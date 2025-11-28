ETV Bharat / bharat

क्या मुंबई भी दिल्ली की राह पर? AQI करीब 270 दर्ज किया गया, हाई कोर्ट ने BMC-MPCB को फटकारा

मुंबई में, शुक्रवार 28 नवंबर को शहर में स्मॉग की परत छा जाने के कारण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियां चलती हुई. ( PTI )

वनशक्ति की ओर से बहस करते हुए सीनियर वकील जनक द्वारकादास ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद, कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अभी तक पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं लगाए गए हैं. इसके बाद, बेंच ने कहा कि मार्च 2023 से, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उठाए गए सभी कदम कागज़ों पर ही हैं, और इन उपायों को उस तरह से लागू नहीं किया गया जैसा किया जाना चाहिए था.

चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा एक्शन लेते समय फाइनेंशियल नुकसान पर भी ध्यान देना चाहिए. इसके लिए, हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आदेश दिया था कि सभी कंस्ट्रक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जरूरी है. जब यह देखा गया कि सिविक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें देरी कर रहा है, तो हाई कोर्ट ने BMC को सख्ती से कहा कि वह IIT और दूसरों से सलाह लेने में समय बर्बाद न करे, और दिए गए आदेशों का पालन करे.

नवी मुंबई में, गुरुवार, 27 नवंबर, 2025 को सुबह-सुबह स्मॉग वाले मौसम के बीच जाते हुए लोग. (PTI)

बेंच को बताया गया कि सिविक बॉडी ने 53 कंस्ट्रक्शन साइट्स को काम रोकने के नोटिस जारी किए हैं, वहीं सोशल ऑर्गनाइज़ेशन वनशक्ति की तरफ से सीनियर एडवोकेट जनक द्वारकादास ने साफ किया कि सिर्फ़ नोटिस जारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है. उन्होंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन नियम नहीं मानते, उनका IOD (कंस्ट्रक्शन परमिट) कैंसल कर देना चाहिए.

चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच ने आज एक सू मोटो पिटीशन पर भी सुनवाई की, जिसमें BMC की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट मिलिंद साठे ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पॉल्यूशन इंडिकेटर डिवाइस लगाने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं.

आज सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि जब तक AQI में सुधार न हो, लोगों को रेलवे स्टेशन, भीड़-भाड़ वाली जगहों और दूसरी पब्लिक जगहों पर मास्क पहनने पर विचार करना चाहिए. हाई कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर उपयोगी पेड़ों को कैसे बचाया जा सकता है और नए पेड़ कैसे लगाए जा सकते हैं, इस पर विचार किया जाए.

कोर्ट ने साफ किया कि इस कमेटी में एमिकस क्यूरी के ऑफिस, BMC, MPCB और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का एक अधिकारी शामिल होगा. यह पैनल सबसे खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स वाली जगहों पर जाएगा और देखेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के बनाए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं. 15 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में अपनी रिपोर्ट देगा.

मुंबई में, गुरुवार, 27 नवंबर को बांद्रा-वर्ली सी लिंक स्मॉग से ढका होने के कारण लोग दादर बीच पर किनारे पर बैठे हुए हैं. (PTI)

कोर्ट ने कहा कि मुंबई में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सिर्फ पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम और लंबी स्क्रीन लगाना जरूरी करना काफ़ी नहीं है. यह भी देखना जरूरी है कि ये तरीके जमीन पर लागू हो रहे हैं या नहीं. अभी के हालात को देखते हुए, हाई कोर्ट ने शहर के AQI लेवल पर नजर रखने के लिए एक खास कमेटी बनाई है.

मुंबई: क्या मुंबई भी अब दिल्ली की राह पर जा रहा है? महाराष्ट्र की राजधानी में तेजी से गिर रही एयर क्वालिटी के बाद यह आशंका जतायी जा रही है. इस हफ्ते शहर का औसत AQI करीब 270 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है. मुंबई की बिगड़ती हवा पर दायर पिटीशनों की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC और MPCB पर कड़ी नाराजगी जताई.

