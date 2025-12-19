ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को मिली राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत, गिरफ्तारी वारंट हुआ था जारी

माणिकराव कोकाटे ने सजा के खिलाफ नासिक डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में अपील की थी.

Bombay High Court Big Relife To Manikrao Kokate
माणिकराव कोकाटे को मिली राहत (ETV Bharat)
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को एक सरकारी हाउसिंग स्कीम से जुड़े धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में जमानत दे दी. साथ ही अदालत ने उनकी दो साल की जेल की सजा सस्पेंड कर दी.

हालांकि, कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. यह देखते हुए कि पहली नजर में सबूत कोकाटे के शामिल होने की ओर इशारा करते हैं. एनसीपी नेता पर अपनी आय के बारे में गलत हलफनामा देकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए एक सरकारी स्कीम में फ्लैट हासिल करने का आरोप था.

फ्लैटों के आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में फर्स्ट-क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. मंत्री कोकाटे ने इस सजा के खिलाफ नासिक डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में अपील की थी. हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट ने कोकाटे की दो साल की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा था.

गुरुवार रात को, उन्होंने खेल और युवा मामलों के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. आज हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने कोकाटे को एक लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी है. इसलिए, फिलहाल कोकाटे की गिरफ्तारी टल गई है. हालांकि, हाई कोर्ट ने माणिकराव कोकाटे की सजा पर रोक नहीं लगाई है.

चूंकि कोकाटे को जमानत मिल गई है, इसलिए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. इससे पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उनकी गिरफ्तारी होगी. कोर्ट के फैसले के बाद अब उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल गई है. हालांकि, वे विधायक नहीं रहेंगे.

कोकाटे के वकील, रवि कदम ने दलील दी कि उन्हें बांद्रा के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोग्राफी हुई थी, और शुक्रवार दोपहर को उनकी SOS एंजियोप्लास्टी होनी थी. सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख ने कोकाटे की जमानत याचिका का विरोध किया. बता दें कि, नासिक जिला और सेशन कोर्ट ने मंगलवार को कोकाटे की सजा को बरकरार रखा.

कोकाटे के खिलाफ यह केस 1989-1992 का है, जिसमें EWS के लिए 30,000 रुपये सालाना इनकम लिमिट वाली एक हाउसिंग स्कीम शामिल थी. उन पर गलत इनकम एफिडेविट जमा करके स्कीम में अपने लिए एक फ्लैट लेने का आरोप था.

अंगूर और रबी की फसलों के लिए बैंक लोन के साथ-साथ कोपरगांव सहकारी शक्कर कारखाना (शुगर फैक्ट्री) के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि वह एक अमीर किसान थे जिनकी इनकम एलिजिबिलिटी लिमिट से कहीं अधिक थी.

