के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें दिल्ली स्थित प्रतिस्पर्धी कंपनी चैतन्य अरोड़ा और उनकी कंपनियों को 'डॉक्टर हेल्थ सुपर सॉफ्ट, डॉक्टर सुपर सॉफ्ट, डॉक्टर एक्स्ट्रा सॉफ्ट' ट्रेडमार्क के तहत फुटवियर बेचने से रोक दिया गया था.

चैतन्य अरोड़ा, जो आदेश के दौरान अदालत में मौजूद नहीं थे. उन्होंने एक हलफनामा दायर कर अदालत से आदेश रद्द करने की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि ठाकुर ने जानबूझकर मामले से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों को छिपाया था.

तथ्य छिपाकर हासिल किया आदेश
अरोड़ा और उनकी फर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हिरेन कामोद ने अदालत को बताया कि ठाकुर ने यह छिपाकर जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से इस अदालत के साथ धोखाधड़ी की है कि उनके फुटवियर ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र तक ही सीमित है और अन्य राज्यों पर लागू नहीं होता." इसके बावजूद, ठाकुर ने अदालत से एक ऐसा आदेश प्राप्त कर लिया जो पूरे भारत में लागू था.

शिकायत में डिस्कलेमर का उल्लेख करना भूले
वहीं, शोभन ठाकुर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि फर्म ने 'जानबूझकर अदालत से कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाया'. उन्होंने कहा कि बाद में ठाकुर द्वारा दायर हलफनामों में कहा गया था कि उन्होंने अपनी शिकायत में डिस्कलेमर का उल्लेख करना भूल गए थे और ऐसी गलतियां आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं.

हालांकि, जस्टिस आरिफ डॉक्टर की सिंगल बैंच ने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि ठाकुर का यह दावा करना स्पष्ट रूप से बेईमानी थी कि भौगोलिक सीमाएं मामले को प्रभावित नहीं करतीं. पीठ ने कहा कि ठाकुर ने जानबूझकर अदालत से तथ्यों को छिपाया था और उन्हें बेईमान करार दिया.

पीठ ने आगे कहा कि ठाकुर ने न केवल धोखाधड़ी के माध्यम से आदेश प्राप्त किया था, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश की थी कि प्रतिवादी द्वारा उनके खिलाफ सबूत पेश करने के बाद भी धोखाधड़ी जारी रहे.

'बेईमान और कपटपूर्ण आचरण'
यह देखते हुए कि ठाकुर अपने कार्यों के परिणामों से पूरी तरह वाकिफ थे अदालत ने कहा, " कोर्ट के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा वादी का बेईमान और कपटपूर्ण आचरण और जिस तरह से आदेश प्राप्त किया गया है, वह है. यह ऐसा है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता."

अदालत ने गौर किया कि अंतरिम आदेश के कारण अरोड़ा का पूरा कारोबार ठप हो गया है. अदालत ने ठाकुर को दो प्रतिवादियों - चैतन्य एंटरप्राइजेज और सोनू एंटरप्राइजेज के मालिक सोनू शाह - को 25-25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया.

