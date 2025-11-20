ETV Bharat / bharat

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, दिशा की मौत पर शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार थी तो उसे जमा क्यों नहीं किया

बॉम्बे HC ने दिशा सालियान केस में शुरुआती रिपोर्ट जमा न करने पर महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया ( ETV Bharat )

मुंबई: हाई कोर्ट ने गुरुवार को अपनी सुनवाई में राज्य सरकार से पूछा, अगर दिशा सालियान की मौत पर एसआईटी रिपोर्ट तैयार थी, तो उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्यों नहीं फाइल किया गया?

दिशा के पिता सतीश सालियान ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिशा की मौत एक्सीडेंटल नहीं थी, और मौत से पहले उसका यौन उत्पीड़न हुआ था. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह साफ करने का निर्देश दिया है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट अगले हफ्ते जमा की जाएगी या नहीं. गुरुवार को हुई सुनवाई में सुशांत सिंह राजपूत वारियर के जरिए कोर्ट के सामने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका फाइल की गई.

इसमें कोर्ट से दिशा के मामले की भी जांच करने को कहा गया था, जिसमें दावा किया गया था कि यह सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ है. अभी तक हाई कोर्ट ने उनके आवेदन पर कोई निर्देश नहीं दिया है.

राज्य सरकार की भूमिका - इस पर जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने हाई कोर्ट में साफ किया है कि इस मामले में शुरुआती जांच पूरी हो चुकी है. दिशा की मौत एक्सीडेंटल थी और मर्डर या हत्या की कोई कोशिश नहीं मिली. इसलिए, मालवणी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शैलेंद्र नागरकर ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा देकर अनुरोध किया है कि दिशा की मौत को एक्सीडेंट के तौर पर रजिस्टर किया जाए और इस मामले में केस रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है.

इसके अलावा, हालांकि शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार है, लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट से अगली सूचना तक सुनवाई टालने का अनुरोध किया.

वहीं सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई. सरकारी वकीलों ने इस मामले में जवाब दाखिल करने में पहले ही 6 से 7 महीने लगा दिए हैं, इसलिए पिटीशनर्स ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें एक हफ्ते से अधिक का समय न दिया जाए. इसे स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने आने वाले हफ्तों में मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है.

क्या हैं हाई कोर्ट के निर्देश - इस मामले की सुनवाई गुरुवार को जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीत सिंह भोसले की बेंच के सामने हुई.