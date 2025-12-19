ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को मिली राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत, गिरफ्तारी वारंट हुआ था जारी

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को एक सरकारी हाउसिंग स्कीम से जुड़े धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में जमानत दे दी. साथ ही अदालत ने उनकी दो साल की जेल की सजा सस्पेंड कर दी.

हालांकि, कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. यह देखते हुए कि पहली नजर में सबूत कोकाटे के शामिल होने की ओर इशारा करते हैं. एनसीपी नेता पर अपनी आय के बारे में गलत हलफनामा देकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए एक सरकारी स्कीम में फ्लैट हासिल करने का आरोप था.

फ्लैटों के आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में फर्स्ट-क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. मंत्री कोकाटे ने इस सजा के खिलाफ नासिक डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में अपील की थी. हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट ने कोकाटे की दो साल की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा था.

गुरुवार रात को, उन्होंने खेल और युवा मामलों के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. आज हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने कोकाटे को एक लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी है. इसलिए, फिलहाल कोकाटे की गिरफ्तारी टल गई है. हालांकि, हाई कोर्ट ने माणिकराव कोकाटे की सजा पर रोक नहीं लगाई है.

चूंकि कोकाटे को जमानत मिल गई है, इसलिए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. इससे पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उनकी गिरफ्तारी होगी. कोर्ट के फैसले के बाद अब उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल गई है. हालांकि, वे विधायक नहीं रहेंगे.