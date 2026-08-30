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बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लर्क पद के लिए टाइपिंग टेस्ट परीक्षा रद्द की

कॉकरोच जनता पार्टी' की ओर से चेतावनी दी गई थी कि अगर परीक्षा रद्द नहीं की गई तो संभाजीनगर में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

Typing Test Exam Cancelled
बॉम्बे हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2026 at 10:07 AM IST

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छत्रपति संभाजीनगर: बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लर्क के पद के लिए 16 अगस्त, 2026 को आयोजित टाइपिंग टेस्ट को रद्द कर दिया है. कोर्ट प्रशासन ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए टेस्ट को रद्द करने का फैसला किया. एक नया टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसकी तारीख, स्थान और समय की घोषणा अलग से की जाएगी।

बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क भर्ती परीक्षा जिसमें काफी अव्यवस्था हुई थी, उसे रद्द कर दिया गया है. उम्मीदवारों ने बताया कि कोर्ट ने शनिवार को इस रद्दीकरण के बारे में एक औपचारिक सूचना जारी की.

16 अगस्त को परीक्षा देते समय उम्मीदवारों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर शिकायतों के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई गई थी. 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रमुख अभिजीत दिपके भी इस आंदोलन में शामिल हुए और चेतावनी दी कि अगर परीक्षा रद्द नहीं की गई तो संभाजीनगर में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

इसके बाद शनिवार को इसे रद्द करने की घोषणा की गई. आधिकारिक आदेश में इस फैसले की वजह मिली शिकायतों को बताया गया. बॉम्बे हाई कोर्ट क्लर्क की परीक्षा 16 अगस्त को आयोजित की गई थी. हालांकि, तकनीकी दिक्कतों की वजह से अफरा-तफरी मच गई और उम्मीदवारों ने विरोध-प्रदर्शन किया. लिखित परीक्षा का पहला चरण 26 अप्रैल को हुआ था, लेकिन उम्मीदवारों ने उन नतीजों को घोषित करने में हुई देरी के बारे में भी शिकायत की थी.

16 अगस्त को हुई परीक्षा के दौरान तकनीकी दिक्कतें आई. हाई कोर्ट और बेंच क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए राज्य भर से कुल 13,000 उम्मीदवार (जिनमें जिले के 2,900 उम्मीदवार भी शामिल थे) योग्य थे. शहर में पांच केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही थी और हर केंद्र पर लगभग 500 उम्मीदवारों के शामिल होने की योजना थी. इन केंद्रों पर तकनीकी समस्याओं के कारण काफ़ी अव्यवस्था हुई. परीक्षा देते समय उम्मीदवारों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

उम्मीदवारों ने पुराने कंप्यूटर सिस्टम, खराब कीबोर्ड और जवाब रिकॉर्ड करने में गड़बड़ी जैसी समस्याओं की शिकायत की. इसके अलावा, परीक्षा प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि बड़ी संख्या में उम्मीदवार फेल हो गए. जजों ने कुछ परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और स्थिति को लेकर निर्देश जारी किए. उम्मीदवार अक्षय पाटिल ने कहा, 'हाई कोर्ट ने तकनीकी दिक्कतों और मिली शिकायतों के आधार पर परीक्षा रद्द करने का नोटिस जारी किया.'

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