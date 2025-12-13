ETV Bharat / bharat

गूगल को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत: ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता

पशु कल्याण के लिए काम करने वाली एक संस्था 'ध्यान फाउंडेशन' ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.

बॉम्बे हाई कोर्ट. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 13, 2025 at 7:46 PM IST

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में गूगल को बड़ी राहत देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन कंटेंट को बैन करने का अधिकार किसी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास नहीं है. न्यायमूर्ति निजामुद्दीन जमादार की एकल-न्यायाधीश पीठ ने फैसला सुनाया कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 10 के तहत यह शक्ति मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया.

क्या है मामलाः

पशु कल्याण के लिए काम करने वाली एक संस्था 'ध्यान फाउंडेशन' ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका में मांग की गई थी कि गूगल तुरंत पशुओं के प्रति क्रूरता दिखाने वाले पांच आपत्तिजनक वीडियो हटाए. ध्यान फाउंडेशन ने पहले मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था और गूगल को संबंधित कंटेंट का प्रसारण रोकने और उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया था.

जब गूगल इन आदेशों का पालन करने में विफल रहा, तो ध्यान फाउंडेशन ने गूगल के खिलाफ अदालत की अवमानना (contempt of court) की याचिका दायर की थी. गूगल ने इस याचिका को मुंबई सेशंस कोर्ट में चुनौती दी, जहां उन्होंने 116 दिनों के बाद भी आदेशों का पालन न करने पर खेद व्यक्त किया. मुंबई सेशंस कोर्ट ने इस बात पर गौर किया और अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी. इसके बाद, ध्यान फाउंडेशन ने इस रोक को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी.

गूगल की दलीलः

अपना पक्ष रखते हुए गूगल ने यह स्पष्ट किया कि, "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2009 की धारा 69(ए) के अनुसार, केवल केंद्र सरकार और विशेष रूप से अधिकृत अधिकारियों को ही ऑनलाइन किसी भी टेक्स्ट, कंटेंट या वीडियो को हटाने, बैन करने या ब्लॉक करने का आदेश जारी करने का अधिकार है. इसके अलावा, ऐसे आदेश जारी करते समय यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि वह कंटेंट देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरा पैदा करता है."

कोर्ट ने क्या कहाः

सुनवाई के दौरान, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी सार्वजनिक मंच से जानकारी या टेक्स्ट हटाने का आदेश देते समय, दोनों पक्षों के मौलिक अधिकारों पर विचार करना ज़रूरी है. ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है. इसलिए, हर किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, इस तरह सीधे ऑनलाइन कंटेंट को बैन करना और हटाना, कंटेंट बनाने वाले व्यक्ति के साथ-साथ उसे पढ़ने या देखने वाले सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. इसलिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेशों पर सेशंस कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक सही है. इस तरह हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

