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मोहन भागवत की जेड प्लस सुरक्षा पर अदालत में उठाए सवाल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की

मोहन भागवत, संघ प्रमुख (फाइल फोटो) ( ANI )

नागपुर: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत को दी गई 'जेड प्लस' कटैगरी की सुरक्षा का खर्च संगठन से ही वसूलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने पाया कि याचिका अधूरी जानकारी के आधार पर दायर की गई थी, जिसके बाद इसे खारिज कर दिया. संघ प्रमुख मोहन भागवत को अभी जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है. याचिका में क्या मांग की गई थी

यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता ललन किशोर सिंह ने दाखिल की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि आरएसएस एक गैर-सरकारी संगठन है. ऐसे में संघ प्रमुख को दी जाने वाली सुरक्षा का खर्च करदाताओं को नहीं उठाना चाहिए. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि भागवत की सुरक्षा पर होने वाले खर्च से सरकारी खजाने पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. ऐसे में उन्होंने मांग की कि पूरा खर्च उनसे (मोहन भागवत) से ही वसूला जाए.