कोर्ट ने आगे कहा कि मुंबई में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के लिए पब्लिक प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री और केमिकल यूनिट भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं. इसलिए, महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए यह पक्का करना जरूरी है कि सभी इंडस्ट्रियल और पब्लिक प्रोजेक्ट एयर पॉल्यूशन से जुड़े स्टैंडर्ड और नियमों का पालन करें.

कोर्ट ने राज्य सरकार के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि इथियोपिया से ज्वालामुखी की राख की वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ा. कोर्ट ने कहा कि अधिकारी इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने से निकले राख के बादलों को शहर में एयर पॉल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते और कहा कि यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स उससे बहुत पहले से खराब रहा है.

मुंबई में शुक्रवार, 28 नवंबर को शहर में स्मॉग की परत के बीच समुद्र किनारे बैठे लोग. (PTI)

बीएमसी ने सफाई अभियान चलायाः

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में बढ़ते AQI मामले में दखल दिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को शुक्रवार को कोर्ट में बुलाया. जिसके बाद BMC ने डीप क्लीन अप ड्राइव शुरू की. मुंबई में 750 किलोमीटर तक सड़कों को पानी से साफ किया जा रहा है, और यह पहल आज सुबह 11 बजे शिवाजी पार्क से शुरू हुई.

कल HC की सुनवाई के तुरंत बाद, BMC ने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) की अध्यक्षता में एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, CEEW (सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड बनाने के लिए नियुक्त एजेंसी) के अधिकारियों और सेंसर-बेस्ड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के 15 शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स के साथ एक मीटिंग की. मीटिंग हाइब्रिड मोड में हुई. बाद में शाम को, BMC ने 53 कंस्ट्रक्शन साइट्स को काम रोकने का नोटिस जारी किया.

BMC PRO अश्विनी जोशी ने कहा, "अगर उठाए गए कदमों के बावजूद मुंबई का AQI 200 से ज़्यादा रहता है, तो BMC 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-4' के तहत ज़िम्मेदार इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद करने का आदेश देगी." जोशी ने आगे कहा कि BMC ने सभी डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को इन मामलों पर खास ध्यान देने और जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

BMC के एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के डिप्टी कमिश्नर अविनाश काटे ने कहा, "मुंबई में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं. इनमें कंस्ट्रक्शन के मलबे की सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, साफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल, क्लीन-फ्यूल वाली बेकरी और श्मशान घाट बनाना, और हाईवे पर धूल कंट्रोल करने के लिए मिस्टिंग मशीनें लगाना शामिल है."

BMC ने बढ़ते AQI लेवल को ठीक करने के लिए उपायों की भी घोषणा की है. केट ने कहा, "इसके अनुसार, BMC ने 15 अक्टूबर, 2024 को एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए पूरी गाइडलाइंस जारी कीं। इनमें धूल को कंट्रोल करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स के चारों ओर पत्तों की बाड़ बनाना, उन्हें हरे कपड़े से ढकना, रेगुलर पानी का छिड़काव, कंस्ट्रक्शन मटीरियल का साइंटिफिक ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, स्मोक एब्जॉर्बर लगाना और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एयर-क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना शामिल है." BMC पूरे शहर में इन नियमों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार है.

मुंबईकरों की सेहत पर बुरा असर डाल रहाः

जनरल फिजिशियन डॉ. विकास अजरनिस ने कहा कि आंखों में जलन, खांसी, सूखी खांसी, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत के मामले बढ़े हैं. उन्होंने कहा, "अस्थमा या फेफड़ों की बीमारी वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं. हम लगातार सर्दी और सूखी खांसी के भी ज़्यादा मामले देख रहे हैं, जिन पर दवा का असर नहीं हो रहा है."

पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. प्रीति मेश्राम ने कहा कि अस्थमा के मरीज खास तौर पर कमज़ोर होते हैं. उन्होंने कहा, "इस माहौल में उनके लक्षण और बिगड़ जाते हैं. कई मरीज़ों में एलर्जी के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे लगातार बहती नाक और गले में सूजन." डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसी हालत में सर्दी, खांसी और फ्लू ज़्यादा समय तक रह सकते हैं और सावधानी बरतने की सलाह दी है.

