हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, दिशा की मौत पर शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार थी तो उसे जमा क्यों नहीं किया
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह साफ करने का आदेश दिया है कि शुरुआती रिपोर्ट अगले हफ्ते जमा की जाएगी या नहीं.
Published : November 20, 2025 at 7:16 PM IST
मुंबई: हाई कोर्ट ने गुरुवार को अपनी सुनवाई में राज्य सरकार से पूछा, अगर दिशा सालियान की मौत पर एसआईटी रिपोर्ट तैयार थी, तो उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्यों नहीं फाइल किया गया?
दिशा के पिता सतीश सालियान ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिशा की मौत एक्सीडेंटल नहीं थी, और मौत से पहले उसका यौन उत्पीड़न हुआ था. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह साफ करने का निर्देश दिया है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट अगले हफ्ते जमा की जाएगी या नहीं. गुरुवार को हुई सुनवाई में सुशांत सिंह राजपूत वारियर के जरिए कोर्ट के सामने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका फाइल की गई.
इसमें कोर्ट से दिशा के मामले की भी जांच करने को कहा गया था, जिसमें दावा किया गया था कि यह सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ है. अभी तक हाई कोर्ट ने उनके आवेदन पर कोई निर्देश नहीं दिया है.
राज्य सरकार की भूमिका - इस पर जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने हाई कोर्ट में साफ किया है कि इस मामले में शुरुआती जांच पूरी हो चुकी है. दिशा की मौत एक्सीडेंटल थी और मर्डर या हत्या की कोई कोशिश नहीं मिली. इसलिए, मालवणी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शैलेंद्र नागरकर ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा देकर अनुरोध किया है कि दिशा की मौत को एक्सीडेंट के तौर पर रजिस्टर किया जाए और इस मामले में केस रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है.
इसके अलावा, हालांकि शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार है, लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट से अगली सूचना तक सुनवाई टालने का अनुरोध किया.
वहीं सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई. सरकारी वकीलों ने इस मामले में जवाब दाखिल करने में पहले ही 6 से 7 महीने लगा दिए हैं, इसलिए पिटीशनर्स ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें एक हफ्ते से अधिक का समय न दिया जाए. इसे स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने आने वाले हफ्तों में मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है.
क्या हैं हाई कोर्ट के निर्देश - इस मामले की सुनवाई गुरुवार को जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीत सिंह भोसले की बेंच के सामने हुई.
हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य के चीफ सेक्रेटरी को जवाब देने का आदेश दिया था, लेकिन पिटीशनर्स ने पिछली सुनवाई में मालवणी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा हाई कोर्ट के निर्देशों का जवाब देने का मामला उठाया था.
साथ ही, इस मामले में आदित्य ठाकरे की तरफ से दायर इंटरवेंशन पिटीशन पर वकील नीलेश ओझा ने सतीश सालियान की तरफ से कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. इसमें यह अनुरोध किया गया है कि चूंकि आदित्य ठाकरे इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है और उनकी याचिका खारिज कर दी जाए.
सतीश सालियान की याचिका में आरोप - दिशा अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर थी, वह ऐसे आत्महत्या नहीं कर सकती थी. उस समय मुझे यकीन दिलाया गया कि मेरी बेटी की मौत एक्सीडेंटल थी. हालांकि, उसकी मौत एक्सीडेंटल नहीं थी, बल्कि उसका गैंगरेप करके मर्डर किया गया था.
मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और मालवणी पुलिस स्टेशन के अधिकारी लगातार हमें बता रहे थे कि वे जो कह रहे हैं वह सच है.
सालियान ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि इन्हीं लोगों ने मेरे परिवार पर लगातार दबाव बनाया और उन्हें घर में नजरबंद रखा, वे हमारी हर हरकत पर नजर रख रहे थे. सतीश सालियान ने इस पिटीशन में यह भी दावा किया है कि दिशा के गैंगरेप और मर्डर को छिपाने के लिए मुंबई पुलिस ने सारे गवाहों के सबूत, फोरेंसिक रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट और बाकी सब कुछ बनाया था.
ये भी पढ़ें- प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट बोला- राष्ट्रपति और राज्यपाल अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते बिल